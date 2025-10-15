Câmara de Epitaciolândia declara o “Marral” como prato típico oficial do município

Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa valorizar a identidade cultural e as tradições gastronômicas locais

A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na última segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 045/2025, que reconhece oficialmente o “Marral” como prato típico do município. A proposta, que agora aguarda sanção do prefeito Sérgio Lopes (PL), passou por todas as comissões técnicas da casa com pareceres favoráveis antes de ser votada em plenário.

O autógrafo da lei foi encaminhado oficialmente ao Chefe do Executivo na terça-feira (14) pelo presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE). A medida representa um marco para a cultura local, elevando um prato tradicional à condição de símbolo da identidade gastronômica de Epitaciolândia.

A decisão legislativa visa preservar e valorizar as tradições do povo epitaciolandense, consolidando o “Marral” – uma iguaria profundamente enraizada nos costumes da região – como patrimônio cultural imaterial do município. A expectativa é que o reconhecimento oficial também impulsione o turismo e fortaleça o orgulho local pela culinária tradicional.