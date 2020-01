Já para a pasta de Educação, Cultura e Esportes, serão chamados 374 professores efetivos antes do início das aulas na rede pública.

O governador Gladson Cameli deve convocar dezenas de aprovados no concurso da Polícia Civil do Acre, realizado ainda na gestão de Tião Viana, ainda no mês de janeiro, tão logo seja publicado o Balança Contábil do Estado do Acre, pelo Secretaria da Fazenda.

Apesar de encerrado o curso de formação dos novos agentes e escrivães, o governo acabou não cumprindo a promessa de convocar os aprovados e os deixou esperando até essa virada de ano, sempre com a justificativa de que o Estado está gastando no limite prudencial, o que o impediria de assinar novos contratos.

Segundo o Blog da Hora, do jornalista Luciano Tavares, Gladson confirmou por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, que vai convocar os profissionais da Educação e da Polícia Civil nos próximos dias. Já para a pasta de Educação, Cultura e Esportes, serão chamados 374 professores efetivos antes do início das aulas na rede pública.

“Sobre a Polícia Civil eu acredito que no máximo em 10, 15 dias, assim que sair o relatório de como nós estamos sobre o limite prudencial, estarão sendo convocados”, pontuou Cameli ao ser questionado pelos concursados. Os aprovados dizem que o governador aguarda o balanço sem necessidade, já que não há impedimento para as contratações.

