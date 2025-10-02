fbpx
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISO DE LICITAÇÃO

58 minutos atrás

ESTADO DO ACRE

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2025 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de combustível para atender às necessidades da Câmara Municipal de Brasiléia – Acre.

Data da Abertura: 13 de outubro de 2025, às 10h00min (horário Local). O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a quinta-feira das 07h00min às 14h00min na sala da Comissão de Contratação, na sede da Câmara Municipal de Brasileia, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 30 de setembro de 2025.

 

Antonia Gleidia da Silva Souza

Agente de Contratação

Corpo de professor Regis é transferido para o IML em Rio Branco; dois suspeitos estão sob custódia

21 horas atrás

1 de outubro de 2025

Suspeitos Victor Oliveira e Marejane Maffi foram conduzidos à delegacia; audiência de custódia está marcada para quinta-feira (2)

O caso do assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (1º). Após o corpo ser localizado enterrado em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, a Polícia Civil transferiu os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde será realizada a perícia que deve indicar a causa da morte.

As investigações levaram à prisão de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que teria confessado envolvimento no crime e indicado o local do corpo. Uma segunda suspeita, Marejane Maffi, também foi conduzida à delegacia e está sendo ouvida para apurar sua participação.

Regis estava desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando seu carro foi visto atravessando a fronteira em direção à Bolívia. O veículo foi encontrado abandonado na terça-feira (30), em um ramal próximo a Cobija, mas não havia sinais do professor.

Segundo a polícia, após o assassinato, o corpo foi enrolado em um lençol e enterrado em uma cova rasa. Em razão do estado de decomposição, somente a perícia no IML poderá confirmar a forma como o crime foi cometido.

Victor e Marejane devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2). A decisão sobre a manutenção da prisão ficará a cargo do Ministério Público e do Juízo da Comarca.

Segundo informações preliminares, o corpo de Regis será transladado para o estado de Mato Grosso a pedido dos familiares, para ser sepultado na cidade de Cuiabá.

Os prefeitos de Epitaciolândia e Brasiléia se manifestaram com Notas de Pesar após serem informados oficialmente da morte do professor.

Screenshot

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

2 dias atrás

30 de setembro de 2025

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025 

A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 01/10/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para a Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105), para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Termo de Referência.

A sessão de abertura ocorrerá em 16/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.

As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Brasiléia/AC, 30 de setembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

2 dias atrás

30 de setembro de 2025

Estado do Acre

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”

Origem: Secretaria Municipal de Educação

Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)

Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025

Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes  no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/  e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.

 

Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.

Cleiton Araújo Wolstein

Comissão Permanente de Licitação – CEL

Dec.0329/2025

