Câmara de Rio Branco homenageia advogados em sessão solene pelo Dia da Advocacia
Vereador Zé Lopes (Republicanos) destacou papel fundamental da categoria para “preservação da justiça e direitos fundamentais”; evento reuniu OAB/AC e autoridades
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou nesta quinta-feira (19) uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. O evento, proposto pelo vereador Zé Lopes (Republicanos), reuniu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), profissionais do direito e autoridades políticas no plenário da casa.
Em discurso durante a cerimônia, Zé Lopes enfatizou o papel crucial dos advogados na sociedade: “O advogado não defende apenas causas, mas a própria cidadania. Essa homenagem é uma forma de agradecer àqueles que diariamente lutam para garantir direitos e preservar a dignidade humana”. O parlamentar ressaltou ainda a importância da categoria para a manutenção do Estado democrático de direito.
A solenidade contou com a presença de vereadores, que unanimous destacaram a relevância da advocacia na defesa das instituições e dos direitos fundamentais. O evento reforçou o reconhecimento do Legislativo municipal à atuação dos profissionais do direito no Acre, valorizando seu compromisso com a justiça e a equidade social.
Acre consolida protagonismo na adoção de tecnologias de ponta para segurança pública com primeiro voo do drone Harpia
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado
O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), alcançou um marco inédito na trajetória de modernização das forças de segurança, com a realização do primeiro voo do drone Harpia, sistema aéreo remotamente pilotado (Sarp) adquirido pelo governo do Estado junto à empresa Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), em maio deste ano.
A operação, foi conduzida pelos agentes acreanos capacitados, Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva e marca o início da utilização operacional do Harpia. O voo ocorreu após a conclusão da primeira fase de capacitação dos pilotos e operadores, iniciada em 21 de julho, na sede da ADTech em São José dos Campos (SP). Com duração de oito semanas, o treinamento envolve aulas teóricas e práticas, abrangendo desde a regulamentação do uso de drones até a operação de sensores embarcados e softwares de controle.
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado, afirmando que é um momento histórico para o Acre. “A qualificação técnica dos nossos operadores e a incorporação de tecnologias de ponta como o Harpia colocam o estado em um novo patamar de atuação na segurança pública. Com o apoio de ferramentas avançadas, ampliamos nossa capacidade de resposta, monitoramento e proteção da população e do nosso patrimônio ambiental. A segunda aeronave representa mais um passo estratégico nesse processo, garantindo que o Acre continue na vanguarda da inovação na área da segurança”, afirmou.
Agora, os operadores estão oficialmente aptos a pilotar o Harpia e avançam para operações mais complexas, incluindo voos noturnos, uso de cargas úteis e sensores avançados, e missões de longa duração, fundamentais para ações de segurança pública e vigilância ambiental.
Segunda aeronave reforçará operações no interior do estado
No início de agosto, a Sejusp formalizou a aquisição de uma segunda unidade do Harpia, reforçando a parceria com a ADTech e ampliando a capacidade de cobertura aérea em todo o território acreano. A nova aeronave será integrada ao sistema já em operação e ficará baseada no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), atendendo a regiões estratégicas do interior do estado. A entrega da segunda aeronave está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, após a capacitação de uma nova turma de operadores.
MEC libera R$ 3,4 milhões para ampliar educação infantil em quatro municípios do Acre
Portaria autoriza recursos para 323 novas matrículas em creches e pré-escolas de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá; investimento é adicional ao Fundeb
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a transferência de R$ 3,4 milhões para a criação de novas turmas de educação infantil em quatro municípios do Acre. A portaria publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União beneficia Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá com recursos destinados a 323 novas matrículas de crianças de 0 a 5 anos.
Mâncio Lima receberá o maior repasse (R$ 2.585.997,48) para 242 novas vagas em creches públicas parciais. Marechal Thaumaturgo foi contemplado com R$ 412.477,59 para 41 matrículas, enquanto Porto Walter garantiu R$ 406.065,98 para outras 40 vagas. Tarauacá também integra a lista de municípios beneficiados, os valores específicos não foram detalhados na portaria SEB/MEC nº 115.
Os recursos, que são adicionais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), podem ser utilizados em despesas de manutenção das turmas, incluindo custeio de pessoal e melhorias estruturais. A medida integra a política nacional de fortalecimento da educação básica e busca garantir que nenhuma criança fique fora da escola por falta de estrutura.
O investimento reforça o compromisso do governo federal com a expansão do acesso à educação infantil na região Norte, historicamente com os menores índices de atendimento nessa etapa educacional. Os municípios acreanos terão apoio financeiro para ampliar sua capacidade de atendimento à primeira infância.
Governo do Acre inicia descarte histórico de documentos públicos para modernizar gestão
Primeira eliminação de arquivos segue tabela de temporalidade aprovada por decreto; Secretaria de Obras é a pioneira no processo que combina eficiência e preservação da memória institucional
O governo do Acre deu início a um marco na modernização da administração pública ao autorizar oficialmente o primeiro descarte de documentos públicos estaduais. A ação, coordenada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), segue a Tabela de Temporalidade aprovada pelo Decreto nº 11.567/2024 e representa a implementação prática da Política de Gestão Documental instituída pela Lei nº 4.109/2023.
A Secretaria de Obras Públicas (Seop) será a primeira a executar o processo, eliminando exclusivamente documentos cujos prazos legais e administrativos já expiraram, enquanto preserva registros de valor histórico permanente. A iniciativa promete gerar economia de recursos públicos, sustentabilidade na destinação do papel e redução da massa documental acumulada nos órgãos estaduais.
Segundo Gleilce Araújo, diretora de Patrimônio da Secretaria de Administração (Sead), “esse processo representa um avanço significativo, pois assegura que o Estado cumpra sua responsabilidade administrativa com eficiência, ao mesmo tempo em que preserva a memória institucional”. A CPAD é composta por representantes da Sead, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do Estado.
A secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Costa, reforçou o simbolismo da medida: “Esse marco simboliza a consolidação de uma política sólida de gestão documental, representando um avanço significativo para a governança pública”. O processo ocorre com segurança e responsabilidade, garantindo transparência e modernização administrativa no Acre.
