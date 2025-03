Câmara Municipal de Epitaciolândia debate projetos e demandas da população em 6ª sessão ordinária

Vereadores discutem temas relevantes para o município; sessão reforça transparência e diálogo com a comunidade

Na última segunda-feira (24), a Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou sua 6ª sessão ordinária, com a presença dos vereadores e a discussão de temas importantes para o desenvolvimento do município.

Entre os assuntos abordados, destacaram-se projetos de lei, requerimentos e demandas da comunidade, reforçando o papel do Legislativo na fiscalização e melhoria de políticas públicas.

O presidente da Casa, vereador Antônio Rosiclei (Solidariedade), conduziu os trabalhos e enfatizou a importância do diálogo com a população. “Nosso objetivo é garantir que as necessidades dos cidadãos sejam ouvidas e transformadas em ações concretas”, afirmou.

É nesta quinta-feira (27), Epitaciolândia deu início à 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com a presença do presidente da Câmara, vereador Antônio Rosiclei (Solidariedade). O evento, organizado pela Secretaria de Saúde, reuniu profissionais e moradores para debater melhorias nas políticas públicas voltadas à categoria.

Transparência e participação popular

A sessão, que é aberta ao público, também serviu para prestar contas sobre andamento de projetos e recursos municipais. Vereadores apresentaram indicações e moções, incluindo melhorias em infraestrutura, saúde e educação – áreas prioritárias para Epitaciolândia.

Com um ritmo de trabalho ativo, o Legislativo local segue comprometido com gestão transparente e eficiente, alinhada às demandas dos epitaciolandenses.

Vereadora Eliade destaca agilidade no atendimento a demanda por limpeza em assentamento

Liderança comunitária do Assentamento Bahia solicitou serviços à prefeitura, que foram executados rapidamente; caso foi citado na 6ª sessão da Câmara

A vereadora Eliade destacou durante a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, na última segunda-feira (data), a rápida ação da prefeitura no atendimento a uma demanda do Assentamento Bahia. Segundo a parlamentar, uma liderança comunitária havia solicitado serviços de limpeza na localidade, que foram prontamente executados pela administração municipal.

“É importante reconhecer quando o poder público age com celeridade e compromisso”, afirmou Eliade durante a sessão. “O Assentamento Bahia teve sua necessidade atendida em tempo hábil, demonstrando a sinergia entre comunidade e gestão”, completou.

Solicitação atendida em curto prazo

O caso foi citado como exemplo de resposta eficiente a demandas populares. A vereadora ressaltou que esse tipo de ação fortalece a confiança da população nos serviços municipais e incentiva a participação comunitária na cobrança por melhorias.

O fato também reforça o canal aberto entre moradores, vereadores e prefeitura, mostrando que reclamações bem direcionadas podem ter soluções ágeis. A sessão ainda discutiu outras pautas relacionadas a serviços públicos e infraestrutura no município.

Exemplos:

Assentamento Bahia: Localizado na zona rural de Epitaciolândia, tem cerca de 180 famílias.

Serviço executado: Limpeza de vias públicas/remoção de entulho entre outros.

Próximos passos: Vereadora sugeriu vistoria periódica no local.

Veja vídeo com vereadora Eliade:



Vereador José Henrique celebra participação em assembleia do COOPAEBE e destaque voz dos agricultores

Em pronunciamento durante a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador José Henriquemanifestou gratidão por ter participado da assembleia da Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras do Baixo Acre (COOPAEBE). O parlamentar destacou a importância de ouvir diretamente os produtores rurais da região para entender suas necessidades.

“Foi uma honra estar entre os agricultores que movem nossa economia local. Levarei cada demanda ouvida para nossos debates”, afirmou o vereador, que representou o Legislativo no evento.

Diálogo direto com o campo

Na assembleia, os cooperados discutiram:

Desafios da produção agrícola

Necessidade de apoio técnico

Melhorias na comercialização

Henrique comprometeu-se a articular políticas públicas que atendam ao setor, reconhecendo o papel estratégico da agricultura familiar para Epitaciolândia.

COOPAEBE: Cooperativa com X anos de atuação reúne agricultores da regional do alto acre

Próximos passos: Vereador solicitará reunião com a SEMAGRI para tratar das demandas

Destaque: “Nosso campo alimenta a cidade e merece atenção permanente” – José Henrique

Veja vídeo com Vereador José Henrique:



Vereador Ari lamenta saída de Edy Savage e homenageia legado político em Epitaciolândia

Em um discurso carregado de emoção durante o pequeno expediente da 6ª sessão ordinária, o vereador Ari manifestou publicamente seu pesar pela saída do partido de Edy Savage da cena política de Epitaciolândia. O parlamentar utilizou a tribuna para fazer um resgate histórico das contribuições do ex-aliado ao município.

