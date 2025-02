Câmara Municipal de Epitaciolândia discute demandas locais em 2ª Sessão Ordinária de 2025

Construção de passarela entre bairros e pedidos de providência ao Executivo marcam os debates; vereadores destacam atuação em prol da comunidade

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou, na última segunda-feira (24), sua 2ª Sessão Ordinária de 2025, com foco em demandas prioritárias para a comunidade. Durante o encontro, os vereadores apresentaram pedidos de providência ao poder executivo, reforçando o compromisso com o bem-estar da população.

Um dos destaques da sessão foi a discussão sobre a construção de uma passarela que ligará o bairro José Hassem à Vila Vitória. A obra, já em andamento, foi solicitada pelos vereadores Aldemir Sales e Girlene Teixeira, ambos do PP, e contou com o apoio do prefeito Sérgio Lopes, que foi elogiado por atender à demanda. A passarela visa melhorar a mobilidade e a segurança dos moradores das duas localidades.

Além desse tema, outros assuntos relevantes para o município foram debatidos, com os vereadores demonstrando engajamento em buscar soluções para os desafios enfrentados pela população. A sessão reforçou o papel do Legislativo como mediador entre a comunidade e o Executivo, garantindo que as necessidades locais sejam atendidas.

A Câmara Municipal segue comprometida em trabalhar em conjunto com o poder executivo para promover melhorias e avanços em Epitaciolândia, sempre priorizando o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos.

Presidente da Câmara de Epitaciolândia destaca fiscalização e transparência após visita do TCE

O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei (Solidariedade), utilizou a tribuna durante a 2ª Sessão Ordinária, realizada na última segunda-feira (24), para relatar a recente visita do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao município. Em seu discurso, ele destacou a importância da fiscalização e da transparência na gestão pública como pilares fundamentais para o bom funcionamento da administração municipal.

Rosiclei enfatizou que a presença do TCE reforça a necessidade de um controle externo eficiente, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta e em benefício da população. “A fiscalização é essencial para assegurar que a gestão pública seja transparente e responsável, cumprindo seu papel de servir à comunidade”, afirmou o presidente.

A visita do TCE foi vista como uma oportunidade para alinhar as práticas administrativas do município às diretrizes de transparência e eficiência exigidas pelos órgãos de controle. O presidente da Câmara também ressaltou o compromisso do Legislativo em trabalhar de forma colaborativa com o Executivo, sempre priorizando os interesses da população.

A fala de Antônio Rosiclei reforçou o papel da Câmara Municipal como fiscalizadora e parceira na busca por uma gestão pública mais eficiente e transparente, em sintonia com as expectativas da comunidade de Epitaciolândia.

Vereador Miro Bispo destaca atuação da PM e avanços na educação em Epitaciolândia

O vereador Miro Bispo (PDT) utilizou a tribuna na 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (24), para destacar dois temas de grande relevância para a comunidade: a atuação da Polícia Militar e os avanços na educação municipal. O parlamentar elogiou o trabalho das forças de segurança e comemorou a construção de uma nova escola na comunidade do Mato Grosso, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino.

Miro Bispo ressaltou a importância da Polícia Militar para a segurança pública no município, reconhecendo o esforço dos profissionais em garantir a tranquilidade da população. “A PM tem um papel fundamental na proteção dos cidadãos, e seu trabalho merece nosso reconhecimento e apoio”, afirmou o vereador.

Além disso, o parlamentar celebrou a construção de uma nova escola na comunidade do Mato Grosso, iniciativa que demonstra o investimento da gestão municipal na melhoria da educação. “A construção dessa escola é um avanço significativo para nossa comunidade, garantindo um ambiente adequado e de qualidade para nossos estudantes”, destacou Miro Bispo.

O vereador também enalteceu a gestão municipal pelo compromisso com a educação, reforçando que investimentos em infraestrutura e qualidade de ensino são essenciais para o desenvolvimento do município. A fala de Miro Bispo reforçou o papel do Legislativo em acompanhar e apoiar iniciativas que beneficiem diretamente a população, sempre em busca de melhorias para Epitaciolândia.

Veja vídeo do vereador Miro Bispo:



Vereador Ari Mendes elogia colegas e destaca avanços em parcerias e segurança no trânsito

O vereador Ari Mendes também fez uso da tribuna durante a 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (24), para destacar iniciativas importantes que beneficiam o município. Ele elogiou os colegas Cleomar Portela e Marizete Matias, ambos do PP, pela visita ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE), ressaltando a importância de fortalecer parcerias com o estado em prol do desenvolvimento local.

Ari Mendes também abordou a necessidade de regulamentar o trânsito em Epitaciolândia, especialmente na área do Aeroporto, local onde já ocorreram vários acidentes. O parlamentar anunciou a elaboração de um projeto de lei para criar normas que garantam maior segurança viária na região. “É fundamental que tenhamos uma legislação clara e eficiente para evitar novos acidentes e proteger a vida dos cidadãos”, afirmou.

