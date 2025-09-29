Câmara de Epitaciolândia aprova projeto que transforma rua em espaço de lazer em horários específicos

Fechamento parcial da Rua Madre Paulina em horários específicos cria espaço para esportes e convivência comunitária; proposta de Altamiro Ferreira Bispo (PDT) foi aprovada pela Câmara Municipal

O vereador Altamiro Ferreira Bispo (PDT) teve aprovado pela Câmara Municipal de Epitaciolândia um projeto de lei que autoriza o fechamento parcial da Rua Madre Paulina, bairro Aeroporto em horários determinados, transformando-a em espaço exclusivo para prática de esportes, lazer e convivência comunitária.

A iniciativa tem como objetivo principal estimular hábitos saudáveis e oferecer à população um local seguro para atividades físicas, caminhadas e interação social. O fechamento será organizado em horários específicos, buscando equilibrar a utilização para lazer com a necessária fluidez do trânsito.

Entre os benefícios apontados pelo parlamentar estão a promoção da saúde, a integração social entre moradores e a valorização do espaço público. “Nosso compromisso é pensar em soluções simples, acessíveis e eficazes para melhorar a vida da população. A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias”, afirmou Altamiro.

Objetivos da proposta

Promoção da saúde: Incentivo à prática de atividades físicas

Integração social: Fortalecimento de vínculos comunitários

Valorização de espaços públicos: Uso inteligente da infraestrutura urbana

Funcionamento previsto

Fechamento em horários específicos (a definir)

Equilíbrio entre lazer comunitário e fluidez do trânsito

Espaço para caminhadas, brincadeiras e encontros sociais

Posicionamento do autor

O vereador Altamiro Bispo destacou o compromisso com soluções acessíveis:

“A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias Epitaciolandenses”

A proposta insere-se em tendência nacional de “ruas completas” que priorizam pessoas em detrimento de veículos em certos horários, replicando experiências bem-sucedidas em outras cidades brasileiras que transformaram vias em espaços de convivência.

A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo municipal. Caso sancionada, Epitaciolândia passará a contar com mais uma opção de lazer ao ar livre, seguindo tendência já adotada em outras cidades brasileiras.

