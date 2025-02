Câmara Municipal de Xapuri inicia trabalhos de 2025 com presença do prefeito Maxuel Maia

“É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe” Epicteto

Violência sexual

A cada ano, 11.607 partos são consequência de violência sexual praticada contra meninas menores de 14 anos de idade. A Lei nº 12.015/2009 determina que esse tipo de violação configura estupro de vulnerável e prevê pena de reclusão de dois a cinco anos.

Números alarmantes

Elaborada pelo Centro Internacional de Equidade em Saúde, UFPel (Universidade Federal de Pelotas), com apoio da organização Umane, a pesquisa identificou 1 milhão de partos do Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) de 2020 a 2022 e constatou que 40% das meninas dessa faixa etária começaram a fazer o pré-natal depois dos primeiros três meses de gestação. A situação não é a adequada.

Atenção motoristas

O pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPVA deverá ser efetuado até o dia 31 de janeiro de 2025, para os veículos com placas terminadas em 1 ou 2. Os prazos para o pagamento das parcelas subsequentes variam conforme o número final da placa do veículo.

Para efetuar o pagamento, o proprietário deve emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) por meio do site www.detran.ac.gov.br, ou retirar o documento nos postos fiscais do IPVA localizados nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) ou nas agências da Sefaz em cada município.

Juntos e misturados

A ex-prefeita da capital acreana Socorro Neri, usou a internet para demonstrar que apesar de muitos desentendimentos no passado, ainda segue disposta para colaborar com a gestão do atual prefeito de Rio Branco Tião Bocalom.

“Em uma conversa produtiva, discutimos ações de infraestrutura urbana e rural que contarão com o apoio do nosso mandato do bem coletivo por meio de emendas parlamentares”, externou a deputada

O agradecimento

“Foi uma conversa extremamente produtiva, em que debatemos ações importantes de infraestrutura urbana, que serão viabilizadas com o apoio da nossa deputada” agradeço disse Bocalom

Puxão de orelha

O governador do Acre, Gladson Cameli, deu um verdadeiro puxão de orelha na banca que organizou o concurso da educação no estado.

Foi claro

Cameli foi bastante claro em suas palavras em todas entrevistas que concedeu, o mesmo, disse que não irá aceitar falta de transparência, não descartando a possibilidade de troca da banca, se alguns erros continuarem

É normal dessa época

Quem mora em Brasileia e região, sabe que nessa época é normal o rio Acre subir alguns metros, faz parte do processo natural

O futuro a Deus pertence

Muito cuidado com o tema alagação na região, muita cautela, preocupação é um juro pago antecipado, agora, claro prevenção é necessário

Tá animado

Final de ano chegou e Carlinhos do Pelado segue feliz da vida, lembrando que a campanha passou e o prefeito eleito em Brasiléia tem todo direito de comemorar

Novo registro civil LGBTQIAPN+

Dezenove indígenas transgêneros vão receber novo registro civil com inclusão de etnia e atualização de prenome e identidade de gênero no documento. A iniciativa tem o objetivo de promover a alteração de prenome, de gênero e a inclusão de etnia para integrantes do grupo LGBTQIAPN+, garantindo dignidade e reconhecimento a essas pessoas.

Educação

O Brasil ainda enfrenta desafios para recuperar os níveis de acesso à escola na etapa adequada de ensino fundamental entre crianças de 6 a 14 anos, registrados antes da pandemia de Covid-19. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2019, esse índice era de 97,1%, caindo para 95,2% em 2022 e 94,6% em 2023.

Pesquisa

Pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, 4, mostra que, apesar de avanços em algumas áreas da educação, desigualdades ainda persistem e refletem na evasão escolar, acesso ao mercado de trabalho e condições socioeconômicas.

Entrevista coluna do Dimas Gurgel

Marcia Gonçalves líder do grupo meninas do Pedal de Xapuri

Meninas do Pedal, de onde veio esse nome?

O nome surgiu bem depois que começamos a pedalar. Na verdade, foi o povo que nos nomeou nos chamando de Meninas do pedal. Gostamos do nome e adotamos.

Em que cidades do Acre as meninas do pedal estão presentes?

Moramos em Xapuri.

Vocês se reúnem de forma periódica?

Sim. O ciclismo já faz parte de nossas vidas. amamos pedalar, durante a semana, fazemos um pedal curto, nas terças e quinta, pela manhã às 4h30, antes do trabalho. No domingo fazemos um pedal mais longo.

Haverá confraternização de final de ano?

Sim. Com certeza.

Quem teve a ideia de montar o grupo em Xapuri?

Eu mesma. Tudo começou no meu estúdio de musculação. Minha bicicleta que eu já tinha a anos ficava visível. Pois já gostava de pedalar, mas não tinha tempo, porque estava sempre no Studio trabalhando. Então algumas das meninas, me faziam proposta direto para vender a minha bicicleta. Eu falava que não, que um dia ainda iria voltar a pedalar rsrs. Foi aí que as convidei para pedalar, elas aceitaram, depois o grupo foi aumentando aos poucos. Estamos apenas com um ano e três meses pedalando direto.

Qual o maior percurso já feito pelo grupo?

Nas três meninas, 119 quilômetros

O que diria para quem quer fazer parte da equipe?

Venham pedalar conosco, que você será feliz rsrs

Projetos futuros…

Pretendemos ir cada vez mais longe. Quem sabe Assis Brasil, Rio Branco …

Considerações finais e agradecimentos

Gratidão primeiramente a Deus por nos conceder ainda o privilégio de estar em conexão com a natureza. A atividade física ao ar livre nos proporciona além da saúde física, uma saúde mental, emocional e social equilibrada. Agradeço a você pelo seu tempo e pela oportunidade concedida as meninas do pedal aparecer na sua coluna Dimas Gurgel e ao jornal oaltoacre.com.

