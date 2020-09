A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasiléia aconteceu com a participação de 7 vereadores, no dia 7 de outubro do ano daquele mesmo ano, tendo como primeiro vereador presidente Manoel Rodrigues Viana filho.

Após funcionar em vários lugares diferentes, em agosto de 2001 a prefeitura de Brasiléia fez a doação do antigo prédio onde funcionava o Poder Executivo municipal para ser a sede do Poder Legislativo, onde funciona até hoje.

A Casa do Povo de Brasiléia está na sua 14° Legislatura, tendo como atual presidente Rogério Pontes, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Desde 2013, passou a contar com a atuação de 11 vereadores no parlamento municipal.

