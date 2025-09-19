Câmara Municipal de Rio Branco celebra 62 anos de história e compromisso com a democracia

Neste 19 de setembro de 2025, a Câmara Municipal de Rio Branco celebra 62 anos de instalação, reafirmando sua missão de representar os interesses da população e fortalecer o Poder Legislativo como pilar fundamental da democracia.

Desde a sua criação, em 1963, o Parlamento Municipal tem sido espaço de debates, deliberações e construção de políticas públicas que impactam diretamente a vida da nossa cidade. Cada legislatura trouxe consigo o compromisso de aproximar o cidadão das decisões que moldam o futuro de Rio Branco, mantendo o diálogo com a sociedade e fiscalizando a execução das políticas do Executivo.

Mais de seis décadas depois, a Câmara reafirma sua vocação de servir à população com transparência, ética e responsabilidade. São 62 anos de uma trajetória marcada pela luta em defesa dos direitos, pelo desenvolvimento social e econômico do município e pela busca de soluções que contemplem os anseios da comunidade.

A celebração de hoje é também um convite à reflexão sobre a importância da participação popular e do fortalecimento das instituições. A Câmara Municipal de Rio Branco segue firme no seu propósito de ser a voz do povo, construindo uma cidade mais justa, democrática e inclusiva.

