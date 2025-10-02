Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2025
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de combustível para atender às necessidades da Câmara Municipal de Brasiléia – Acre.
Data da Abertura: 13 de outubro de 2025, às 10h00min (horário Local). O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a quinta-feira das 07h00min às 14h00min na sala da Comissão de Contratação, na sede da Câmara Municipal de Brasileia, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.
Brasileia/AC, 30 de setembro de 2025.
Antonia Gleidia da Silva Souza
Agente de Contratação
Corpo de professor Regis é transferido para o IML em Rio Branco; dois suspeitos estão sob custódia
Suspeitos Victor Oliveira e Marejane Maffi foram conduzidos à delegacia; audiência de custódia está marcada para quinta-feira (2)
O caso do assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (1º). Após o corpo ser localizado enterrado em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, a Polícia Civil transferiu os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde será realizada a perícia que deve indicar a causa da morte.
As investigações levaram à prisão de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que teria confessado envolvimento no crime e indicado o local do corpo. Uma segunda suspeita, Marejane Maffi, também foi conduzida à delegacia e está sendo ouvida para apurar sua participação.
Regis estava desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando seu carro foi visto atravessando a fronteira em direção à Bolívia. O veículo foi encontrado abandonado na terça-feira (30), em um ramal próximo a Cobija, mas não havia sinais do professor.
Segundo a polícia, após o assassinato, o corpo foi enrolado em um lençol e enterrado em uma cova rasa. Em razão do estado de decomposição, somente a perícia no IML poderá confirmar a forma como o crime foi cometido.
Victor e Marejane devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2). A decisão sobre a manutenção da prisão ficará a cargo do Ministério Público e do Juízo da Comarca.
Segundo informações preliminares, o corpo de Regis será transladado para o estado de Mato Grosso a pedido dos familiares, para ser sepultado na cidade de Cuiabá.
Os prefeitos de Epitaciolândia e Brasiléia se manifestaram com Notas de Pesar após serem informados oficialmente da morte do professor.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 01/10/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para a Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105), para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 16/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 30 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”
Origem: Secretaria Municipal de Educação
Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)
Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CEL
Dec.0329/2025
