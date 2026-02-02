Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 21 mil e provas em Rio Branco

Seleção oferece vagas para níveis médio e superior; inscrições começam em fevereiro e processo terá aplicação de provas na capital acreana

A Câmara dos Deputados lançou edital de concurso público com salários que podem chegar a R$ 22 mil para cargos de nível superior. As provas serão aplicadas em diversas capitais, incluindo Rio Branco, o que deve atrair candidatos de todo o Acre e região. A Casa já abriu as inscrições para o certame destinado ao cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal, com salário inicial de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade.

O concurso oferece 40 vagas imediatas e prevê a formação de cadastro de reserva com outras 40 vagas. As inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro, com taxa de R$ 150, cujo pagamento deve ser efetuado até 12 de março.

Etapas do concurso

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira inclui provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, além de avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental. A segunda etapa é composta pelo programa de formação profissional, que também prevê nova avaliação psicológica.

Vagas reservadas e requisitos

Do total de vagas imediatas, o edital reserva duas para pessoas com deficiência, 10 para candidatos pretos e pardos, uma para candidato indígena e uma para candidato quilombola. Todos os aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa, em Brasília (DF).

Para participar da seleção, é exigido diploma de curso superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Cronograma

Inscrições e pedido de isenção: 29/01 a 20/02/2026

Verificação de foto: 23 e 24/02/2026

Situação provisória da isenção: 27/02 a 03/03/2026

Recurso contra indeferimento da isenção: 02 e 03/03/2026

Situação final da isenção: 10/03/2026

Pagamento da taxa: até 12/03/2026

Situação provisória do atendimento especializado: 20 a 24/03/2026

Recurso contra indeferimento do atendimento especializado: 23 e 24/03/2026

Situação final do atendimento especializado: 01/04/2026

Divulgação dos locais de prova: 10/04/2026

Provas objetiva e discursiva: 26/04/2026

Gabaritos preliminares: 28/04/2026

Recursos contra gabaritos: 29 e 30/04/2026

Resultado final da prova objetiva: 22/05/2026

Convocação para próximas etapas: 02/06/2026

VEJA O EDITAL

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país, incluindo Rio Branco.