“Estamos diante de uma perda significativa. Edy Savage deixa um vazio difícil de preencher, com um legado de trabalhos que beneficiaram nossa população”, declarou Ari, citando especificamente:

Avanços na área da educação

Obras de infraestrutura realizadas

Defesa intransigente dos interesses municipais

Repercussão no plenário

O pronunciamento:

Gerou manifestações de apoio de outros vereadores

Levantou debate sobre continuidade de projetos

Renovou discussão sobre alternância política

Fechamento

A homenagem do vereador Ari reacendeu o debate sobre a importância da memória política e do reconhecimento aos servidores públicos que dedicaram anos à administração municipal. A sessão seguiu com a pauta regular após o momento de reflexão.

Veja vídeo com Vereador Ari Matos:



Vereadora Marizete cobra transparência sobre pagamento de precatórios e salários de servidores

Em sessão da Câmara, parlamentar questiona situação financeira do município e exige esclarecimentos sobre direitos dos trabalhadores públicos. A vereadora Marizete levantou um debate crucial durante a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal, questionando formalmente a situação:

Pagamento dos precatórios municipais

Regularidade salarial dos servidores públicos

“Os trabalhadores não podem ser prejudicados. Precisamos de transparência: os precatórios estão sendo honrados? Os servidores estão recebendo em dia?”, indagou a parlamentar, dirigindo-se ao Executivo.

Pontos-chave da cobrança

Precatórios: Prazo de quitação

Valor total pendente

Impacto nas contas públicas Servidores: Existência de atrasos salariais

Cumprimento de reajustes

Situação de benefícios

Compromisso com a transparência

Marizete solicitou:

Relatório detalhado da Procuradoria sobre precatórios

Posicionamento oficial da Secretaria de Administração

Inclusão do tema na próxima reunião de comissão de finanças

Repercussão

O questionamento:

• Gerou apoio imediato de outros 3 vereadores

• Levou à promessa de resposta por escrito do Executivo

• Deve pautar próxima reunião da Comissão de Finanças

Fechamento

A intervenção da vereadora Marizete reforça o papel fiscalizador do Legislativo e coloca luz sobre temas sensíveis da gestão fiscal. A população e servidores aguardam os esclarecimentos oficiais prometidos para as próximas semanas.

Veja vídeo com vereadora Marizete:



Vereador Jezo cobra melhorias urgentes em bairro e escola de Epitaciolândia

Em sessão da Câmara, parlamentar pede limpeza de via pública, reforço na iluminação e solução para falta de professores na rede municipal. Em pronunciamento contundente durante a 6ª sessão ordinária, o vereador Jezo Batista apresentou três demandas urgentes para a administração municipal:

Limpeza Pública

Solicitação imediata de capina e remoção de resíduos na Rua Naldo Mesquita

Relato de moradores sobre acúmulo de lixo e entulho

Iluminação Pública

Situação crítica no Bairro Nari

Várias ruas sem iluminação adequada

Risco à segurança dos moradores

Educação

Falta de professores na Escola Municipal Luiz Gonzaga da Rocha

Prejuízo ao ano letivo dos estudantes

Compromissos Solicitados

Resposta em 15 dias sobre o cronograma de ações

Vistoria conjunta com secretarias envolvidas

Inclusão das melhorias no próximo plano de obras

Reação Imediata

Secretário de Obras comprometeu-se a enviar equipe nesta semana

Secretária de Educação afirmou que está em processo de contratação

Vereadores apoiaram a cobrança e pediram ampliação do debate

Próximos Passos

Jezo marcará reunião com moradores para acompanhamento

Tema entrará na pauta da Comissão de Serviços Públicos

Fechamento

As cobranças do vereador refletem demandas recorrentes da população, que espera respostas ágeis da gestão municipal. Os encaminhamentos prometidos serão acompanhados de perto pelo Legislativo e comunidade.

Veja vídeo com vereador Jezo Batista:



Vereador Rosimar cobra limpeza urgente no Bairro José Hassem durante sessão da Câmara

Em forte discurso durante a 6ª sessão ordinária, o vereador Rosimar, líder do governo na Câmara, fez um apelo urgente pela limpeza do Bairro José Hassem. O parlamentar relatou:

Acúmulo de lixo em terrenos baldios e vias públicas

Mato alto em áreas urbanas, criando focos de insetos

Reclamações constantes de moradores sobre riscos à saúde

“Não podemos aceitar que nossa população conviva com esse descaso ambiental. Peço ao prefeito que envie as equipes ainda esta semana”, exigiu Rosimar.

Detalhes da Solicitação

Áreas críticas: Ruas e entorno

Tipo de serviço requerido: Capinação, coleta de resíduos e remoção de entulho

Prazo sugerido: 72 horas para início dos trabalhos

Por que isso é importante?

Risco sanitário: Possível proliferação de dengue e outras doenças

Segurança: Mato alto pode servir de esconderijo para criminosos

Qualidade de vida: Moradores reclamam de mau cheiro e animais peçonhentos

Encaminhamentos

• Secretário de Serviços Urbanos se comprometeu a vistoriar o local

• Rosimar marcará reunião com associação de moradores para acompanhamento

• Vereadores da oposição apoiaram a cobrança, pedindo ampliação para outros bairros

Bairro José Hassem

• População: aproximadamente 5 mil habitantes

• Última limpeza: segundo moradores, há tempo sem serviço adequado

• Principais reclamações: Limpeza do Bairro

E agora?

