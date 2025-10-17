Câmara de Brasiléia promove curso de processo legislativo para qualificar trabalho de vereadores e servidores

Iniciativa da Mesa Diretora aborda desde elaboração de projetos até análise de constitutionality; presidente Marquinhos Tibúrcio afirma que capacitação será política constante

A Câmara Municipal de Brasiléia realiza nesta sexta-feira (17) um curso completo sobre processo legislativo para vereadores, assessores e funcionários, com objetivo de aumentar a produção e melhorar a qualidade do trabalho parlamentar. A capacitação, iniciativa da Mesa Diretora, conta com palestras de especialistas em direito legislativo e aborda temas como elaboração, análise e votação de propostas, além de sanção ou veto de matérias.

O curso completo sobre processo legislativo, coordenado pelo presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio (PP), e ministrado por especialistas em direito parlamentar. A capacitação inclui três palestras principais: o assessor jurídico Dr. Dárcio Vidal Campos abordará a elaboração, análise e votação de propostas; o Dr. Luiz Carlos Bertoleto tratará do processo de sanção ou veto de proposições normativas; e o Dr. Francisco Valadares Neto encerrará com orientações sobre correção e atualização de normativas.

O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio (PP), destacou durante a abertura que a qualificação profissional será uma política permanente durante a atual legislatura.

“A qualificação da Casa de Leis é necessária, é importante para que vereadores, assessores e funcionários possam produzir mais e melhor”, afirmou.

O curso aborda detalhadamente o Regimento Interno, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e instrumentos orçamentários como PPA, LDO e LOA, além de critérios para elaboração de itens legislativos como ofícios, requerimentos e projetos de lei. A expectativa é que a capacitação reduza significativamente equívocos no atendimento à população e na produção legislativa.

A iniciativa busca qualificar o trabalho de vereadores, assessores e servidores, assegurando maior precisão técnica na produção legislativa e no atendimento à população. De acordo com Tibúrcio, a capacitação reflete o compromisso da atual legislatura em modernizar e dar mais transparência aos processos da Casa.

