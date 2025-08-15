Flash
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações de superintendente da RBTrans
Parlamentares afirmam que fala atingiu honra individual e credibilidade da instituição; gestor já se retratou
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco e os demais vereadores emitiram nota de repúdio às declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.
Na ocasião, ao comentar a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros do Legislativo municipal, o que, segundo a nota, atingiu a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.
O documento reforça que todos os vereadores foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação e exercem seus mandatos com legitimidade, amparados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito ao voto popular, afirma a Câmara, é “fundamento inegociável da democracia”.
A Casa Legislativa destacou ainda que o superintendente apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Parlamento.
Os vereadores reiteraram o compromisso de fiscalizar de forma responsável os atos do Executivo, defender o interesse público e atuar com independência. Para o Legislativo municipal, o debate democrático exige respeito mútuo e responsabilidade, sobretudo por parte de autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Nesta sexta-feira(15), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.
Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.
Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.
“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Presidente da Câmara de Brasiléia e Coordenadora do Núcleo de Educação discutem melhorias no transporte escolar
Reunião entre o presidente da Câmara Municipal e a coordenadora do Núcleo de Educação do Acre debate soluções para garantir acesso seguro de alunos em áreas de difícil acesso
Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia e a professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre (SEE), debateram ações para melhorar a qualidade do ensino no município, com foco no transporte escolar.
O principal desafio abordado foi o atendimento a estudantes de ramais distantes e de acesso difícil. O presidente da Câmara destacou que a falta de transporte adequado é uma das maiores barreiras para a frequência escolar na zona rural e afirmou que a prioridade é garantir que nenhuma criança fique sem estudar por esse motivo.
Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota de veículos, manutenção preventiva e ajustes nas rotas para otimizar o serviço. A professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre as instituições para assegurar educação inclusiva e igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Principais pontos debatidos:
- Ampliação da frota de transporte escolar para atender ramais distantes
- Manutenção preventiva dos veículos para maior segurança dos alunos
- Ajustes nas rotas a fim de otimizar o atendimento e reduzir tempo de deslocamento
O presidente da Câmara destacou que garantir o acesso à educação é uma prioridade:
“Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.
Já a professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar soluções:
“A educação inclusiva exige esforço conjunto. Estamos buscando alternativas para que todos os alunos tenham acesso à escola com segurança e regularidade.”
As propostas discutidas serão analisadas pela SEE para implementação ainda neste ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com uma educação mais acessível e igualitária em Brasiléia.
A iniciativa reforça o compromisso das autoridades em investir no futuro da educação em Brasiléia, garantindo acesso seguro e regular às escolas.
Neste sábado, Prefeitura de Brasiléia leva atendimento médico e serviços à população rural com a 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.
A ação acontecerá neste sábado (16), no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.
Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.
Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.
Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.
“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.
“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.
A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.
