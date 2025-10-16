Câmara de Rio Branco homenageia mulheres do ITERACRE por trabalho na regularização fundiária

Servidoras do instituto receberam Moção de Aplausos por atuação que já garantiu mais de 3 mil títulos de propriedade na capital; outros 3,2 mil processos estão em análise

Em sessão especial marcada por reconhecimento, a Câmara Municipal de Rio Branco homenageou nesta quinta-feira (16) mulheres que se destacam no trabalho social e profissional na capital acreana. A vereadora Lucilene Vale (PP) concedeu Moção de Aplauso a servidoras e equipe técnica do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), responsáveis por transformar a vida de milhares de famílias através da regularização fundiária.

O instituto já entregou mais de 3 mil títulos definitivos de propriedade em Rio Branco e mantém outros 3.200 processos em fase de análise, em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. A homenagem destacou o empenho das profissionais em garantir segurança jurídica a famílias que esperavam há décadas pela titulação de seus imóveis, ação que tem impactado positivamente o desenvolvimento urbano e social da capital.

Em clima de gratidão e emoção, a equipe do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) respondeu à homenagem recebida na Câmara Municipal de Rio Branco reforçando o compromisso com a missão de garantir o direito à moradia digna através da regularização fundiária. As servidoras agradeceram o reconhecimento pela atuação que já resultou na entrega de mais de 3 mil títulos de propriedade na capital.

“Foi um momento muito especial para todos nós que atuamos com dedicação na missão de retirar famílias da insegurança jurídica”, destacou um dos integrantes da equipe, que também agradeceu à vereadora Lucilene Vale (PP) pela homenagem e ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza Assis pela confiança no trabalho desenvolvido.

A solenidade, que contou com a presença da presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, reforçou o papel do serviço público na construção de “um Acre mais justo e regularizado”.

