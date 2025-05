Câmara de Brasiléia debate projetos de interesse público em 16ª Sessão Ordinária

A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas

Na decima sexta sessão ordinária realizada nesta terça-feira (20), os parlamentares se reuniram para dar continuidade aos trabalhos legislativos. A sessão teve início com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, registrando todos debates e decisões tomadas na ocasião.

Com a ata aprovada, foi aberto o grande expediente, momento dedicado às manifestações pessoais dos parlamentares. Durante essa fase da sessão, os representantes tiveram a oportunidade de apresentar discursos, expor temas relevantes para a comunidade e discutir propostas que poderão impactar de forma positiva a população.

Além disso, assuntos de interesse público foram abordados, incluindo demandas locais e projetos em tramitação. A participação ativa dos parlamentares reforçou o compromisso com o debate democrático e a transparência das ações legislativas.

A sessão seguiu conforme o regimento interno, garantindo espaço para o debate e a apresentação de requerimentos e indicações.

Vereador Beto Dantas (PT)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que o Poder Executivo Municipal, encaminhe ao setor competente uma determinação para a instalação de placas com nomes das ruas dos bairros da nossa cidade;

2° Que o secretário de administração crie um aplicativo que possa disponibilizar o contracheque digital aos servidores municipais, com pelo menos três dias de antecedência à data do pagamento, contendo a especificação clara e detalhada dos descontos e vantagens aplicadas a salário de cada servidor, de maneira que o documento seja completo e facilmente compreendido;

3° Indico ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente um estudo visando a troca de torneiras convencionais das escolas municipais e de prédios públicos por torneira com dispositivo de fechamento automático, visando assim contribuir com o uso racional de água e, consequentemente, maior economia necessária no atual momento do planeta;

4° Que esta casa reitere a indicação, pedido providências da Energisa, pois a situação não foi resolvida;

5º Que a Secretaria de Obras disponibilize o calendário de coleta de resíduos dos bairros da nossa cidade, nos meios de comunicações, nas escolas, nos eventos e de conhecimento da população;

Vereador Almir Andrade (PP)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que o Governo Federal, através do DENIT, possa fazer a correção nas áreas criticas nas avenidas Rui Lino e Manoel Marinho Monte;

2° Que o Governo Federal, através do DENIT, possa colocar o resto dos materiais que estão sendo retirados da BR-317, estrada do Pacífico, pátio da unidade de saúde da Agrovila do KM 26;

3° Que a Secretaria de Obras possa realizar um melhorias nas ruas que não têm asfalto, no bairro José Braúna;

4° Pedimos à Secretaria de Obras que realize melhorias no bairro José Braúna, nas ruas que não têm o asfalto;

5° Que a Energiza realize um levantamento sobre as ruas que ainda não têm rede de energia elétrica nos bairros da cidade de Brasiléia;

6° Que a Secretaria de Obras realize uma reforma na nos brinquedos do parquinho da Praça Hugo Poli;

7° Que a Secretaria de Obras possa agilizar o mais rápido possível a volta da Operação Tapa Buraco nos bairros de Brasileia;

8° Pedimos que o governo federal, por meio do DENIT, não pare os trabalhos na BR-317, já que ficamos sabendo que os recursos estão acabando e poderá finalizar os trabalhos na BR-317 sem concluir. Eu estive esse final de semana em Assis, Brasil, e vi realmente a situação que está passando a BR-317. Antes a gente gastava uma hora e vinte, uma hora e meia para chegar em Assis, Brasil. E hoje estamos gastando três horas para chegar em Assis, Brasil, devido à buraqueira;

9° Que a direção da Saneacre realize uma vistoria da rede de hidráulica no bairro José Braúna e realize manutenção nos pontos onde há vazamentos;

Vereador Djahilson Américo (REPUBLICANOS)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que a Secretaria de Obras realize uma reforma na ponte localizada no ramal do KM 13, na linha 9;

2° Que a Secretaria de Obras substitua as lampa queimadas da Praça Valdemir Lopes.

3° Que a Prefeitura de Brasiléia possa revitalizar o Parque Centenário, que seja feita a reinstalação da iluminação com fiação aérea, mais segura e resistente aos furtos;

Vereador Zemar (PL)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que o Governo do Estado e Prefeitura de Brasileia regularize o transporte escolar que não está funcionando;

2° Que seja retomada a linha do transporte escolar do ramal 19, da linha que liga o ramal do KM 19 ao ramal do KM 26. Visto que a cerca de 30 dias os alunos não têm aula, não vão para a aula porque não tem transporte escolar;

3° Que Secretaria de Educação reabra a escola Luiza Alves, que fica lá no Luz bento, lá existia uma escola, na beira do Rio Xapuri;

4° Que Secretaria de Educação construa uma escola nucleada como existe no ramal KM59;

5° Que a Prefeitura construa uma parada adequada para os taxistas se abrigarem enquanto aguardam os passageiros;

Vereadora Isabelle Araújo (REPUBLICANOS)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que a Secretaria de Educação instale um sistema de climatização na escola Valdomiro Ferreira Barroso, no KM 19, são 13 salas que precisam ser climatizadas;

2° Que a Secretaria de Educação construa uma área de recriação para atividades físicas na escola Valdomiro Ferreira Barroso, no KM 19;

3° Que esta casa, através do presidente, solicite ao gabinete do deputado federal Roberto Duarte uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra na escola do quilômetro 19 e aquisição de mobília;

4° Que a Prefeitura de Brasileia retome urgentemente os serviços dessa obra na Escola Vitória Salvatierra;

Vereadora Lucélia Borges (PSD)

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que a Secretaria de Obras faça uma operação de tapa buraco urgente lá na Rua do Areal no bairro Ferreira Silva, onde se encontra o prédio, o setor do CREAS e também a casa do idoso, que é nessa mesma rua;

2° Que a Secretaria de Obras realize melhorias na infraestrutura da rua Pedro Júlio de Mesquita, no bairro Três Botequins.

A sessão contou com a presença de vereadores e representantes do poder executivo, que debateram as iniciativas em tramitação. Os trabalhos legislativos seguem com novas reuniões marcadas para as próximas semanas.

