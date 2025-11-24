Geral
Câmara de Brasiléia prestigia lançamento de livro sobre legado de Orleir Cameli
Evento reuniu autoridades e ressaltou contribuição histórica do ex-governador para o desenvolvimento do Acre
Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou do lançamento do livro “Orleir Cameli: Um Homem à Frente do Seu Tempo”. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas Barroso e reuniu autoridades, familiares, amigos e admiradores da trajetória do ex-governador acreano.
Acompanhando o presidente, estiveram os vereadores Beto Dantas e Djahilson Américo, que também prestigiaram o evento. A obra é considerada uma importante contribuição para o resgate e a preservação da memória política e social do Acre.
Durante o lançamento, foram ressaltados o legado e a visão inovadora de Orleir Cameli, reconhecido por sua atuação empreendedora e por seu papel decisivo no desenvolvimento do estado. O livro reúne relatos, registros históricos e depoimentos que reforçam a influência do ex-governador em diferentes áreas da administração pública.
A Câmara Municipal de Brasiléia destacou seu compromisso em apoiar iniciativas culturais e valorizar produções que fortaleçam a identidade e a história do povo acreano.
Comentários
Geral
No Acre, família consegue internação compulsória de dependente químico na justiça
A família de um homem com deficiência intelectual e dependência química conseguiu uma decisão judicial que obriga o Estado do Acre e o município de Xapuri a custearem sua internação em uma clínica privada especializada. A determinação, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, prevê multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.
De acordo com o processo, o paciente apresenta quadro psiquiátrico grave, com episódios de agressividade e furtos cometidos para sustentar o vício. Diante da situação, o Ministério Público do Acre defendeu a internação compulsória, apontando risco tanto para o homem quanto para terceiros.
O Estado recorreu, argumentando que a medida violaria princípios da Administração Pública, a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e os protocolos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). O relator do recurso, desembargador Júnior Alberto, rejeitou os argumentos e manteve a ordem de internação.
Segundo ele, o direito fundamental à saúde se sobrepõe aos entraves burocráticos, e a contratação direta de clínica privada é admitida em situações de urgência, especialmente quando a rede pública não dispõe de alternativas. O magistrado ressaltou ainda que todas as possibilidades terapêuticas fora do ambiente hospitalar já haviam sido esgotadas.
A decisão foi unânime entre os integrantes da 2ª Câmara Cível. O acórdão foi publicado na edição n.º 7.906 do Diário da Justiça desta segunda-feira, 24.
Com informações do TJAC
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre intensifica ações da DEAM durante a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher
A Polícia Civil do Acre (PCAC) iniciou, nesta segunda-feira, 24, uma força-tarefa na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, como parte das ações da campanha internacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A mobilização seguirá até o dia 5 de dezembro, com o objetivo de acelerar investigações e reforçar o enfrentamento à violência contra mulheres no estado.
Durante o período, a DEAM contará com reforço de mais uma delegada e três oficiais investigadores de polícia, estrutura que permitirá intensificar os trabalhos e dar mais agilidade à análise e conclusão de inquéritos. A previsão é de que mais de 80 procedimentos sejam finalizados e encaminhados ao Poder Judiciário.
“Nosso compromisso é dar respostas rápidas e proteger a vida e a dignidade das mulheres acreanas”, enfatizou a delegado Juliana De Angelis. Foto: assessoria/ PCAC
A campanha 21 Dias de Ativismo, realizada anualmente em diversos países, tem como foco sensibilizar a sociedade sobre as diferentes formas de violência que atingem meninas e mulheres, desde agressões físicas até assédios, violências psicológicas, sexuais e patrimoniais. No Brasil, instituições públicas e entidades da sociedade civil se mobilizam para promover debates, ações de conscientização e medidas concretas de proteção às vítimas.
A delegada Juliana de Angelis, destaca que a iniciativa simboliza o compromisso da Polícia Civil em fortalecer a rede de apoio e aperfeiçoar o atendimento às mulheres que buscam ajuda.
“Esta força-tarefa demonstra que a Polícia Civil está empenhada em dar respostas rápidas e efetivas às mulheres vítimas de violência. Nosso objetivo é reduzir a sensação de impunidade, agilizar a conclusão dos inquéritos e reforçar o acolhimento e a proteção de quem nos procura em um momento tão difícil. Mais do que números, esta operação representa o compromisso institucional com a vida, a dignidade e os direitos das mulheres acreanas”, enfatizou.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Homem é preso após furtar frigideiras e liquidificador em loja do Copacabana Shopping
Suspeito já vinha praticando furtos havia três dias, segundo a gerência da Bemol
Leandro de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no sábado (22) após furtar objetos da loja Bemol, localizada dentro do Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul (AC). Ele tentava deixar o estabelecimento carregando duas frigideiras e um liquidificador.
De acordo com a gerência da loja, o suspeito vinha praticando furtos havia três dias consecutivos. Pelo sistema de monitoramento eletrônico e pela ação dos seguranças, foi possível observar o método utilizado: Leandro entrava na loja com várias sacolas, escondia produtos de pequeno porte dentro delas e saía sem realizar o pagamento.
Detido em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.