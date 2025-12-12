Extra
Câmara Municipal de Epitaciolândia adquire caminhonete com recursos próprios para reforçar ações do Legislativo
Presidente Rosiclei e vereador Ari destacam economia e gestão responsável que permitiram a compra do novo veículo
O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, vereador Antônio Rosiclei Oliveira (SDD), acompanhado do vereador Ari Osvaldo Matos (SDD), esteve em Rio Branco nesta sexta-feira (12) para receber a nova caminhonete adquirida pelo Legislativo municipal. O veículo substituirá o antigo automóvel, que já não apresentava condições adequadas de uso, e ficará à disposição dos vereadores para atividades institucionais.
Rosiclei afirmou que a aquisição simboliza o resultado de um ano de gestão marcada pela responsabilidade e economia. “É com alegria que recebo essa caminhonete. Quero dizer à população de Epitaciolândia e aos vereadores que o trabalho realizado neste ano nos deu esse respaldo. Em um ano, conseguimos adquirir um bem desse porte”, destacou.
O vereador Ari Osvaldo também comemorou a conquista e atribuiu o resultado ao esforço coletivo. “Presidente Rosiclei, queremos expressar nossa gratidão por adquirir essa caminhonete para a Câmara Municipal. É fruto do seu trabalho, do trabalho dos vereadores e de todos os servidores. Quem ganha é a população”, afirmou.
A compra foi realizada com recursos próprios da Câmara, resultado de contenção de gastos e planejamento financeiro. Segundo Rosiclei, o novo veículo ampliará a capacidade de atuação do Legislativo. “A Câmara tinha um veículo que já não funcionava adequadamente. Fizemos economia e conseguimos adquirir essa caminhonete para auxiliar nos trabalhos do Legislativo”, explicou.
A mesa diretora reforçou que a medida visa garantir melhores condições de trabalho aos parlamentares e mais eficiência nas ações institucionais desempenhadas em benefício da comunidade.
Corpo de jovem conhecido como “Apocalipse” é encontrado com marcas de execução em Manoel Urbano
Vítima era investigada por morte de adolescente; Polícia apura possível relação entre os crimes
O corpo de Cleiton Freire de Oliveira, 23 anos, conhecido como “Apocalipse”, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12) na área de sua própria residência, na rua da Praia, Baixada da Colina, bairro São Francisco, em Manoel Urbano, interior do Acre. A suspeita é de que ele tenha sido executado durante a madrugada.
Segundo informações repassadas pelas autoridades locais, moradores escutaram ao menos cinco disparos de arma de fogo por volta das 2h. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, devido à falta de informações precisas, ninguém foi localizado no momento. Já nas primeiras horas da manhã, o corpo de Cleiton foi encontrado, e cápsulas de pistola calibre 9 mm estavam espalhadas perto da vítima.
Moradores relataram ter ouvido pessoas correndo em direção à área da praia logo após os disparos, mas ninguém foi identificado.
O local do crime foi isolado pela Polícia Militar. Uma equipe do Samu esteve no ponto para constatar o óbito. Investigadores da Polícia Civil também compareceram para coletar informações, realizar procedimentos periciais e acompanhar a remoção do corpo.
Cleiton Freire, o “Apocalipse”, era apontado como principal suspeito de assassinar o adolescente Kauã, de 14 anos, encontrado morto no último dia 5 às margens do rio Purus, próximo ao porto de Manoel Urbano.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar se existe relação entre os dois crimes.
Audiência Pública expõe problemas estruturais e operacionais do Hospital Regional do Alto Acre em Brasiléia
Vereadores, autoridades e comunidade cobram melhorias urgentes na infraestrutura, nos serviços e no atendimento à população
A Câmara Municipal de Brasiléia realizou, na manhã desta quinta-feira, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas, uma Audiência Pública para discutir a situação atual do Hospital Regional do Alto Acre. O debate teve como foco a infraestrutura física, o funcionamento da unidade e as deficiências nos atendimentos prestados à população.
O encontro reuniu vereadores, representantes da gestão municipal e estadual, equipes técnicas, profissionais do hospital, conselhos, lideranças comunitárias e moradores, que lotaram o espaço para acompanhar a discussão. Relatos e diagnósticos apresentados durante a sessão evidenciaram problemas estruturais, falta de equipamentos, demanda reprimida e limitações na oferta de serviços essenciais — desafios que impactam diretamente a qualidade do atendimento.
Os participantes também puderam sugerir medidas e encaminhamentos, ressaltando a necessidade de ações conjuntas entre os poderes públicos para promover melhorias imediatas e duradouras na unidade. Houve destaque para a importância de investimentos contínuos, modernização dos espaços, valorização dos profissionais e fortalecimento da rede de saúde que atende toda a região.
A Câmara Municipal ressaltou que a audiência integra seu papel constitucional de fiscalizar e promover diálogo transparente com a sociedade e os órgãos responsáveis pelos serviços públicos. O Legislativo reafirmou seu compromisso em defender os direitos da população e buscar soluções que garantam atendimento digno, eficiente e humanizado aos moradores de Brasiléia e de todo o Alto Acre.
Vídeo: Deputada Michele Melo cobra avanço no PCCR da Saúde durante análise do orçamento na Aleac
Parlamentar afirma que categoria espera valorização há anos e defende que orçamento de 2026 contemple melhorias reais aos servidores
A deputada estadual Michele Melo destacou, durante as discussões da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que a principal expectativa é garantir espaço no orçamento para a valorização dos servidores públicos, especialmente da saúde — categoria que aguarda há anos a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).
“ Nossa grande expectativa é que possamos conversar sobre a valorização dos servidores públicos, sobre a categoria da saúde que está há tantos anos esperando esse PCCR”, afirmou.
A parlamentar disse esperar um posicionamento claro do governo sobre a abertura de diálogo para atender as demandas dos profissionais. “Queremos escutar do governo que haverá, sim, espaço para tratar dessa valorização.”
Michele Melo reconheceu que houve alguns avanços em 2025, mas considerou que o orçamento aprovado no ano passado não foi satisfatório para atender às necessidades dos trabalhadores. Ela defendeu que 2026 seja o ano em que o reconhecimento chegue de fato ao bolso dos servidores.
“Poderíamos ter avançado muito mais. Infelizmente, o orçamento anterior não contemplou de forma adequada a categoria. Apesar dos avanços que tivemos em 2025, esperamos concluir 2026 com ações reais de valorização”, destacou.
A deputada relatou ainda que chegou à Aleac após atender demandas urgentes nas unidades de saúde, especialmente relacionadas à falta de medicamentos. Segundo ela, a Secretaria de Saúde informou que os processos de compra estão em andamento.
“O que temos para 2026 é esperança: esperança de ver chegar ao usuário e ao cidadão uma melhoria real na saúde”, concluiu.
VEJA VÍDEO:
