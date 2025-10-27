Acre
Câmara de vereadores de Epitaciolândia aprova lei que incentiva uso de energia solar em prédios públicos municipais
Legislação aprovada por unanimidade prevê implantação gradativa de sistemas fotovoltaicos em escolas, unidades de saúde e repartições; prefeitura terá 180 dias para apresentar plano de implementação
Foi sancionada a Lei Municipal nº 550, de 12 de setembro de 2025, que dispõe sobre a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos de Epitaciolândia, incluindo escolas e unidades básicas de saúde das zonas urbanas e rurais.
A legislação, de autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva (SOLIDARIEDADE) e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, tem como objetivo reduzir custos com energia elétrica na administração pública, estimular fontes renováveis e contribuir para a redução da emissão de gases poluentes.
De acordo com o texto legal, a implantação dos sistemas ocorrerá de forma gradativa, considerando a viabilidade técnica e financeira de cada instalação. O financiamento poderá ser viabilizado através de recursos próprios do município, convênios com governos estadual e federal, parcerias público-privadas ou emendas parlamentares.
Principais determinações da lei:
180 dias para elaboração de plano de implementação
Secretaria Municipal de Obras como coordenadora, com apoio das pastas de Meio Ambiente, Educação e Saúde
Levantamento técnico de prédios aptos a receber os sistemas
Cronograma de instalação e estimativa de custos
Projeção de economia energética
O prefeito Sérgio Lopes destacou que a medida representa um avanço na modernização da gestão pública e um compromisso com a sustentabilidade. “Estamos investindo em energia limpa, reduzindo gastos públicos e contribuindo com o meio ambiente. Essa é uma iniciativa que trará benefícios duradouros para a cidade e para as futuras gerações”, afirmou o gestor.
Comentários
Acre
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu estudantes, professores, gestores e a comunidade escolar em uma celebração da leitura, da escrita e da arte.
Durante as apresentações, o público pôde se encantar com produções inspiradas em diferentes gêneros textuais, entre eles adivinhas, diário, notícia e biografia. Cada turma explorou o gênero escolhido de forma criativa e envolvente, demonstrando o compromisso da escola com o aprendizado significativo e o incentivo à expressão dos alunos.
Um dos momentos de destaque foi a encenação baseada no gênero notícia, em que os estudantes mostraram talento e originalidade ao relatar os acontecimentos mais recentes da própria escola, como projetos, atividades e conquistas.
No gênero biografia, o personagem homenageado foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cuja trajetória de vida e conquistas serviram de inspiração para os alunos, despertando reflexões sobre esforço, superação e compromisso com a comunidade.
A equipe gestora da Escola Bela Flor agradece e reconhece o empenho de todos os profissionais envolvidos, desde professores até colaboradores e alunos, que contribuíram para o sucesso de mais uma edição do Sarau.
Graças à dedicação de todos, o projeto tem gerado um impacto muito positivo na vida acadêmica dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da leitura, da escrita e da criatividade pilares fundamentais na formação cidadã e intelectual das crianças e adolescentes.
Comentários
Acre
Parque Capitão Ciríaco será fechado para reforma em Rio Branco
O Parque Urbano Capitão Ciríaco, localizado no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, será temporariamente fechado para a realização de obras de revitalização. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir mais acessibilidade, segurança e conforto aos moradores e visitantes que frequentam este importante patrimônio cultural, histórico e ambiental da capital acreana.
As intervenções terão início no começo de novembro e serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nesta etapa, os serviços incluem a reforma completa da passarela principal e a revitalização do espaço de brinquedos infantis, além de melhorias nas mesas e áreas de convivência.
Considerado o maior seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco abriga 646 seringueiras e três imponentes árvores de Sapupema, com mais de 1.300 anos somados e alturas que variam entre 60 e 70 metros. O espaço preserva ainda um rico acervo histórico, com mais de 100 peças que retratam a vida do Capitão Ciríaco e episódios da Revolução Acreana.
Comentários
Acre
Detran-AC leva campanha educativa a escolas e ruas de Brasiléia e Epitaciolândia
Ação percorre escolas e vias de Brasiléia e Epitaciolândia com objetivo de formar condutores mais conscientes e reduzir acidentes na região
A Coordenadoria de Educação de Trânsito de Epitaciolândia e Brasiléia, em parceria com a 6ª Ciretran de fronteira, realizou nesta segunda-feira (27) uma campanha educativa voltada à conscientização sobre segurança viária. A iniciativa, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), integra um projeto que percorre os municípios do estado com ações voltadas à formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.
O vereador por Epitaciolândia e funcionário de carreira do Detran/Acre, Miro Bispo (PDT), tem acompanhado as ações educativas na fronteira e destacou o trabalho que vem chamando a atenção da sociedade. Em declaração durante as atividades da Coordenadoria de Educação de Trânsito, o parlamentar enfatizou a diversidade de abordagens utilizadas pela instituição para conscientizar a população.
“Como funcionário de carreira e hoje vereador, parabenizo o trabalho que é feito todos os dias incansavelmente para que vidas sejam resguardadas no trânsito acreano”, afirmou Bispo, que ressaltou a criatividade da equipe do Detran/Acre por meio de apresentações teatrais, paródias, palestras em empresas, ações em escolas, abordagens nos semáforos e atividades festivas.
A atuação do vereador reforça a interface entre o Poder Legislativo municipal e as políticas estaduais de trânsito, destacando a importância das campanhas educativas contínuas para a redução de acidentes nas rodovias e vias urbanas da região de fronteira. As ações seguem até esta quarta-feira (30) em Epitaciolândia e Brasiléia.
Trabalho em conjunto
A coordenadora de Educação de Trânsito do Detran/AC, Cléia Machado, afirma que o sucesso do trabalho se dá pela união dos órgãos públicos ligados ao trânsito, além do esforço das unidades da instituição no interior do estado, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). “Só foi possível chegar em muitos lugares com a mensagem de paz no trânsito com a união e a ajuda de muitos parceiros”, destacou Machado.
Ainda segundo Cléia Machado, as campanhas é realizada pelo menos duas vezes ao ano, em todos os 22 município acreano e busca sensibilizar desde cedo os futuros condutores.
A programação inclui visitas a nove escolas da região, onde são realizadas atividades lúdicas e informativas com os estudantes. Além disso, a campanha se estende às principais vias de Epitaciolândia, com abordagens educativas a motoristas e pedestres.
O objetivo é promover uma cultura de respeito às normas de trânsito e reduzir os índices de acidentes nas rodovias acreanas.
Abordagem da campanha
- Escolas: Nove colégios da região recebem atividades lúdicas
- Vias públicas: Abordagens educativas a motoristas e pedestres
- Público-alvo: Crianças (futuros condutores)
Estratégia institucional
A coordenadora Cléia Machado destacou:
“Nossa visita às escolas é uma oportunidade de ensinar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito”, afirmou Cléia Machado, destacando o papel transformador da educação preventiva.
Campanha realizada duas vezes por ano em todos os municípios
Foco preventivo para reduzir acidentes nas rodovias acreanas
A ação segue até o dia 30 na fronteira, cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, onde reforça o compromisso do Detran-Acre com a construção de um trânsito mais seguro e humanizado. A escolha de crianças como público prioritário reflete a estratégia de longo prazo da instituição, que aposta na formação de condutores mais conscientes e responsáveis.
Veja vídeo:
Você precisa fazer login para comentar.