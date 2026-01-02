Câmara de Brasiléia aprova contratação temporária para garantir início do ano letivo

Projeto autoriza Prefeitura a contratar profissionais da Educação por 10 meses e evita atraso no calendário escolar de 2026.

A Câmara Municipal de Brasiléia aprovou, em Sessão Extraordinária realizada nesta sexta-feira (2), o Projeto de Lei nº 034, que autoriza a contratação temporária de profissionais para a área da Educação no município.

A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo por meio do Ofício nº 360, protocolado no dia 29 de dezembro de 2025, e trata da contratação por tempo determinado, pelo período de 10 meses, para atender necessidades temporárias da rede municipal de ensino.

A sessão foi presidida pelo vereador Marquinho Tibúrcio (Progressista) e contou com a presença de sete dos onze parlamentares, número suficiente para deliberação. O projeto foi aprovado por unanimidade. As ausências dos demais vereadores foram justificadas em plenário.

De acordo com os parlamentares, a realização da sessão extraordinária durante o recesso demonstra o compromisso da Casa Legislativa em garantir que não haja atraso no início do ano letivo de 2026, assegurando o funcionamento regular das escolas municipais.

Após a aprovação, o projeto retorna ao Gabinete do Prefeito para sanção e adoção das providências administrativas necessárias para a efetivação das contratações.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários