Câmara de Epitaciolândia declara o “Marral” como prato típico oficial do município

Publicado

48 minutos atrás

em

Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa valorizar a identidade cultural e as tradições gastronômicas locais

A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na 31ª Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 045/2025, que declara o “Marral” como prato típico do Município. Foto: captada 

A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na última segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 045/2025, que reconhece oficialmente o “Marral” como prato típico do município. A proposta, que agora aguarda sanção do prefeito Sérgio Lopes (PL), passou por todas as comissões técnicas da casa com pareceres favoráveis antes de ser votada em plenário.

O autógrafo da lei foi encaminhado oficialmente ao Chefe do Executivo na terça-feira (14) pelo presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE). A medida representa um marco para a cultura local, elevando um prato tradicional à condição de símbolo da identidade gastronômica de Epitaciolândia.

A decisão legislativa visa preservar e valorizar as tradições do povo epitaciolandense, consolidando o “Marral” – uma iguaria profundamente enraizada nos costumes da região – como patrimônio cultural imaterial do município. A expectativa é que o reconhecimento oficial também impulsione o turismo e fortaleça o orgulho local pela culinária tradicional.

Cotidiano

Idosos são enganados ao comprar carne que suspeitam ser de cachorro em Sena Madureira

Publicado

37 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Casál pagou R$ 350 por suposta carne de carneiro; textura e cheiro durante o preparo alertaram as vítimas para o golpe

Os idosos encomendaram o animal abatido de um suposto vendedor local, pagando R$ 350 pela carne. Foto: captada 

Um caso de crueldade e má-fé chocou a população de Sena Madureira nesta semana. Um casal de idosos – ele deficiente visual e ela com 81 anos – foi vítima de um golpe ao comprar o que acreditavam ser carne de carneiro, mas que, pelas características, tudo indica tratar-se de carne de cachorro.

Os idosos encomendaram o animal abatido de um supreto vendedor local, pagando R$ 350 pela carne. No momento do preparo, no entanto, notaram que algo estava errado.

“Eles colocaram a carne no fogo e perceberam que estava demorando demais para cozinhar, além do cheiro, que era bem diferente da carne de carneiro. Provavelmente, ele vendeu um cachorro aos idosos, em vez do carneiro. Aproveitou-se da situação dos dois para fazer isso”, relatou um irmão de uma das vítimas, que preferiu não se identificar com receio de represálias.

Segundo ele, os idosos não comeram a carne e também não conseguiram reaver o dinheiro pago. O caso, ainda que atípico, serve como alerta para a comunidade sobre a importância de verificar a procedência de produtos de origem animal.

Cotidiano

PSC e Epitaciolândia disputam semifinal da Série B no sábado

Publicado

5 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto João Valente: PSC terá um adversário difícil na luta pelo acesso

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 18, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B entre PSC e Epitaciolândia. Quem vencer também garante o acesso para a 1ª Divisão na temporada de 2026.

Primeiro finalista

O Villa City, de Manuel Urbano, espera para saber quem será a final. Na primeira semifinal, o Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1.

“Vamos promover a partida no sábado e definir a data da decisão. O título vai ser decidido após a realização da Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Cotidiano

Eleição no Rio Branco será realizada no dia 14 de novembro

Publicado

5 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Manoel Façanha: Valdemar Neto espera a continuidade do trabalho no Rio Branco

O Conselho Deliberativo do Rio Branco publicou nesta quarta, 15, o edital com as datas para a eleição do novo presidente do Clube. As chapas poderão ser inscritas até o dia 11 de novembro e a eleição será realizada no dia 14, às 19 horas, no José de Melo.

Situação tem nomes

Wellington Barbosa (Bira) e Ezequias de Oliveira são os nomes indicados pelo presidente Waldemar Neto. Contudo, o candidato cabeça de chapa ainda será definido em uma reunião da atual diretoria.

Pode ter disputa

A tradição do Rio Branco é sempre por aclamação. Entretanto, o defensor público, Gerson Boaventura, trabalha em busca de apoio para oficializar a candidatura.

