Cotidiano
Câmara Técnica de Comércio Exterior define planejamento estratégico para os próximos três anos
A Câmara Técnica do Comércio Exterior, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realizou na quarta-feira, 4, planejamento estratégico para ampliar e fortalecer a área no estado pelos próximos três anos, de 2026 a 2029. As diretrizes foram discutidas durante a primeira reunião da entidade no ano, realizada na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, com representantes de diversos setores. O trabalho reforça a agenda de integração internacional do Estado, apresentada nesta semana, e pretende aumentar negócios internacionais.
O encontro reuniu integrantes do governo do Acre, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Planejamento (Seplan) e Agência de Negócios do Acre (Anac), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), Conselho Regional de Administração (CRA-AC) e empresários. Além disso, também estiveram presentes representantes das áreas de logística, turismo e investimentos.
O planejamento parte de um cenário histórico para o comércio exterior acreano, que alcançou US$ 87 milhões em exportações em 2024. A meta é dobrar esse volume até 2029, com valor estabelecido de US$ 174 milhões. Para alcançar o objetivo, a estratégia está estruturada em oito eixos: gestão e monitoramento, avaliação de resultados, sensibilização, capacitação empresarial, geração de oportunidades de negócios, uso de soluções tecnológicas, promoção de eventos e orientação direta às empresas locais. O foco setorial prioriza produtos da bioeconomia, alimentícios, bebidas e a economia criativa, alinhados às tendências de consumo sustentável.
A base do plano também leva em consideração os resultados obtidos em missões empresariais e rodadas de negócios em 2025, que projetaram mais de R$ 4,3 milhões e comprovaram a viabilidade econômica do modelo adotado para a internacionalização da produção acreana. Outros eixos da proposta são ampliar a integração logística com países vizinhos, especialmente Peru e Bolívia, a partir da Rota Quadrante Rondon, diversificar a pauta exportadora, fortalecer a cooperação institucional e consolidar ações de competitividade das empresas locais nos mercados.
De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, as ações do planejamento estratégico serão coordenadas pelo governo do Estado em parceria com o Sebrae. Para ele, o comércio exterior deixou de ser uma pauta periférica e passou a ter posição estratégica no desenvolvimento do estado. “O Acre vive um novo momento. Os resultados das exportações mostram consistência, mas o desafio agora é estruturar políticas públicas que ampliem esses efeitos, reduzam entraves e criem condições reais para que mais empresas acessem o mercado internacional com segurança”.
Coordenador do Projeto de Internacionalização do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel destacou que o crescimento expressivo das exportações acreanas nos últimos anos, como o avanço superior a 90% em 2024 na comparação com 2023, demonstra os potenciais do estado. Segundo ele, o planejamento cria as bases para uma atuação mais integrada. “Nosso foco está na organização das ações estratégicas e na preparação das empresas para aproveitar o cenário favorável. O planejamento alinha esforços e vai acelerar esse processo de forma contínua e estruturada”, disse.
Outras ações estratégicas discutidas foram a reativação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), a realização de missões comerciais, o fortalecimento da cultura exportadora entre pequenos e médios produtores e a ampliação do acesso das empresas acreanas a programas nacionais de promoção comercial. A reunião também abordou oportunidades decorrentes do acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, considerado um fator relevante para ampliar o acesso dos produtos brasileiros a novas vitrines internacionais.
The post Câmara Técnica de Comércio Exterior define planejamento estratégico para os próximos três anos appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Juntos Pelo Acre leva campeonato de futebol à Escola Estadual Professora Clicia Gadelha
Com o objetivo de incentivar o esporte e o lazer entre crianças e adolescentes, o governo do Acre, por meio do programa Juntos Pelo Acre, realizou, na manhã desta quinta-feira, 5, um campeonato de futebol na Escola Estadual Professora Clicia Gadelha, em Rio Branco.
A ação foi promovida pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Participaram da atividade dez equipes formadas por crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos. Ao final do torneio, todos os participantes receberam medalhas.
O coordenador de esporte do programa Juntos Pelo Acre, Alex Carvalho, destacou o papel do esporte como instrumento de transformação social. “Temos a certeza de que daqui sairão talentos que poderão representar o nosso estado, fortalecer o esporte acreano e transformar a vida de muitas famílias. É um trabalho construído com dedicação por professores, técnicos e toda a equipe envolvida”, afirmou.
Alex Carvalho também ressaltou o propósito do programa. “O esporte transforma vidas. O Juntos Pelo Acre visa promover essa transformação, levando atividades esportivas e uma mensagem de incentivo para crianças e adolescentes”, enfatizou.
O chefe da Divisão de Esporte Comunitário e Ação Social da Seel, Marcelo Bujica, explanou sobre a integração entre as secretarias e o alinhamento com as diretrizes do governo estadual. “Essa ação atende a uma determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, a qual têm fortalecido as ações sociais nas comunidades. Em parceria com a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, sob a gestão do secretário Ney Amorim, buscamos garantir que a população tenha acesso a momentos de esporte, lazer e integração”, destacou.
O estudante Matheus Vieira, que participou do campeonato, agradeceu a iniciativa. “Quero agradecer ao governo do Estado e à vice-governadora Mailza Assis pelo incentivo ao esporte. Essas ações são muito importantes para nós”, afirmou.
Representando o time indígena RB Kaxinawá, José Kaxinawá também ressaltou a relevância da atividade. “Uma ação como essa traz resultados positivos, promovendo esporte, lazer e cultura. Parabenizamos todos que fazem parte desse projeto. O Juntos Pelo Acre tem levado oportunidades e coisas boas para muitas pessoas”, concluiu.
