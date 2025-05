Câmara de Vereadores de Epitaciolândia debate políticas públicas para autismo e crianças especiais

13ª sessão ordinária contou com presença majoritária dos parlamentares e discutiu inclusão e apoio a famílias

Epitaciolândia, AC – A 13ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (12 de maio), colocou em pauta discussões sobre autismo e políticas públicas para crianças com necessidades especiais. O debate faz parte do primeiro ano da 9ª legislatura e teve a presença de todos os vereadores, exceto a vereadora Eliade, que se ausentou por motivos pessoais.

A sessão destacou a necessidade de ações integradas entre poder público e sociedade civil para ampliar o atendimento especializado e promover a inclusão social de crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e outras deficiências. Propostas como capacitação de profissionais da educação, melhorias em centros de apoio e campanhas de conscientização foram discutidas.

A pauta reflete uma demanda crescente no município, onde famílias buscam maior acesso a serviços de saúde e educação inclusiva. Os vereadores sinalizaram que o tema deve avançar em comissões antes de possíveis votações em plenário.

Vereador Ari Mendes destaca importância do centro “Anjo Azul” e políticas para autismo em Epitaciolândia

O vereador Ari Mendes foi o primeiro a usar a tribuna na 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, nesta segunda-feira (12), e dedicou sua fala à defesa de políticas públicas para crianças com autismo. Em discurso emocionado, o parlamentar destacou a importância do apoio familiar e homenageou as “mães atípicas” que lutam diariamente pela inclusão de seus filhos.

Mendes também enalteceu o trabalho do prefeito na manutenção do centro “Anjo Azul”, espaço especializado no atendimento a crianças do espectro autista. “O ‘Anjo Azul’ não só acolhe essas crianças, mas dá suporte às famílias, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou.

O parlamentar reforçou que iniciativas como essa são fundamentais para garantir o desenvolvimento pleno de crianças com autismo. “Precisamos de mais investimentos nessa área, porque só assim construiremos um futuro onde todos tenham oportunidades iguais”, concluiu. A fala de Mendes foi aplaudida pelos presentes e deve embasar futuros projetos sobre o tema na Casa.

Veja vídeo com vereador Ari Rodrigues:



Presidente da Câmara de Epitaciolândia Rosiclei celebra maternidade e cobra melhorias para Epitaciolândia

Em discurso emocionado durante a 13ª Sessão Ordinária, o vereador Antônio Rosiclei, presidente da Câmara Municipal, dividiu com os colegas a alegria de se tornar avô recentemente. “É uma felicidade sem igual receber um novo membro na família”, declarou, estendendo os parabéns a todas as mães, especialmente às que vivenciam a experiência de ter recém-nascidos em casa.

Além do relato pessoal, Rosiclei destacou ações em prol da comunidade, como a reconstrução da ponte no Ramal do Saraiva. O parlamentar relatou que, atendendo a pedidos dos moradores, solicitou ao prefeito os reparos na estrutura comprometida. “Em apenas quatro dias, a Prefeitura realizou o serviço, garantindo segurança no tráfego”, comemorou.

Como presidente do Legislativo, Rosiclei reafirmou seu compromisso com a fiscalização e a cobrança de melhorias. “Meu papel é ouvir a população e garantir que suas necessidades sejam atendidas”, disse, elogiando a agilidade do Executivo na resolução do problema. A intervenção na ponte beneficiou dezenas de famílias que dependem da via para acesso à cidade.

Veja vídeo com Presidente da casa Rosiclei:



Vereadora celebra inauguração da Casa da Mulher e ações do governo em Epitaciolândia

A vereadora Girlene Freitas destacou durante a 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal os avanços sociais conquistados através da parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Epitaciolândia. Em seu pronunciamento na última segunda-feira (12), a parlamentar celebrou os resultados do evento “Juntos pelo Acre”, realizado na sexta-feira anterior, que ofereceu atendimentos médicos, doações e ações sociais para a população carente do município.

Um dos pontos altos da fala de Girlene foi a inauguração da Casa da Mulher, realizada no mesmo dia. O equipamento – o segundo do tipo no Norte do Acre – surge como resposta ao crescimento dos casos de violência de gênero na região. “Este espaço representa proteção, acolhimento e dignidade para nossas mulheres”, afirmou a vereadora, agradecendo ao governador e ao prefeito pela realização do projeto.

A parlamentar ainda fez questão de homenagear todas as mães do município, com menção especial à sua própria genitora. “O amor das mães constrói nossa sociedade”, emocionou-se Girlene, encerrando seu discurso com votos de felicidade pelo recente Dia das Mães. A sessão também serviu para reforçar a importância da continuidade das parcerias entre os entes públicos no desenvolvimento social da região.

Veja vídeo com vereadora Girlene Freitas:



Vereadora Marizete Matias cobra faixas de pedestre em escolas e reparos na Av. Internacional

A vereadora Marizete Matias levantou questões urgentes sobre infraestrutura e segurança viária durante a 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em destaque, a parlamentar apontou a falta de faixas de pedestres em trechos críticos da BR-317, principalmente nas proximidades das escolas Bela Flor e João Pedro, onde o fluxo intenso de veículos pesados e pais transportando crianças cria situações de risco.

