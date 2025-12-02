Brasil
Câmara aprova proposta que isenta do IPVA carros a partir de 20 anos
Texto vai à promulgação; atualmente, somente dois estados em todo o Brasil ainda cobram o imposto de veículos mais antigos
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (2/12), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) os carros a partir de 20 anos de fabricação.
O texto segue para promulgação.
Segundo o relator, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), o impacto orçamentário da proposta é “relativamente” baixo, mas ele não detalhou o valor.
“O impacto no orçamento dos Estados e do Distrito Federal é relativamente pequeno, tendo em vista que o valor do IPVA de veículos antigos é baixo, porque são carros extremamente baratos”, declarou o parlamentar no parecer.
Atualmente, somente dois estados, Minas Gerais e Pernambuco, ainda cobram o imposto de veículos antigos. Segundo o relator, a PEC busca justamente harmonizar essa regra em todo o país.
“A PEC vai se harmonizar com a isenção do IPVA para carros velhos, já praticada por muitos Estados, evitando, assim, a desigualdade na cobrança do IPVA”, afirmou.
Tesouro rejeita garantia e Correios suspendem empréstimo de R$ 20 bilhões
Tesouro Nacional avaliou que os juros estavam acima do limite permitido para operações com garantia da União
Os Correios interromperam, nesta terça-feira (2/12), a tramitação de um empréstimo de R$ 20 bilhões, previsto para dar fôlego ao caixa da empresa e viabilizar sua reestruturação, após o Tesouro Nacional recusar a garantia da União devido ao custo elevado da operação.
O plano de crédito havia sido aprovado no fim de novembro pelo conselho da empresa, com a participação de um consórcio de bancos formado por Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra, mas dependia da chancela do Tesouro para se concretizar.
A recusa gira em torno da taxa de juros, que foi considerada alta. A proposta apresentava remuneração próxima a 136% do CDI, superior ao teto de 120%, parâmetro tradicional para operações com garantia soberana.
O Tesouro afirmou que não existia justificativa para o índice de juros elevado, tendo em vista que, com a garantia do governo, os riscos da operação caem significativamente. Ao assumir a função de fiador, o Tesouro se responsabiliza por pagamentos em caso de inadimplência, o que reduz a zero o risco para as instituições financeiras.
Manifestação contrária da Fazenda
Desde o início das conversas sobre a operação, a área técnica do Ministério da Fazenda manifestou preocupações em autorizar a garantia, dado o risco da operação, o que eleva as chances de a União ser efetivamente acionada para honrar os pagamentos.
O secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, afirmou que não vê a operação com bons olhos e que a equipe vai monitorar a situação preocupante da estatal.
A contratação do empréstimo fazia parte de um plano mais amplo de reestruturação financeira anunciado pela estatal, que previa como meta zerar o rombo e voltar a gerar lucro a partir de 2027. Esse plano combinava o crédito com outras medidas, como demissão voluntária, venda de imóveis ociosos e revisão de contratos.
Com a suspensão da operação de crédito, os Correios terão de reavaliar sua estratégia de financiamento e, possivelmente, renegociar as condições com os bancos. A decisão também acende um alerta sobre o risco fiscal para o Tesouro e para o contribuinte, um dos pontos destacados em representação enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Situação dos Correios
- Nos últimos anos, os Correios vêm enfrentando sucessivos déficits, perda de participação no mercado de encomendas e aumento das despesas operacionais, especialmente com logística e pessoal.
- Embora a estatal tenha conseguido registrar alguns resultados positivos pontuais, o balanço geral tem mostrado fragilidade, como receitas estagnadas, despesas crescentes e capacidade limitada de investimento.
- A empresa também carrega passivos relevantes, como dívidas trabalhistas e obrigações previdenciárias, que pressionam o caixa.
Validação do TCU
Na tarde dessa segunda-feira (1º/12), o Ministério Público (MP) chegou a solicitar ao TCU que monitorasse o planejado empréstimo de R$ 20 bilhões. A justificativa do subprocurador-geral do MP, Lucas Furtado, para o pedido foi a necessidade de manter a transparência e evitar riscos fiscais.
De acordo com ele, os juros que seriam contratados na operação seriam um motivo de atenção. “Considerando uma taxa de 136% do CDI, o custo total dos juros ao longo de 10 anos pode alcançar cifras bilionárias, agravando ainda mais a situação financeira dos Correios e, potencialmente, transferindo o ônus para o Tesouro Nacional. Além disso, outros custos associados à operação, como taxas administrativas e encargos, devem ser considerados e analisados”, disse.
O subprocurador avaliou, ainda, que caso a estatal não cumprisse com as suas obrigações financeiras, o maior prejudicado seria o contribuinte brasileiro, já que a responsabilidade cairia sob o Tesouro Nacional.
Vídeo: “Betão da Borracharia” é executado a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Porto Velho
O empresário conhecido como Betão da Borracharia foi executado a tiros na noite desta terça-feira (2), em frente ao estabelecimento onde trabalhava, localizado na Avenida Calama, em Porto Velho. Ele conversava na calçada quando um homem se aproximou, efetuou vários disparos e fugiu logo após o ataque. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.
Crime ocorre semanas após saída da prisão
A execução aconteceu pouco tempo depois de Betão ter sido colocado em liberdade, em novembro, após passar meses preso sob acusação de aplicar golpes financeiros na capital. Ele era investigado por enganar clientes em negociações envolvendo pneus e serviços diversos, acumulando prejuízos que teriam alcançado milhares de reais.
Danos provocados pelos golpes
Relatos de pessoas que afirmam ter sido lesadas apontam que os prejuízos não foram apenas materiais. Há registros de famílias que enfrentaram desestrutura emocional, perda de economias acumuladas e até casos de depressão desencadeados após os golpes atribuídos ao empresário.
Investigação
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil assumiu o caso e trabalha para identificar o autor dos disparos e esclarecer se o crime tem relação com o histórico recente da vítima.
Até o momento, ninguém foi preso.
Vice-presidente do PT apoia megaoperação no Rio: “Tinha que matar mil”
Megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, deixando 122 mortos, sendo 4 policiais
Um dos vice-presidentes do Partido dos Trabalhadores (PT), o prefeito de Maricá (RJ) Washington Quaquá (PT) deu uma declaração que gerou polêmica entre correligionários, nesta terça-feira (2/12), durante seminário da sigla sobre segurança pública, organizado no Rio de Janeiro. Ele saiu em defesa da megaoperação deflagrada em outubro nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte do Rio, ao dizer que a polícia “só matou otário” e “tinha que matar mil”.
“O Bope só matou ali otário, vagabundo, bandido. Eu perguntei: ‘Tem trabalhador aí?’. Não. Tudo bandido”, disse o prefeito. “Eu acho que a operação foi malsucedida não é pelo número de mortos. O Complexo da Penha tem mais de 1 mil soldados do tráfico. Então, se fosse para matar, tinha que matar 1 mil soldados. A questão é que a operação foi uma operação de entrar e não de ocupar”, continuou Quaquá.
A megaoperação policial foi considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, deixando 122 mortos, entre eles quatro policiais.
Essa não é a primeira vez que Quaquá expressa opinião sobre a megaoperação. Um dia após a ação policial, o prefeito de Maricá afirmou que a ação foi “necessária” para desocupar territórios dominados pelas facções criminosas.
“Não concordo com a maneira como o governador botou o pé na operação, tentando jogar a culpa no Governo Federal, mas a ação foi necessária, embora devesse ser melhor planejada”, disse.
