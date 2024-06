Câmara Municipal reforça a importância da vacinação contra a poliomielite

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2024

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC, através de seu Agente de Contratação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2024 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, visando atender as demandas do Município de Epitaciolândia, que estava marcado para o dia 13/06/2024 às 09h00min (nove horas), por interesse administrativo.

Epitaciolândia/AC, 11 de junho de 2024.

Agleison Rodrigues dos Santos

Agente de Contratação

Decreto nº 003/2024

