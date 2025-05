Câmara de Epitaciolândia discute políticas sociais e valorização de servidores em sessão ordinária

Vereadores debatem melhorias na infraestrutura urbana e rural e prestam contas de ações durante a 14ª Sessão Ordinária

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou, na segunda-feira (26), a 14ª Sessão Ordinária, com debates centrados em políticas sociais, investimentos em infraestrutura urbana e rural, e a valorização dos servidores públicos. Durante o encontro, os vereadores também homenagearam personalidades e comunidades locais.

No pequeno e grande expediente, os parlamentares apresentaram relatórios de suas ações, propuseram novos projetos e compartilharam resultados de visitas institucionais realizadas no município. A sessão reforçou o compromisso da Casa Legislativa com as demandas da população e o desenvolvimento regional.

Câmara de Epitaciolândia debate desenvolvimento social e infraestrutura em sessão movimentada

A 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, presidida por Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE), transformou-se em um amplo fórum de discussões sobre o desenvolvimento local nesta quarta-feira (XX). Todos os vereadores utilizaram os espaços do pequeno e grande expediente para apresentar um balanço multifacetado de suas atividades parlamentares.

Os debates abrangeram desde políticas sociais urgentes – como a qualidade das cestas básicas e a regularização da APAE – até projetos estruturantes de infraestrutura urbana e rural. A valorização dos servidores públicos emergiu como tema transversal, com a aprovação do reajuste salarial para funcionários da Casa e denúncias sobre irregularidades nos vencimentos de educadores.

Destaques da Sessão:

Social: Vereadora Eliade alertou sobre deficiências nas cestas básicas

Trabalhista: Aprovado reajuste retroativo para servidores da Câmara

Institucional: Regularizada a situação jurídica da APAE local

Esportivo: Cobrança por melhorias no estádio municipal

Homenagens: Tributos à servidora falecida Josiana Magalhães

A sessão revelou o duplo papel dos parlamentares: enquanto atuam como fiscais do Executivo – como nas críticas de Cleomar Portela ao Meio Ambiente -, também se mostram propositivos, a exemplo do projeto de escoteiros mirins de José Henrique. O presidente Rosiclei conduziu os trabalhos garantindo espaço para as diversas correntes políticas, desde cobranças até celebrações de conquistas municipais.

Próximos Passos:

As demandas apresentadas devem ser encaminhadas às comissões técnicas, com previsão de retorno em sessões futuras. A população pode acompanhar os desdobramentos através dos canais oficiais da Câmara Municipal.

Veja vídeo como presidida por Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE)



A vereadora Eliade Maria da Silva (PL) critica composição de cestas básicas em Epitaciolândia e pede mais transparência

Em discurso durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Epitaciolândia, a vereadora Eliade Maria da Silva (PL), abriu os trabalhos com um alerta sobre as cestas básicas distribuídas à população. A parlamentar destacou a ausência de itens considerados essenciais, como leite em pó, óleo e café, e admitiu que os kits atuais – compostos principalmente por arroz e açúcar – refletem apenas o que foi arrecadado, sem complementação por parte do município.

“Os recursos são insuficientes para ampliar a variedade”, explicou Eliade, após diálogo com servidores da Secretaria de Assistência Social. A vereadora cobrou maior transparência no processo e reforçou o apelo por apoio adicional para atender às necessidades das famílias, que têm questionado a qualidade da assistência oferecida. O debate ocorre em meio a discussões mais amplas sobre políticas sociais na sessão legislativa.

O tema das cestas básicas se somou a outros debates da sessão, que incluiu projetos de infraestrutura e valorização de servidores, refletindo a pressão por melhorias em serviços públicos essenciais no município.

Veja vídeo com a vereadora Eliade Maria da Silva (PL)



Já o vereador Miro Bispo (PDT), destaca avanços em sessão: aumento retroativo e projeto de renomeação de vias para melhorar serviços públicos

O vereador Miro Bispo (PDT), celebrou a aprovação de duas medidas significativas durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Epitaciolândia: o reajuste salarial para servidores da Casa, com retroatividade a janeiro deste ano, e a regularização jurídica da APAE local. “A legalização da entidade abrirá portas para emendas parlamentares, ampliando o atendimento a pessoas com deficiência”, explicou.

Bispo também defendeu um projeto de reorganização urbana, que prevê a renomeação de ruas e numeração de imóveis em bairros como Loteamento Saraiva e Baixa Verde. A iniciativa, segundo ele, visa facilitar a entrega de correspondências e a prestação de serviços públicos básicos. “É um passo essencial para modernizar nossa cidade”, afirmou o parlamentar, que relacionou as medidas ao desenvolvimento social debatido na sessão.

