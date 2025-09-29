Cotidiano
Câmara de Epitaciolândia aprova projeto que transforma rua em espaço de lazer em horários específicos
Fechamento parcial da Rua Madre Paulina em horários específicos cria espaço para esportes e convivência comunitária; proposta de Altamiro Ferreira Bispo (PDT) foi aprovada pela Câmara Municipal
O vereador Altamiro Ferreira Bispo (PDT) teve aprovado pela Câmara Municipal de Epitaciolândia um projeto de lei que autoriza o fechamento parcial da Rua Madre Paulina, bairro Aeroporto em horários determinados, transformando-a em espaço exclusivo para prática de esportes, lazer e convivência comunitária.
A iniciativa tem como objetivo principal estimular hábitos saudáveis e oferecer à população um local seguro para atividades físicas, caminhadas e interação social. O fechamento será organizado em horários específicos, buscando equilibrar a utilização para lazer com a necessária fluidez do trânsito.
Entre os benefícios apontados pelo parlamentar estão a promoção da saúde, a integração social entre moradores e a valorização do espaço público. “Nosso compromisso é pensar em soluções simples, acessíveis e eficazes para melhorar a vida da população. A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias”, afirmou Altamiro.
Objetivos da proposta
- Promoção da saúde: Incentivo à prática de atividades físicas
- Integração social: Fortalecimento de vínculos comunitários
- Valorização de espaços públicos: Uso inteligente da infraestrutura urbana
Funcionamento previsto
Fechamento em horários específicos (a definir)
Equilíbrio entre lazer comunitário e fluidez do trânsito
Espaço para caminhadas, brincadeiras e encontros sociais
Posicionamento do autor
O vereador Altamiro Bispo destacou o compromisso com soluções acessíveis:
“A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias Epitaciolandenses”
A proposta insere-se em tendência nacional de “ruas completas” que priorizam pessoas em detrimento de veículos em certos horários, replicando experiências bem-sucedidas em outras cidades brasileiras que transformaram vias em espaços de convivência.
A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo municipal. Caso sancionada, Epitaciolândia passará a contar com mais uma opção de lazer ao ar livre, seguindo tendência já adotada em outras cidades brasileiras.
Veja vídeo assessoria:
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Cotidiano
Governo do Acre avança em licitação para estudos ambientais do Ramal do Juazeiro que liga Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano
Estrada de 199 km ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano; licitação está em fase de julgamento e deve ser homologada em outubro
O governo do Acre deu um passo importante para a construção do Ramal do Juazeiro, estrada de 199 km que ligará os municípios de Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. A licitação para contratação dos estudos ambientais e arqueológicos necessários está em fase final de julgamento e deve ser homologada na primeira quinzena de outubro, conforme anunciou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Do total do traçado, 60 km já tiveram o inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares.
“Esse investimento garante que o Ramal do Juazeiro avance respeitando as normas ambientais e preservando os recursos naturais e culturais da região”, afirmou Sula.
Os recursos para esta etapa são provenientes de emendas parlamentares dos deputados Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso. O deputado Tanizío Sá reforçou a urgência dos trabalhos: “É fundamental que os estudos ambientais avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada”.
O traçado da estrada possui 199 km, dos quais 60 km já tiveram levantamento do inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares, que comporão o projeto inicial.
O deputado federal Tanizío Sá reforçou a importância da etapa. “É fundamental que os estudos ambientais do Ramal do Juazeiro avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano”, afirmou.
Além do acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Deracre precisa obter documentação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), devido à localização do traçado estar na Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus e próxima à Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda.
Com a homologação da licitação e a contratação da empresa especializada, o Deracre dará início à consulta prévia livre e informada e à fase técnica de estudos ambientais, etapas obrigatórias antes do licenciamento ambiental e da execução da obra.
Comentários
Cotidiano
Vereador Cleomar Portela visita ramais e cobra melhorias em estradas de comunidades rurais de Epitaciolândia
Parlamentar esteve nos ramais São Sebastião e Fortaleza e destacou condições precárias de acesso; durante visita, participou da abertura de campeonato de futebol local
O vereador Cleomar Portela (PP) percorreu, durante o final de semana, os ramais São Sebastião e Fortaleza, zona rural do município de Epitaciolândia para verificar in loco a situação das vias e ouvir as demandas das comunidades. Em sua visita, o parlamentar participou da abertura de um campeonato de futebol na residência do morador Marciano e destacou a importância do esporte como forma de integração social.
No entanto, Cleomar chamou a atenção para as precárias condições dos ramais, que dificultam o acesso das famílias à cidade e a serviços essenciais.
“É inadmissível que essas comunidades estejam praticamente esquecidas. Os ramais precisam de reparos imediatos, principalmente nos pontos críticos, para garantir o direito de ir e vir dos moradores”, afirmou.
O vereador comprometeu-se a levar as reivindicações aos órgãos competentes e a fiscalizar as ações do poder público. A situação afeta moradores de ramais que dependem de estradas em condições mínimas para transporte, escoamento de produção e acesso a saúde e educação.
Foto: assessoria do parlamentar
Comentários
Cotidiano
Governador Gladson Cameli comenta especulações sobre vice de Mailza Assis e elogia Nicolau Júnior
Em conversa na Assembleia Legislativa, governador afirmou que deputado é “nome forte” e que “ninguém será descartado” nas negociações para 2026
Durante um café na Assembleia Legislativa do Acre nesta segunda-feira (29), o governador Gladson Cameli comentou sobre os rumores de que o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, seria o candidato a vice-governador na chapa da senadora Mailza Assis nas eleições de 2026.
Cameli fez elogios públicos a Nicolau Júnior, destacando sua atuação à frente da Aleac: “Ele é um nome forte. Um nome que tem que estar sendo apreciado. Não é a primeira vez que eu digo isso. E que tem todo o direito. Qual é o político que não sonha e que não quer ser governador do Acre? Nós temos que pensar em novas lideranças”.
Sobre as negociações para sua sucessão, o governador adotou tom conciliador:
“O grupo todo vai estar na mesa sentado para que a gente possa sair unido nas eleições de 2026. Tem muita água por debaixo da ponte”.
A declaração reforça a estratégia de manter a base aliada coesa enquanto as tratativas
Você precisa fazer login para comentar.