“Estamos falando de vias com tráfego de carretas e um movimento constante de estudantes. É inaceitável que esses pontos ainda não tenham sinalização adequada”, afirmou Marizete, solicitando ação imediata do Executivo municipal. A vereadora também cobrou o reparo de um buraco na Avenida Internacional, que estaria causando transtornos aos motoristas.

Outro ponto abordado foi o andamento das obras na ponte José Augusto, que liga Epitaciolândia a Brasileia. Apesar da doação do Governo do Estado para pavimentação, Marizete reforçou a necessidade da construção da ponte definitiva, projeto prometido há anos e ainda não concretizado. “A população não pode continuar esperando por uma solução permanente”, declarou.

As reivindicações refletem demandas históricas da população e destacam a necessidade de investimentos contínuos em mobilidade urbana. A sessão terminou com o compromisso de encaminhar os pedidos formalmente ao prefeito.

Veja vídeo com vereadora Marizete Matias:



Vereador José Henrique celebra Dia das Mães e anuncia cursos gratuitos de qualificação profissional

Em um discurso marcado por emoção e compromisso social, o vereador José Henrique destacou dois temas importantes durante a 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira (12). O parlamentar iniciou sua fala com uma homenagem às mães, entregando flores às vereadoras presentes em reconhecimento ao Dia das Mães, com menção especial à sua própria genitora.

Em seguida, o vereador anunciou uma importante iniciativa para o desenvolvimento profissional da população: a parceria com a Qualifica Cursos para oferta de capacitação gratuita em máquinas pesadas. “Estes cursos são uma oportunidade para quem busca qualificação e melhores oportunidades no mercado de trabalho, tanto no setor público quanto privado”, explicou José Henrique.

As inscrições já estão abertas e devem beneficiar moradores que desejam se profissionalizar na área. O vereador reforçou que a iniciativa visa reduzir o desemprego e impulsionar a economia local, capacitando mão de obra para atender às demandas da região. A sessão terminou com o compromisso de divulgar amplamente os cursos para garantir máxima participação da comunidade.

Veja vídeo com vereador José Henrique:



Vereador celebra ação social “Juntos pelo Acre” e cobra solução para bueiros abertos em Epitaciolândia

O vereador Altamiro Bispo marcou presença na tribuna da Câmara Municipal com um discurso que alternou entre reconhecimento e cobrança. O parlamentar iniciou seu pronunciamento elogiando o sucesso do evento “Juntos pelo Acre”, realizado em parceria entre o governo estadual e a prefeitura, que atendeu centenas de famílias da região fronteiriça, incluindo cidadãos bolivianos.

“Essa iniciativa mostra o poder transformador das políticas públicas quando chegam a quem mais precisa”, afirmou Bispo, destacando o caráter humanitário da ação que ofereceu diversos serviços à população carente.

Contudo, o tom do discurso mudou quando o vereador abordou uma situação de risco na Rua Fontenele de Castro: “Há meses a pavimentação começou, mas os bueiros permanecem abertos, transformando-se em armadilhas urbanas”. O parlamentar exigiu ação imediata da prefeitura para resolver o problema que ameaça a segurança de pedestres e motoristas.

Em momento emocionante, Altamiro encerrou sua fala homenageando as mães, compartilhando sua própria história de perda materna na infância. “Celebro todas as mães, especialmente minha esposa, mas não posso deixar de lembrar daqueles que, como eu, sentem essa falta”, declarou, arrancando aplausos dos colegas parlamentares.

Veja vídeo com vereador Altamiro Bispo:



Vereador Aldemir Sales homenageia mãe parteira e cobra limpeza urbana e obras paradas

Em pronunciamento marcado por emoção e cobranças, o vereador Aldemir Salles dedicou parte de sua fala na Câmara Municipal a uma homenagem especial à sua mãe, atualmente acamada. “Minha mãe, parteira tradicional desta cidade, merece toda nossa reverência neste e em todos os dias”, declarou, emocionando os presentes na 13ª Sessão Ordinária.

O parlamentar não se limitou às saudações. Com tom de urgência, Salles cobrou do Executivo municipal ações imediatas:

Limpeza pública: “Encontramos lixo acumulado em vários pontos da cidade, situação que afeta a saúde e a qualidade de vida da população” Obras paralisadas: Alertou sobre os bueiros abertos na Rua Fontenelle de Castro, obra iniciada há cinco meses: “São verdadeiras armadilhas que colocam em risco pedestres e motoristas”

Os apelos reforçam demandas recorrentes dos moradores. “Não podemos aceitar que serviços essenciais fiquem em segundo plano”, afirmou o vereador, sugerindo maior fiscalização dos contratos de limpeza urbana e maior agilidade na conclusão de obras públicas.

Veja vídeo com vereador Aldemir sales:



Veja vídeo com vereador Cleomar Portela:



Veja vídeo com vereador Rosimar, líder do prefeito na câmara de vereadores de Epitaciolândia:



Assessoria não disponibilizou fotos da 13ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (12 de maio), até o fechamento desta reportagem.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários