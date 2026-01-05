CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), visitou nesta segunda-feira (5), o abrigo municipal que acolhe imigrantes e refugiados na capital acreana. Durante a visita, o gestor destacou o compromisso da prefeitura com o atendimento humanitário às famílias estrangeiras, em especial venezuelanas, que chegaram ao Acre nos últimos anos em busca de melhores condições de vida.

Segundo Bocalom, somente no ano de 2025, mais de 2.100 venezuelanos foram atendidos no abrigo municipal, sem contar aqueles que apenas transitam pelo estado a caminho de outras regiões do país. Ele afirmou que a prefeitura tem atuado para garantir acolhimento digno, mesmo sendo uma responsabilidade originalmente atribuída ao governo federal.

“São pessoas que deixaram tudo para trás por causa da situação difícil em seu país. A prefeitura sempre procurou estender a mão, dar carinho e acolher esses irmãos como seres humanos, oferecendo um tratamento digno e respeitoso”, afirmou o prefeito.

O gestor também citou o apoio de outras prefeituras da região, como Assis Brasil e Epitaciolândia, que segundo ele ajudam no suporte aos imigrantes que passam pela fronteira antes de chegar a Rio Branco.

Durante a visita, Bocalom mencionou casos de idosos e pessoas com deficiência que passaram pelo abrigo, destacando a complexidade do atendimento e a necessidade de uma rede de apoio estruturada. “São famílias, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema que precisam de ajuda imediata”, ressaltou.

O prefeito ainda comentou sobre a expectativa de que parte dos imigrantes possa retornar ao país de origem caso haja mudanças políticas e sociais que garantam estabilidade. “Todo mundo quer viver no seu país, junto da sua família. A nossa esperança é que essas pessoas possam, um dia, voltar para casa com dignidade”, concluiu.

A Prefeitura de Rio Branco informou que o abrigo continua funcionando com apoio municipal, estadual e federal, oferecendo alimentação, atendimento social e encaminhamento para serviços de saúde e documentação.