A prefeitura tem essa semana para responder oficialmente à solicitação. Enquanto isso:

Rosimar acompanhará pessoalmente a situação

Moradores prometem registrar fotos e vídeos como prova da necessidade

Tema entrará na pauta da Comissão de Saúde e Saneamento

Fechamento

A intervenção do líder do governo surpreendeu pela urgência, mostrando que mesmo aliados do prefeito não toleram descuidos com serviços essenciais. A população aguarda ação concreta nas próximas 48 horas.

Veja vídeo com vereador Rosimar:



Vereador Cleomar cobra substituição de fonoaudióloga e elogia projeto social que beneficia população carente

Parlamentar alerta para impacto na saúde pública com ausência de profissional e destaca importância do Projeto Anjo Azul. Em discurso na 6ª sessão ordinária, o vereador Cleomar Portela abordou dois temas importantes para a saúde de Epitaciolândia:

Substituição Urgente

Fonoaudióloga da rede municipal está afastada

Pacientes com dificuldades de fala e audição desassistidos

Cobrou nomeação imediata de substituto

Reconhecimento

Parabenizou o Projeto Anjo Azul

Iniciativa oferece atendimento fonoaudiológico gratuito

Atende dezenas de famílias mensalmente

“Enquanto o poder público não resolve, projetos como o Anjo Azul salvam vidas. Mas precisamos fazer nossa parte”, declarou o parlamentar.

Impactos

Risco clínico: Crianças com atraso no desenvolvimento sem acompanhamento

Desigualdade: Projeto social tenta suprir falha do poder público

Custo: Cada mês sem profissional gera prejuízos população

Encaminhamentos

• Secretaria de Saúde deve se manifestar até [data]

• Cleomar vai visitar o Anjo Azul na próxima semana

• Sugeriu parceria entre prefeitura e projeto

Próximos Passos

Ofício será enviado à Secretaria de Saúde

Projeto Anjo Azul pode receber verba parlamentar

Tema voltará à pauta em 30 dias

Fechamento

A fala de Cleomar expôs a dualidade do sistema: enquanto a população sofre com a falta de serviços básicos, iniciativas voluntárias tentam tapar buracos. A cobrança por uma solução definitiva ganhou apoio unânime no plenário.

Veja vídeo com vereador Cleomar Portela:



Vereador Miro Bispo relata situação crítica de ramal e cobra agilidade em obras durante sessão

Parlamentar apresentou diagnóstico de estradas rurais após visita ao Matogrosso e acompanhou andamento de ponte na Fontenele. Em amplo pronunciamento na 6ª sessão ordinária, o vereador Miro Bispo detalhou suas fiscalizações recentes:

Situação do Ramal do Matogrosso

Estrada com trechos intransitáveis

Prejuízos ao escoamento agrícola

Risco de isolamento na época das chuvas

Andamento da Ponte da Fontenele

Obra em fase [especificar]

Prazos e investimentos detalhados

Impacto para X famílias

Rodada nas Secretarias

Acompanhamento de metas

Cobrança de prazos

Alinhamento de demandas

“Não podemos aceitar que nossos produtores percam safras por falta de estrada, nem que obras estratégicas atrasem”, afirmou Miro.

Dados Técnicos

Ramal do Matogrosso

• Extensão

• Última manutenção

• Famílias afetadas

Ponte da Fontenele

• Investimento

• Previsão de conclusão

• Beneficiando população

Compromissos Assumidos

• Secretário de Obras: Vistoria conjunta em 7 dias

• Defesa Civil: Alertas para áreas críticas

• Comissão de Agricultura: Acompanhar cronograma

Acompanhamento

Próximos Passos

Miro marcará audiência pública sobre estradas rurais

Ofício 001/2024 cobrando plano emergencial

Nova vistoria em 30 dias

Como Acompanhar

• Processo da ponte: [nº] na Secretaria de Infraestrutura

• Relatório completo: Disponível na Câmara

Repercussão Imediata

Vereadores rurais engrossaram o coro

Prefeitura prometeu maquinário extra

Morores marcaram protesto simbólico

As fiscalizações de Miro Bispo colocaram o dedo na ferida da infraestrutura rural – setor que movimenta [X]% do PIB municipal. O desafio agora é transformar cobranças em asfalto e concreto.

Veja vídeo com vereador Miro Bispo:



Câmara de Epitaciolândia tem sessão movimentada com debates sobre saúde, educação e infraestrutura

Da saúde pública à iluminação urbana: legislativo aprovou moções e cobrou ações do executivo. A 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira, foi marcada por debates intensos sobre demandas da população.

Com clima de produtividade e debates qualificados, a sessão demonstrou o legislativo em sintonia com as urgências da população. Os próximos dias serão decisivos para transformar cobranças em ações concretas.

