Câmara de Epitaciolândia aprova Plano Municipal de Turismo para impulsionar desenvolvimento econômico

Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa potencializar atrativos locais e gerar novas oportunidades de renda A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na 31ª Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro, o Projeto de Lei nº 044/2025, que institui o Plano Municipal de Turismo. A proposta, que recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões técnicas da casa, foi encaminhada ao prefeito Sérgio Lopes (PL) para sanção. O presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE), formalizou o envio do autógrafo ao Executivo no dia 14 de outubro. A medida representa um avanço estratégico para o município, que busca consolidar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor turístico. A implementação do plano visa potencializar os atrativos naturais e culturais da região, valorizar as tradições locais e criar novas oportunidades de investimento e geração de renda para a população, fortalecendo a economia do município através do turismo organizado e sustentável.

O consultor regional do DEL Turismo, Estácio Guimarães, contou que, por meio da expertise na área de desenvolvimento do turismo da iniciativa, foram apresentados sugestões e auxílio à equipe da prefeitura para desenvolvimento dos projetos. “O Centro de Atendimento Turista, que é justamente o local onde vai ser apresentado a turistas ativos culturais e naturais do município, e onde o turista pode tirar dúvidas e descobrir o que ele pode desfrutar dentro do município”.

Em julho deste ano a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) participou do lançamento do Plano de Turismo Sustentável do município de Epitaciolândia que foi a primeira cidade do estado incluída no Mapa do Turismo Brasileiro a ter um plano com informações sobre a história e geografia do município, as leis que orientam o desenvolvimento do turismo, os serviços ofertados, atrativos naturais e culturais da cidade e a cadeia produtiva local.

Coordenado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e assessorado pelo consultor do Programa DEL Turismo, o plano foi entregue pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e pela Prefeitura de Epitaciolândia, para a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

“O acontecimento nos deixa felizes por demonstrar que os municípios também estão fazendo o seu papel na promoção e desenvolvimento do turismo no estado, especialmente de um turismo sustentável, que é o que a gente faz aqui, que envolve o acesso às unidades de conservação, às reservas extrativistas, ao manejo de recursos naturais”, disse Jackson Viana, representante da Sete no evento.

“Esse plano foi desenvolvido ao longo de três anos em parceria com o Del Turismo, onde tem todo o levantamento histórico, dados sobre o turismo aqui de Epitaciolândia. Então, é um plano que vai nortear os nossos próximos passos, o que nós devemos fazer e nos dedicar para que cada vez mais nós possamos atrair turistas”, disse o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

“O plano vai nortear as políticas públicas, auxiliando no fomento ao desenvolvimento, no fortalecimento do turismo no município, como visão de médio e longo prazo, que traz propostas, além dos atrativos turísticos, para que a gente consiga buscar esse diferencial para o município de Epitaciolândia”, disse Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre.

Alinhado à sustentabilidade, Epitaciolândia vem sendo exemplo com as propostas apresentadas no plano. “Nos colocamos à disposição enquanto secretaria para apoiar os demais municípios a pensarem em seus planos, em suas realidades com as prefeituras e o Estado atuando em conjunto”, ressaltou Viana.

Relacionado

Comentários