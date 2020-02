Aconteceu na ultima segunda feira dia 17 de Fevereiro, a volta do recesso legislativa da Câmara municipal de Epitaciolândia.

O Presidente da casa Vereador José Antonio (Nego) iniciou os trabalhos dando as boas vindas a plateia que se fazia presente e também agradecendo a Deus, pelo inicio dos trabalhos da casa no ano 2020. Em seguida convidou O prefeito a fazer parte da mesa que dirigia os trabalhos, logo após foi feita a leitura da Ata da sessão anterior pelo Secretario da mesa. Vereador Antonio Pereira de Aquino (Kaki)

Logo apos o primeiro a fazer o uso da Palavra no grande expediente foi o vereador Rubens, onde mesmo fez suas reivindicações abordando melhoria de Ramais, limpeza de Ruas, cobrando dos secretários mais ação em suas pastas, também fez abordagem do complexo da academia popular localizado no Bairro Jose Hasem, que envolve um prédio publico que está abandonado e os equipamentos de para desenvolver atividade física onde os mesmos se encontram em um estado precário. Solicitou do executivo respostas das obras da Escola Presidente Castelo Branco e também da galeria do Bairro Liberdade.

O Vereador Messias Lopes na sua fala aproveitou para agradecer ao Prefeito e seus secretários pela presença e também fez suas reivindicações falou da importância do planejamentos dos secretários para melhorias para população falou da precariedade dos ramais, haja visto o inicio do ano letivo e também a dificuldade para os produtores escoarem seus produtos, cobrou ao poder publico a eficacia na coleta de lixo, Pediu a participação dos Secretários nas seções da câmara para que assim houvessem um maior alinhamento entre o executivo e o legislativo usou o Grande

O Vereador Dino agradeceu a todos os presentes em especial aos Secretários e ao Prefeito Tião Flores pela presença, fez agradecimentos pelas parcerias estabelecidas com o executivo abordou que precisa ter melhorias, más que reconhece as dificuldades que o executivo enfrenta, falou das visitas que o mesmo realizou durante o recesso

A sessão foi marcada pela presença do Prefeito Tião Flores e sua equipe de secretários, onde o prefeito participou ativamente da Seção trazendo informações precisas a respeito do desenvolvimento do município, falou amplamente dos investimentos que será feito em 2020 e dos desafios da gestão respondeu aos questionamentos por parte dos vereadores e garantiu que 2020 é Ano prospero para o município haja visto que esse ano o município estará recebendo uma boa quantidade de repasses de emendas parlamentares.

O prefeito fez uma explanação das dificuldades enfrentada por parte da burocracia para desenvolvimentos de obras tais como a Ampliação da Escola Presidente Castelo Branco, pois a Obra foi embargada pelo DNIT, más já está sendo providenciada a liberação.

reconhecemos as dificuldades más temos avançado na em áreas que são de estrema importância para a população como na aquisição e manutenção de maquinário para melhoria de ramis é escoação da produção, disse o Prefeito.

falou também dos investimentos na área urbana como calçamento e sarjetas recuperação de pontes, disse que está cobrando do secretario de meio ambiente a escala da coleta de lixo para assim terem um controle durante os feriados.

abordou de forma positiva as reivindicações de legislativo que sim temos que continuar essa parceria entre os dois poderes que quem ganha com isso é o povo.

finalizou suas palavras agradecendo a todos que confiaram e confiam no seu trabalho.

Em seguida o Presidente da Câmara fez o uso da palavra, onde agradeceu ao prefeito e sua Equipe de Secretários por terem atendido o convite do legislativo e estarem levando as informações que o povo precisa saber, agradeceu aos Demais parlamentares da Casa por suas reivindicações, reafirmou que o papel do legislativo é esse mesmo de cobrar com todo respeito e ética as respostas que a população precisa.

Assim se encerrou a Sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia.