As propostas somam-se às discussões sobre assistência social – como a crítica de Eliade às cestas básicas – reforçando o foco da Câmara em políticas públicas estruturantes. Enquanto uma parte dos esforços mira respostas imediatas (como os alimentos), outra avança em mudanças de longo prazo, como a reforma urbana e o apoio institucional à APAE.

Veja vídeo com o vereador Miro Bispo (PDT)



Vereador Cleomar Portela (PP), denuncia descaso com Meio Ambiente e provoca colega em sessão da Câmara

Em tom de denúncia e provocação, o vereador Cleomar Portela (PP), usou a tribuna durante a 14ª Sessão Ordinária para atacar a falta de apoio da prefeitura à Secretaria de Meio Ambiente. O parlamentar, que visitou pessoalmente o setor, relatou problemas estruturais que comprometem serviços essenciais como a coleta de resíduos.

“Encontramos uma secretaria abandonada, sem condições básicas de trabalho”, disparou Portela, que aproveitou para dirigir uma crítica indireta ao colega José Henrique: “A gestão precisa mostrar amor pelas secretarias, não só por futuras candidaturas”. A fala, interpretada como referência a supostas ambições políticas do vereador citado, acirrou os ânimos no plenário.

O embate ocorre em meio a debates acalorados na Câmara, onde questões administrativas e rivalidades pessoais frequentemente se misturam. Enquanto alguns vereadores, como Miro Bispo, comemoram conquistas legislativas, outros como Portela optam por expor publicamente as deficiências na gestão municipal.

Veja vídeo com o vereador Cleomar Portela (PP)



Já a Vereadora Marizete Matias (PP), denuncia inconsistências em pagamentos de professores e cobra apuração

A vereadora Marizete Matias (PP), trouxe à tona uma preocupação durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Epitaciolândia: possíveis irregularidades nos vencimentos dos profissionais da educação. A parlamentar relatou ter visitado o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, onde analisou dados e tabelas que apontariam inconsistências nos pagamentos.

“Encontramos discrepâncias que precisam ser urgentemente verificadas”, alertou Marizete, solicitando uma reunião com as partes envolvidas para aprofundar a análise dos casos. A vereadora se comprometeu a acompanhar pessoalmente a apuração dos fatos, destacando a necessidade de transparência nos repasses aos educadores.

A denúncia surge em meio a diversos debates sobre serviços públicos na sessão, que já havia abordado desde a qualidade das cestas básicas até questões trabalhistas dos servidores municipais. O caso reforça a atuação fiscalizadora dos vereadores em relação às políticas públicas do município.

Veja vídeo com vereadora Marizete Matias (PP)



Vereador José Henrique (UNIÃO), presta homenagem póstuma e anuncia projetos sociais em sessão

Em pronunciamento marcado por diferentes tonalidades, o vereador José Henrique (UNIÃO), iniciou sua fala na 14ª Sessão Ordinária prestando condolências à família de Josiana Magalhães, servidora pública falecida recentemente. “Estamos de luto por essa perda irreparável”, declarou o parlamentar, pedindo um minuto de silêncio.

Em seguida, adotou um tom celebrativo ao destacar o sucesso do curso gratuito para operadores de máquinas pesadas, que qualificou mais de 300 moradores de Epitaciolândia e Brasiléia. Henrique também anunciou estar elaborando projeto para criação dos Escoteiros Mirins do município, voltado a crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.

“Queremos oferecer novas perspectivas para nossa juventude”, explicou o vereador, que encerrou agradecendo o sucesso do arraial no ramal Quatro Bocas, evento que reuniu grande parte da comunidade no último domingo.

A atuação multifacetada de José Henrique nesta sessão – entre o luto, as políticas de capacitação e os projetos sociais – contrasta com as críticas recebidas anteriormente pelo colega Cleomar Portela, demonstrando as diferentes abordagens dos parlamentares no tratamento das demandas populares. Enquanto alguns focam na fiscalização, Henrique optou por destacar iniciativas positivas em andamento.

Veja vídeo com o vereador José Henrique (UNIÃO)



Vereador Rosimar do Rubicon (REPUBLICANOS), elogia gestão esportiva, mas cobra reformas no estádio e infraestrutura

Em pronunciamento durante a 14ª Sessão Ordinária, o vereador Rosimar do Rubicon (REPUBLICANOS), adotou um tom de reconhecimento e cobrança ao se dirigir ao Executivo municipal. O parlamentar iniciou parabenizando o secretário de Esportes, Marcelo Galvão, pela organização do setor, mas não deixou de apresentar demandas importantes para a área.

“Precisamos urgentemente de melhorias no estádio municipal e de uma sede mais adequada para a Secretaria de Esportes”, afirmou Rosimar. O vereador também destacou a necessidade de reparos no ramal da região, que serviria de via de acesso para praticantes esportivos e frequentadores do local.