O programa Juntos Pelo Acre reúne ações integradas do governo estadual voltadas à promoção da cidadania, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da população, levando serviços, atividades esportivas, culturais e sociais às comunidades, com foco especial em crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.
The post Juntos Pelo Acre leva campeonato de futebol à Escola Estadual Professora Clicia Gadelha appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Ulisses Torres espera pelas liberações de Dylan e Negueba
O técnico Ulisses Torres espera pelas liberações do meia argentino Dylan e do atacante Negueba para o confronto contra a Adesg. O jogo será na terça, 10, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“São duas opções importantes. O Dylan fez gols em todos os amistosos e o Negueba atua pelos lados. Precisamos de jogadores com essas características”, comentou Ulisses Torres.
Dois Períodos
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta quinta, 5, no José de Melo, no início da preparação para duelo diante do Leão. Se vencer, o Rio Branco encaminha a classificação para semifinal do Estadual.
Comentários
Cotidiano
Prefeitura detalha gastos com diárias e esclarece recorte de despesas em Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta semana esclarecimentos sobre os valores gastos com diárias no âmbito da administração municipal, após a repercussão de levantamento que reuniu despesas entre os anos de 2018 e 2025. Segundo o Executivo municipal, a forma como os dados foram apresentados mistura períodos de gestões diferentes e pode levar a interpretações equivocadas sobre a responsabilidade pelos gastos.
De acordo com a administração, o atual prefeito Tião Bocalom (PL) está à frente do município desde 2021, após ser eleito em 2020 e reeleito em 2024. Dessa forma, despesas realizadas nos anos de 2018, 2019 e 2020 correspondem a administrações anteriores e não podem ser atribuídas diretamente ao atual chefe do Executivo, o que não foi feito na matéria que justamente fazia o recorte de 2018 a 2025.
Dados disponíveis nos próprios relatórios oficiais apontam que, entre 2021 e 2025, o prefeito Tião Bocalom recebeu R$ 203.920,88 em diárias, referentes a viagens institucionais, agendas administrativas e participação em eventos fora do Acre. O valor, conforme os registros públicos, é distinto do montante superior a R$ 6 milhões citado no levantamento que considera um intervalo mais amplo de tempo.
Ainda segundo a Prefeitura, o total gasto com diárias pela administração municipal durante os cinco anos da atual gestão soma cerca de R$ 3,015 milhões, o que representa uma média anual aproximada de R$ 600 mil. O Executivo afirma que esse valor é inferior à média registrada em gestões anteriores incluídas no mesmo levantamento, que ultrapassa R$ 950 mil por ano.
A administração municipal também destacou ue as viagens oficiais fazem parte das atribuições do gestor público e têm como finalidade capacitações, representação institucional e cumprimento de agendas administrativas, todas regulamentadas e devidamente registradas nos sistemas oficiais.
Por fim, a Prefeitura de Rio Branco reforçou que todos os gastos com diárias e deslocamentos estão disponíveis para consulta pública, por meio do sistema WebPúblico e do Portal da Transparência, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a execução das despesas.
Veja a nota na íntegra
Resposta oficial da Prefeitura de Rio Branco — pagamento de diárias
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Gabinete do Prefeito Tião Bocalom, esclarece informações referentes à reportagem publicada no dia 1º de fevereiro de 2026 em um veículo local:
1. Dados incorretos e contexto distorcido — A matéria menciona um total de “R$ 6 milhões em diárias no período de 2018 a 2025”, sendo ilustrada com uma foto do prefeito. Esse recorte não respeita o mandato do atual chefe do executivo municipal, que assumiu a gestão municipal em 2021. Incluir, dessa forma, anos anteriores ao início de sua gestão atribui despesas que não são de sua responsabilidade direta e confunde a interpretação do leitor;
2. Mandato de Bocalom e competência sobre gastos — Tião Bocalom é prefeito de Rio Branco desde 2021, tendo sido eleito em 2020 e reeleito em 2024. Qualquer levantamento que inclua gastos de 2018, 2019 e 2020 — sejam do poder executivo, sejam despesas de orçamento do legislativo — relaciona-se a administrações anteriores, não sob o comando de Bocalom. Isso não pode ser apresentado como se fossem gastos dele;
3. Valor recebido pelo prefeito e economia da atual gestão — Conforme dados públicos citados na própria matéria, o valor total de diárias recebido pelo prefeito Tião Bocalom entre 2021 e 2025 foi de R$ 203.920,88, referente a viagens institucionais, agendas administrativas e participação em eventos fora do estado do Acre — e não o valor de mais de R$ 6 milhões, como a reportagem sugere no título e capa. Esse número é explícito e pode ser consultado nos relatórios oficiais de diárias disponíveis no portal de transparência. Além disso, os cinco anos da atual gestão (2021/2025) acumula R$ 3,015 milhões em diárias — média de R$ 600 mil por ano, valor proporcionalmente menor que os três anos de gestões anteriores que o levantamento levou em consideração: mais de R$ 950 mil por ano;
4. Finalidade das viagens — As viagens oficiais são inerentes à gestão pública e têm como finalidade capacitações, representação institucional e agendas administrativas que buscam benefícios para o município. São atividades regulamentadas e devidamente registradas;
5. Compromisso com a transparência — A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. Todos os gastos com diárias e deslocamentos estão disponíveis nos sistemas oficiais (WebPúblico / portal de transparência) e podem ser verificados por qualquer cidadão.
Rio Branco, 3 de fevereiro de 2026.
Você precisa fazer login para comentar.