Câmara Criminal mantém prisão de assaltante que trocou tiros com policiais

O assaltante Elenildo de Oliveira Dantas, conhecido como “De Menor”, de 18 anos, teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça do Acre. A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão virtual, que indeferiu o habeas corpus impetrado pela defesa do acusado.

No recurso a defesa de Elenildo de Oliveira, alegou que o decreto de prisão foi ilegal, mas o argumento não convenceu os desembargadores. “De menor” foi preso em 24 de agosto deste ano, após um assalto frustrado, em uma empresa, localizada no Ramal da Judia, no Belo Jardim.

Elenildo e um adolescente de 16 anos, foram surpreendidos por policiais militares antes da fuga. A dupla reagiu e aconteceu uma intensa troca de tiros. O adolescente morreu e Elenildo foi baleado e preso.

No dia seguinte, a Justiça do Acre, manteve a prisão preventiva do assaltante em audiência de custódia.