A fala do parlamentar se soma a uma série de cobranças feitas por outros vereadores durante a sessão, que variaram desde questões trabalhistas até melhorias na assistência social, demonstrando o papel fiscalizador da Câmara em relação às políticas públicas municipais. Enquanto alguns, como Girlene, optaram por elogios à gestão, Rosimar equilibrou reconhecimento com demandas concretas pela qualidade dos serviços esportivos no município.

Veja vídeo com vereador Rosimar do Rubicon (REPUBLICANOS)



Vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE), encerra sessão com balanço de agendas estratégicas por Epitaciolândia

Encerrando os debates da 14ª Sessão Ordinária, o vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE), prestou contas de sua atuação em órgãos estaduais em benefício de Epitaciolândia. O parlamentar destacou reuniões realizadas nesta semana em três instituições-chave: a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE).

“Estamos trabalhando em articulações que trarão resultados concretos para nosso município”, afirmou Mendes, sem detalhar os projetos específicos, mas garantindo que as tratativas envolvem demandas prioritárias para a população. O vereador reforçou seu compromisso com a gestão transparente e o diálogo institucional.

O pronunciamento fechou uma sessão marcada por diferentes estilos de atuação parlamentar – das críticas de Portela aos elogios de Girlene. Enquanto alguns focaram em questões internas, Mendes optou por destacar seu trabalho de articulação regional, mostrando a diversidade de frentes de atuação dos vereadores em prol do desenvolvimento municipal.

Veja vídeo vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE)



Vereador Aldemir Sales (PP), defende políticas sociais e melhorias urbanas em sessão da Câmara

O vereador Aldemir Sales (PP), marcou presença nos debates da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, utilizando a tribuna para defender pautas prioritárias para o desenvolvimento local. Com foco em três eixos principais, o parlamentar destacou coleta do lixo no município.

“Estamos trabalhando para transformar essas demandas em projetos concretos que melhorem a vida da nossa população”, afirmou Sales durante seu pronunciamento.

A fala do vereador se somou a outros debates importantes da sessão, que incluiu desde a regularização da APAE até questões trabalhistas, demonstrando o amplo espectro de preocupações dos parlamentares epitaciolandenses. Enquanto alguns colegas focaram em questões específicas (como Eliade com as cestas básicas ou Rosimar com o estádio municipal), Sales optou por uma abordagem mais abrangente das necessidades do município.

Veja vídeo com vereador Aldemir Sales (PP)



Vereadora Girlene Da Saúde (PP), celebra solidariedade de Neri e apoia ações municipais em sessão

Em pronunciamento emocionado durante a 14ª Sessão Ordinária, a vereadora Girlene compartilhou três momentos distintos de sua atuação recente. A parlamentar iniciou destacando sua participação nas comemorações do aniversário da deputada federal Socorro Neri, enaltecendo o gesto da colega de doar todos os presentes recebidos para outras mulheres.

“Um exemplo de desprendimento e solidariedade que deveria inspirar a todos nós”, afirmou Girlene. Em seguida, a vereadora parabenizou a prefeitura pela ação de limpeza realizada no Bairro José Hassem, reconhecendo o trabalho dos servidores municipais. Por fim, com voz embargada, manifestou pesar pelo falecimento da servidora Josiana Magalhães, pedindo um minuto de silêncio em homenagem.

A fala plural da vereadora contrastou com os debates mais acalorados da sessão, equilibrando elogios à gestão municipal – diferentemente das críticas feitas pelo colega Cleomar Portela – com reconhecimento a figuras públicas e servidores. Girlene demonstrou assim seu estilo político de conciliação entre apoio administrativo e atenção a causas sociais.

Vereador Jezo apoia torneio de futebol feminino no ramal do Porto Rico

O vereador Jezo Batista Pereira (PL), marcou presença no torneio de futebol feminino realizado neste final de semana no km 32, no ramal do Porto Rico, em Epitaciolândia. O parlamentar, que patrocinou o evento, destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e agradeceu ao secretário municipal de Agricultura, José Antônio, pelo apoio logístico.

“O transporte disponibilizado pela secretaria foi fundamental para garantir a participação de todas as equipes”, afirmou Jezo, que acompanhou as partidas e interagiu com as atletas. A competição reforça o compromisso do vereador com projetos sociais e esportivos na zona rural do município.

A participação de Jezo Batista Pereira (PL), no evento esportivo soma-se às diversas ações parlamentares debatidas na última sessão da Câmara, demonstrando a atuação dos vereadores tanto no âmbito legislativo quanto no apoio a iniciativas comunitárias.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários