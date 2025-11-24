Câmara de Brasiléia prestigia lançamento de livro sobre legado de Orleir Cameli

Evento reuniu autoridades e ressaltou contribuição histórica do ex-governador para o desenvolvimento do Acre

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou do lançamento do livro “Orleir Cameli: Um Homem à Frente do Seu Tempo”. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas Barroso e reuniu autoridades, familiares, amigos e admiradores da trajetória do ex-governador acreano.

Acompanhando o presidente, estiveram os vereadores Beto Dantas e Djahilson Américo, que também prestigiaram o evento. A obra é considerada uma importante contribuição para o resgate e a preservação da memória política e social do Acre.

Durante o lançamento, foram ressaltados o legado e a visão inovadora de Orleir Cameli, reconhecido por sua atuação empreendedora e por seu papel decisivo no desenvolvimento do estado. O livro reúne relatos, registros históricos e depoimentos que reforçam a influência do ex-governador em diferentes áreas da administração pública.

A Câmara Municipal de Brasiléia destacou seu compromisso em apoiar iniciativas culturais e valorizar produções que fortaleçam a identidade e a história do povo acreano.

