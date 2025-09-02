Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO
A Câmara Municipal de Epitaciolândia – Acre, inscrita no CNPJ sob o número 84.306.562/0001-58, Através de sua Comissão de licitação, informa que está recebendo cotações para o seguinte Processo: Pregão Presencial sob o sistema de registro de preços – SRP.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a realização de Manutenção de Veiculos, Borracharia Aquisição de Lubrificantes, Pneus e Baterias.
O Prazo para o envio das Cotações é de 05 Cinco dias uteis, a partir de sua publicação.
As Planilhas de cotação deverão ser retiradas através de solicitações via Email: [email protected] das 07 as 13:00 horas, de segunda a sexta feira.
Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água em Brasileia
Saneacre prevê normalização do sistema de forma gradual a partir desta terça-feira (2), ao meio-dia
O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que o abastecimento de água no município de Brasileia foi interrompido nesta segunda-feira (1º) após o rompimento da adutora de água bruta, localizada às margens do Rio Acre.
Equipes de manutenção foram acionadas e trabalham para solucionar o problema. De acordo com a instituição, a previsão é de que o fornecimento seja restabelecido gradualmente a partir das 12h desta terça-feira (2).
A orientação é para que a população economize água até a normalização completa do sistema.
Mailza e Gonzaga participam de reunião com presidente do Peru para tratar de construção de ferrovia e rodovia*
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde desta segunda-feira (1) de reunião com a presidente do Peru, Dina Boluarte, em Lima. Gonzaga esteve acompanhado da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e secretários do governo acreano.
Durante a reunião, foi discutido com a chefe do Executivo peruano a construção de uma estrada que ligará o Acre até a cidade de Atalaya, localizada na província de Ucayali, região amazônica do Peru. Também foi tratado sobre a construção de uma ferrovia que ligará o Acre até Pucallpa e retorno dos voos comerciais e de carga entre as duas regiões.
A comitiva liderada pelo deputado Gonzaga saiu de Lima de carro e foi até Atalaya para conhecer de perto o local onde a estrada será construída. A visita serviu também para acompanhar o potencial de produção da região de fronteira com o Acre.
A vice-governador Mailza agradeceu a recepção por parte da presidente Dina, do governador de Ucayali, Manuel Gambini, e demais autoridades peruanas. Mailza explicou que o encontro serviu para unir os esforços dos governos do Acre e peruano e prol da integração entre as fronteiras dos dois países.
“Esse encontro teve como objetivo unir as forças do Brasil e Peru através do Acre e Ucayali para trabalharmos em prol dessa integração que será muito importante para desenvolvermos as nossas regiões. Nada melhor que essa integração seja feita através do Acre com a construção de estrada e ferrovia que ligará o nosso estado até Ucayali. Tenho certeza que isso trará um grande avanço econômico e social para as duas regiões. É importante que essas duas obras sejam construídas pensando em melhorar a vida das pessoas”, disse Mailza.
O deputado Gonzaga, que tem cumprido extensa agenda política no Peru para tratar do fortalecimento da integração comercial entre os dois países, destacou que a reunião com a presidente do Peru foi muito produtiva para a parceria comercial entre Brasil e o país vizinho como também para alinhar acordos para interligação entre os países através de rodovia e ferrovia que colocarão o Acre na rota comercial com os países da América do Sul e Ásia.
“Esse é um momento muito importante, pois fomos recebidos pela maior autoridade do Peru para tratarmos de um assunto fundamental para nós acreanos que é a ligação por ferrovia e rodovia até Pucallpa e Atalaya. Quero destacar também a participação da vice-governadora Mailza que tem defendido o desenvolvimento econômico do Acre através da integração comercial. Temos que começar essa integração com o retorno dos voos do Acre para Pucallpa e com a construção da rodovia e ferrovia que vão interligar regiões isoladas dos dois países”, disse o parlamentar.
O governador de Ucayali agradeceu a visita da delegação acrena e afirmou que o encontro com a presidente do Peru é um passo importante para a concretização da integração dos dois países via terrestre.
“Essa é uma oportunidade única que o Acre e Ucayali estão tendo para conectar ainda mais as duas nações através das fronteiras e do comércio bilateral”, disse o governador.
Participam da reunião a presidente do Peru, Dina Boluarte, a vice-governadora do Acre Mailza Assis, governador de Ucayali, Manuel Gambini, o deputado Luiz Gonzagada, o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, José Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e demais autoridades.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 – COMPRAS.GOV 90017/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais permanentes, visando atender às necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 16 de setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/09/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 01 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
