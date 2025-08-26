Câmara deve votar prorrogação de prazo do Refis do IPTU

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco devem apreciar, nesta terça-feira (26), o projeto de lei enviado pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que trata da prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Atualmente, o prazo vai até 29 de agosto, mas, caso a proposta seja aprovada, a adesão poderá ser feita até 31 de outubro. A expectativa é que a votação ocorra até a próxima quinta-feira (28).

Além do Refis, os parlamentares discutem outras proposituras em reunião na sede do Legislativo municipal.

