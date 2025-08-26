Cotidiano
Câmara deve votar prorrogação de prazo do Refis do IPTU
Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco devem apreciar, nesta terça-feira (26), o projeto de lei enviado pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que trata da prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Atualmente, o prazo vai até 29 de agosto, mas, caso a proposta seja aprovada, a adesão poderá ser feita até 31 de outubro. A expectativa é que a votação ocorra até a próxima quinta-feira (28).
Além do Refis, os parlamentares discutem outras proposituras em reunião na sede do Legislativo municipal.
Cotidiano
Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A
Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.
No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.
Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.
Classificação do Estadual
1º Rio Branco 9 Pts
2º Veneza 6 Pts
3º Real Sociedade 6 Pts
4º Borussia 4 Pts
5º Villa 1 Pt
6º Calafate 0 Pt
Cotidiano
Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal
Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.
Não deve ter mudanças
Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.
Plácido quer surpreender
Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.
Cotidiano
Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.
Pista e Campo Grande
Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.