Além disso, o vereador destacou que o poder executivo tem atendido às demandas apresentadas pelos vereadores Aldemir Sales e Girlene Teixeira, demonstrando a importância do diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo. “Essa colaboração é essencial para que as necessidades da população sejam atendidas de forma ágil e eficaz”, completou Ari Mendes.

A fala do parlamentar reforçou o compromisso da Câmara Municipal em trabalhar em conjunto com outras esferas de poder e em buscar soluções para os desafios enfrentados pela comunidade, sempre priorizando o bem-estar e a segurança dos cidadãos de Epitaciolândia.

Veja vídeo do vereador Ari Mendes:



Líder do prefeito na casa cobram recuperação de pontos críticos no ramal do Rubicom em Epitaciolândia

Durante a 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (24), os vereadores Rosimar Menezes (Republicanos), líder do prefeito na casa, e Jezo Batista (PL), solicitaram providências urgentes para a recuperação de pontos críticos no ramal do Rubicom. Os parlamentares destacaram a necessidade de melhorias na infraestrutura local, que impactam diretamente a qualidade de vida e o deslocamento dos moradores da região da zona rural do município.

Rosimar Menezes enfatizou que a situação precária do ramal do Rubicom exige atenção imediata do poder executivo. “Esses pontos críticos dificultam o tráfego de veículos e pedestres, além de representar riscos à segurança da população. É fundamental que sejam realizadas intervenções para solucionar esses problemas”, afirmou o vereador.

Veja vídeo do vereador Jezo Batista:



Jezo Batista, por sua vez, reforçou a importância de investimentos em infraestrutura como forma de promover o desenvolvimento local e garantir o bem-estar dos cidadãos do setor rural. “A recuperação do ramal do Rubicom é uma demanda antiga da comunidade, e precisamos agir rapidamente para atender a essa necessidade”, disse o parlamentar.

A solicitação dos vereadores evidencia o papel da Câmara Municipal em identificar e cobrar soluções para os desafios enfrentados pela população. A sessão reforçou o compromisso dos parlamentares em trabalhar em conjunto com o poder executivo para garantir melhorias que beneficiem diretamente a comunidade de Epitaciolândia, sempre priorizando o progresso e a qualidade de vida no município.

Vereador José Henrique destaca papel das empresas no desenvolvimento econômico de Epitaciolândia

O vereador José Henrique (União Brasil) destacou a importância das empresas instaladas no município para o crescimento econômico da região. O parlamentar ressaltou que essas empresas têm sido fundamentais na geração de empregos e na melhoria da qualidade de vida das famílias locais.

vereador Henrique enfatizou que o fortalecimento do setor produtivo é essencial para o desenvolvimento sustentável de Epitaciolândia. “As empresas não apenas geram empregos, mas também movimentam a economia local, contribuindo para o progresso de toda a comunidade. Precisamos reconhecer e apoiar esse papel fundamental”, afirmou o vereador.

O parlamentar também destacou a necessidade de políticas públicas que incentivem a atração de novos investimentos e a manutenção das empresas já estabelecidas no município. “É nosso dever criar um ambiente favorável para que os negócios prosperem, garantindo mais oportunidades e renda para a população”, completou.

A fala de José Henrique reforçou o compromisso da Câmara Municipal em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social de Epitaciolândia.

Veja vídeo do vereador José Henrique:



A 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, consolidou-se como um espaço fundamental para a discussão de temas relevantes para a população.

Entre os temas abordados, destacaram-se a construção de uma passarela entre os bairros José Hassem e Vila Vitória, a regulamentação do trânsito na área do Aeroporto e a celebração de parcerias com órgãos estaduais, como o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE).

Veja vídeo do vereador Cleomar Portela:



Os vereadores também elogiaram a atuação da Polícia Militar e os avanços na educação, com a construção de uma nova escola na comunidade do Mato Grosso.

O presidente da Câmara, Antônio Rosiclei (Solidariedade), reforçou a importância da transparência e da fiscalização na gestão pública, enquanto outros parlamentares, como Miro Bispo (PDT) e Ari Mendes, destacaram iniciativas que beneficiam diretamente a população. A sessão também evidenciou a atuação dos vereadores Aldemir Sales e Girlene Teixeira (PP), cujas demandas foram atendidas pelo poder executivo.

Veja vídeo da vereadora Girlene Freitas:



Ao final, a sessão reafirmou o papel do Legislativo como mediador entre a comunidade e o Executivo, garantindo que as necessidades da população sejam ouvidas e atendidas. Com debates propositivos e foco no progresso, a Câmara Municipal de Epitaciolândia demonstrou seu compromisso em buscar soluções e melhorias para o município, sempre em prol do bem-estar e do desenvolvimento da comunidade.

Veja vídeo completo da 2ª Sessão Ordinária de 2025 da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia/Acre



