fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Câmara deve votar prorrogação de prazo do Refis do IPTU

Publicado

2 horas atrás

em

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco devem apreciar, nesta terça-feira (26), o projeto de lei enviado pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que trata da prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Atualmente, o prazo vai até 29 de agosto, mas, caso a proposta seja aprovada, a adesão poderá ser feita até 31 de outubro. A expectativa é que a votação ocorra até a próxima quinta-feira (28).

Além do Refis, os parlamentares discutem outras proposituras em reunião na sede do Legislativo municipal.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: Jogos podem decidir quem segue na luta por vagas nas semifinais

Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.

No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.

Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.

Classificação do Estadual

1º Rio Branco 9 Pts

2º Veneza 6 Pts

3º Real Sociedade 6 Pts

4º Borussia 4 Pts

5º Villa 1 Pt

6º Calafate 0 Pt

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O Meia João Hassen deve ser um dos titulares do Santa Cruz

Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.

Não deve ter mudanças

Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.

Plácido quer surpreender

Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: Promessa de bons jogos na sequência do campeonato no Sesc

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.

No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.

Pista e Campo Grande

Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.

Comentários

Continue lendo