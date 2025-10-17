Acre
Câmara de Brasiléia promove curso de processo legislativo para qualificar trabalho de vereadores e servidores
Iniciativa da Mesa Diretora aborda desde elaboração de projetos até análise de constitutionality; presidente Marquinhos Tibúrcio afirma que capacitação será política constante
A Câmara Municipal de Brasiléia realiza nesta sexta-feira (17) um curso completo sobre processo legislativo para vereadores, assessores e funcionários, com objetivo de aumentar a produção e melhorar a qualidade do trabalho parlamentar. A capacitação, iniciativa da Mesa Diretora, conta com palestras de especialistas em direito legislativo e aborda temas como elaboração, análise e votação de propostas, além de sanção ou veto de matérias.
O curso completo sobre processo legislativo, coordenado pelo presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio (PP), e ministrado por especialistas em direito parlamentar. A capacitação inclui três palestras principais: o assessor jurídico Dr. Dárcio Vidal Campos abordará a elaboração, análise e votação de propostas; o Dr. Luiz Carlos Bertoleto tratará do processo de sanção ou veto de proposições normativas; e o Dr. Francisco Valadares Neto encerrará com orientações sobre correção e atualização de normativas.
O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio (PP), destacou durante a abertura que a qualificação profissional será uma política permanente durante a atual legislatura.
“A qualificação da Casa de Leis é necessária, é importante para que vereadores, assessores e funcionários possam produzir mais e melhor”, afirmou.
O curso aborda detalhadamente o Regimento Interno, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e instrumentos orçamentários como PPA, LDO e LOA, além de critérios para elaboração de itens legislativos como ofícios, requerimentos e projetos de lei. A expectativa é que a capacitação reduza significativamente equívocos no atendimento à população e na produção legislativa.
A iniciativa busca qualificar o trabalho de vereadores, assessores e servidores, assegurando maior precisão técnica na produção legislativa e no atendimento à população. De acordo com Tibúrcio, a capacitação reflete o compromisso da atual legislatura em modernizar e dar mais transparência aos processos da Casa.
Homem morre após cair de telhado enquanto trabalhava em fazenda no interior do Acre
O trabalhador Jocianio Camurça de Lima, de 46 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (16) após cair de uma altura de aproximadamente cinco metros enquanto cobria o telhado de uma residência na Fazenda Katilina, localizada no km 30 do Ramal Linha Nova, com acesso pelo km 70 da BR-364, sentido Bujari–Sena Madureira, no interior do Acre.
De acordo com informações de amigos, Jocianio e o filho, Paulo Henrique, realizavam a construção de uma casa que serviria como sede da fazenda. Após o almoço, ele subiu no telhado para continuar o trabalho de cobertura, mas acabou se desequilibrando e caindo, batendo fortemente a cabeça no chão e ficando inconsciente.
Diante da gravidade da situação, o filho colocou o pai na carroceria de uma caminhonete S10 preta e o levou às pressas para Rio Branco. Ao chegar ao estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE), Paulo Henrique pediu socorro e recebeu apoio de agentes de portaria e seguranças, que ajudaram a encaminhar Jocianio à sala de emergência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Mesmo após tentativas de reanimação cardiorrespiratória, a equipe médica confirmou o óbito ainda no local.
Segundo colegas, Jocianio e o filho trabalhavam como vigilantes na empresa VIP e, no momento do acidente, estavam de folga realizando um serviço particular. Companheiros de trabalho compareceram à unidade hospitalar para prestar solidariedade à família.
O corpo foi recolhido por auxiliares de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para velório e sepultamento.
Corpo em decomposição é encontrado às margens do Rio Acre, em Rio Branco
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quinta-feira (16), às margens do Rio Acre, nas proximidades da foz do Riozinho do Rola, em Rio Branco.
De acordo com informações, trabalhadores de um areal que atuavam na região avistaram o cadáver por volta das 13 horas e acionaram a Polícia Militar, que imediatamente solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada. A operação contou com o apoio da guarnição náutica do 2º Batalhão do CBMAC, além de equipes da PM e da Polícia Civil.
O corpo apresentava indícios de possível execução, mas as causas da morte ainda não foram oficialmente confirmadas. Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e de identificação.
As autoridades policiais aguardam o laudo da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.
Gladson Cameli rompe com bolsonarismo e declara Tarcísio como nome da direita para 2026
Governador do Acre critica “extremismo” e defende pacificação do país; alfineta Eduardo Bolsonaro ao dizer que deputado “precisa saber o que quer da vida”
Em declaração que pode reconfigurar o cenário político da direita nacional, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), fez duras críticas à ala bolsonarista e apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como a principal liderança conservadora para a disputa presidencial de 2026. As afirmações marcam um rompimento público com o discurso mais radical e um alinhamento explícito com o projeto tarcisista.
“Chega dessa discussão do extremismo. Está na hora de pacificar o país”, defendeu Cameli, que também dirigiu críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele “precisa saber o que quer da vida”. O governador acreano destacou que Tarcísio reúne experiência e credibilidade sem recorrer ao radicalismo, conhecendo realidades diversas como a Amazônia e o maior estado do país.
As declarações reforçam o afastamento de Cameli do núcleo bolsonarista e seu posicionamento por uma direita “mais pragmática e menos personalista”, sinalizando novos contornos no tabuleiro político nacional.
