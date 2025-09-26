Cotidiano
Câmara de Rio Branco aprova projeto que proíbe shows com apologia ao crime em eventos infantojuvenis da prefeitura
Texto de autoria do vereador Zé Lopes (PL) aguarda sanção do prefeito Tião Bocalom; proposta veta contratação de atrações que glorifiquem crimes ou drogas, mas não cita casos concretos
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou um projeto de lei que proíbe a prefeitura de contratar shows ou atrações artísticas para eventos infantojuvenis que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. De autoria do vereador Zé Lopes (PL), o texto segue agora para sanção ou veto do prefeito Tião Bocalom (PL).
Batizada de “shows responsáveis”, a proposta estabelece que os contratos com artistas devem incluir cláusulas que vedem “músicas ou manifestações que, de forma direta ou indireta, incentive, normalize ou glorifique a prática de delitos como tráfico de drogas, uso de entorpecentes, porte ilegal de armas ou violência”.
Em entrevista, Zé Lopes afirmou que o objetivo é “preservar crianças e adolescentes”, citando situações em que pais se sentiram constrangidos ao levar filhos a eventos públicos com conteúdo inadequado. No entanto, o parlamentar não apresentou exemplos específicos de atrações contratadas pela prefeitura que tenham violado esses princípios.
Caso sancionada, a lei valerá para festas populares, comemorações em escolas e quaisquer eventos custeados pelo município e direcionados ao público jovem.
Justificativa
Na justificativa do texto, o vereador destacou que o projeto visa quer proteger crianças e adolescentes de músicas ou manifestações culturais que incentivem crimes, drogas ou violência. A regra vale principalmente para eventos gratuitos organizados ou apoiados pela prefeitura.
O projeto permite que qualquer pessoa denuncie irregularidades pela ouvidoria municipal. Segundo o texto, a intenção não é punir comportamentos, mas criar uma regra sobre o uso do dinheiro público.
Em caso de descumprimento, estão previstas sanções como:
- rescisão imediata do contrato;
- multa equivalente a 100% do valor pago, revertida ao ensino fundamental presente na rede pública municipal;
- suspensão do direito de contratar com a administração pública por até dois anos.
FAF7S promove abertura da 1ª Copa Acre no Tancredo Neves
A Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S) promove nesta sexta, 27, a partir das 19 horas, na quadra de grama sintética do bairro Tancredo Neves a abertura da 1ª Copa Acre. O torneio terá 60 equipes, 44 no masculino e 16 no feminino.
“Esse é o nosso primeiro evento e vamos realizar uma grande competição. As equipes irão receber premiação em dinheiro pelo título e isso aumenta a disputa”, disse o vice-presidente da FAF7S, Wellington Cabeça.
Ney Amorim e partidas
O secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, confirmou presença na abertura e será o responsável pelo sorteio dos primeiros jogos da Copa.
“Vamos promover uma partida no feminino e outra no masculino. O sorteio vai decidir quem joga”, comentou Wellington Cabeça.
El Mascarado e brindes
O DJ El Mascarado será uma das atrações do evento no Tancredo Neves. A FAF7S também fará sorteio de brindes para os torcedores presentes no início da competição.
Ativista ambiental Raimundão, primo de Chico Mendes, recebe alta após internação por infecção pulmonar em Rio Branco
Seringueiro de 77 anos foi internado no último dia 16 em Xapuri com falta de ar e transferido para a capital acreana; família celebra melhora do quadro clínico
O ativista ambiental e seringueiro Raimundo Mendes de Barros, de 77 anos, conhecido como Raimundão e primo do líder seringueiro Chico Mendes, recebeu alta na manhã desta sexta-feira (26) do Pronto-Socorro de Rio Branco após dez dias internado por uma infecção pulmonar. A informação foi confirmada pela família à reportagem.
Raimundão foi internado inicialmente no hospital de Xapuri no último dia 16, com falta de ar agravada pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – condição desenvolvida ao longo de anos pela exposição à fumaça da defumação da borracha e pelo tabagismo. No dia 17, foi transferido de ambulância do SAMU para a capital, onde precisou de suporte de oxigênio, mas evoluiu com o tratamento.
De acordo com a família, ele retorna a Xapuri ainda nesta sexta. “A gente sabe que ele estava cuidando da saúde, mas tê-lo de volta em casa é um dos melhores presentes. É um presente de Natal antecipado”, disse a filha Ronaira Barros.
A melhora do seringueiro, símbolo da luta pela preservação da floresta e da cultura extrativista, foi recebida com alívio por comunidades e entidades ligadas à causa ambiental no Acre.
Santa Cruz goleia o Sena Madureira e mantém invencibilidade no Estadual
O Santa Cruz goleou o Sena Madureira por 6 a 0 nesta quinta, 25, no Florestinha, e manteve a invencibilidade na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. São oito vitórias e a liderança do torneio com 24 pontos.
São Francisco x Andirá
A 8ª rodada da primeira fase será fechada nesta sexta, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre São Francisco e Andirá.
O São Francisco ocupa a 4ª colocação somando 13 pontos e o Andirá é o 9º com 4.
