A pedido do vereador João Marcos Luz (MDB), a Câmara Municipal realizará nesta quarta-feira, 1° de julho, a partir das 9h, uma Audiência Pública com diversos setores para debater sobre os riscos de soltar pipas com linhas com cerol e linha “chilena”, e as alternativas e medidas que devem ser tomadas pelo Poder Público para evitar novos acidentes graves e possíveis acidentes fatais em Rio Branco.

Recentemente duas mulheres motociclistas ficaram gravemente feridas após serem atingidas por linhas altamente cortantes de pipa enquanto trafegavam em rua pública.

Foram convidados para o evento que terá transmissão ao vivo no canal da Câmara no YouTube: Ministério Público do Acre, Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Associação dos Pipeiros, todos estes diretamente na plataforma Zoom, além da UMARB, Sindmoto e a sociedade em geral, com participação pela ferramenta do Youtube. A Prefeitura será representada pelos vereadores da base.

“Tendo em vista os casos que estão aumentando, solicitei para chamarmos urgentemente uma Audiência Pública. A Câmara de Vereadores, juntamente com o Ministério Público e outras instituições, precisam debater esse tema. Não me refiro nem ao meu Projeto de Lei N° 35/2019, que dispõe sobre a proibição da comercialização do cerol, da linha chilena e de produtos similares que contenham elementos cortantes. Me refiro ao tema em geral porque é muito amplo. Inclusive a Prefeitura precisa fazer uma campanha de conscientização com a população e criar um espaço isolado para a atividade. Os pipeiros profissionais empinam pipa com responsabilidade, mas muitas pessoas que soltam por lazer não têm conhecimento sobre os riscos”, frisou o vereador autor do requerimento verbal, João Marcos Luz.

