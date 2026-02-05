Câmara Técnica de Comércio Exterior define planejamento estratégico para os próximos três anos

A Câmara Técnica do Comércio Exterior, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realizou na quarta-feira, 4, planejamento estratégico para ampliar e fortalecer a área no estado pelos próximos três anos, de 2026 a 2029. As diretrizes foram discutidas durante a primeira reunião da entidade no ano, realizada na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, com representantes de diversos setores. O trabalho reforça a agenda de integração internacional do Estado, apresentada nesta semana, e pretende aumentar negócios internacionais.

O encontro reuniu integrantes do governo do Acre, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Planejamento (Seplan) e Agência de Negócios do Acre (Anac), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), Conselho Regional de Administração (CRA-AC) e empresários. Além disso, também estiveram presentes representantes das áreas de logística, turismo e investimentos.

O planejamento parte de um cenário histórico para o comércio exterior acreano, que alcançou US$ 87 milhões em exportações em 2024. A meta é dobrar esse volume até 2029, com valor estabelecido de US$ 174 milhões. Para alcançar o objetivo, a estratégia está estruturada em oito eixos: gestão e monitoramento, avaliação de resultados, sensibilização, capacitação empresarial, geração de oportunidades de negócios, uso de soluções tecnológicas, promoção de eventos e orientação direta às empresas locais. O foco setorial prioriza produtos da bioeconomia, alimentícios, bebidas e a economia criativa, alinhados às tendências de consumo sustentável.

A base do plano também leva em consideração os resultados obtidos em missões empresariais e rodadas de negócios em 2025, que projetaram mais de R$ 4,3 milhões e comprovaram a viabilidade econômica do modelo adotado para a internacionalização da produção acreana. Outros eixos da proposta são ampliar a integração logística com países vizinhos, especialmente Peru e Bolívia, a partir da Rota Quadrante Rondon, diversificar a pauta exportadora, fortalecer a cooperação institucional e consolidar ações de competitividade das empresas locais nos mercados.

De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, as ações do planejamento estratégico serão coordenadas pelo governo do Estado em parceria com o Sebrae. Para ele, o comércio exterior deixou de ser uma pauta periférica e passou a ter posição estratégica no desenvolvimento do estado. “O Acre vive um novo momento. Os resultados das exportações mostram consistência, mas o desafio agora é estruturar políticas públicas que ampliem esses efeitos, reduzam entraves e criem condições reais para que mais empresas acessem o mercado internacional com segurança”.

Coordenador do Projeto de Internacionalização do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel destacou que o crescimento expressivo das exportações acreanas nos últimos anos, como o avanço superior a 90% em 2024 na comparação com 2023, demonstra os potenciais do estado. Segundo ele, o planejamento cria as bases para uma atuação mais integrada. “Nosso foco está na organização das ações estratégicas e na preparação das empresas para aproveitar o cenário favorável. O planejamento alinha esforços e vai acelerar esse processo de forma contínua e estruturada”, disse.

Outras ações estratégicas discutidas foram a reativação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), a realização de missões comerciais, o fortalecimento da cultura exportadora entre pequenos e médios produtores e a ampliação do acesso das empresas acreanas a programas nacionais de promoção comercial. A reunião também abordou oportunidades decorrentes do acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, considerado um fator relevante para ampliar o acesso dos produtos brasileiros a novas vitrines internacionais.

The post Câmara Técnica de Comércio Exterior define planejamento estratégico para os próximos três anos appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários