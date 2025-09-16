Câmara aprova Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem

Procura por oportunidades no exterior ganha força e empresa de planejamento internacional oferece condições especiais neste mês de setembro

O Walt Disney World vem sendo substituído pelo Vale do Silício no imaginário dos brasileiros. Dados recentes mostram que, enquanto a emissão de vistos temporários caiu, a procura por vistos permanentes (aqueles que abrem caminho para o Green Card) está em alta.

Dados da empresa de planejamento internacional D4U Immigration indicam que houve um aumento de quase 20% entre janeiro e julho deste ano na procura dos brasileiros por viver o sonho americano.

Mesmo com o período de instabilidade entre os países e uma maior burocratização na emissão de vistos, o movimento revela uma mudança de mentalidade: cada vez mais famílias estão planejando trocar a visita aos Estados Unidos por construir uma vida no exterior.

O custo também chama a atenção. O que antes era investido em uma viagem internacional de poucas semanas, hoje se compara ao valor necessário para iniciar o processo de mudança definitiva para os EUA.

O início da jornada

Profissionais orientam que o primeiro passo de quem cogita morar nos Estados Unidos é entender quais caminhos estão disponíveis.

Para facilitar essa etapa, você pode encaminhar seu currículo ou o perfil do LinkedIn por meio de um formulário para avaliação gratuita da equipe da D4U Immigration – reconhecida por quatro anos seguidos pela revista de negócios Acquisition International como a melhor empresa para quem deseja trabalhar e investir no exterior.

A avaliação indica se o interessado reúne os requisitos para iniciar o projeto de vida no exterior e quais são as alternativas mais viáveis.

Vistos

Entre os vistos mais procurados pelos brasileiros que sonham em viver nos Estados Unidos estão os da categoria EB (Employment-Based), voltados para profissionais e investidores que desejam o Green Card.

O EB-1 é direcionado a quem tem habilidades extraordinárias ou reconhecimento internacional na respectiva área, como cientistas, artistas e executivos de multinacionais.

Já o EB-2 pode ser obtido por profissionais com qualificação avançada e, na modalidade NIW (National Interest Waiver), dispensa a oferta de emprego para quem demonstra contribuição relevante para o interesse nacional dos EUA. É muito buscado por médicos, cientistas e profissionais de tecnologia.

O EB-5 é a porta de entrada para investidores que fazem aportes a partir de US$ 800 mil em projetos que geram, no mínimo, dez empregos para estadunidenses.

A D4U Immigration apresenta cada uma dessas possibilidades de forma clara e personalizada, ajudando o candidato a identificar o caminho mais seguro para a jornada no exterior.

E caso a jornada internacional não se concretize após a terceira aplicação, a empresa ainda devolve 100% do investimento.

A melhor hora é agora!

Quem deseja dar o primeiro passo ainda neste mês, sairá com vantagem.

O Mês do Cliente D4U oferece parcelamento em até 24x de US$ 800 ou desconto à vista de US$ 3.000,00, que representa uma economia de R$ 15 mil. Para aproveitar, clique aqui.

Mesmo depois de setembro, quem decidir embarcar nesse projeto continua com condições especiais. A D4U mantém 10% de desconto para pagamentos à vista e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

E para apoiar ainda mais os clientes nessa transição, a empresa oferece ainda o D4U Club, uma rede de serviços essenciais que oferece apoio na busca por moradia, escolas, transporte de pets e outros pontos cruciais para a adaptação em outro país.

Brasileiros que transformaram planos em realidade

Como histórias de sucesso marcam a trajetória da marca, o engenheiro de software Leonardo Leandro Santesso celebrou a conquista do tão aguardado Green Card em um evento especial da D4U pelos 10 anos da empresa.

“A D4U faz parte da nossa história. Permitiu estarmos realizando esse desejo almejado por todo mundo que é a aprovação do Green Card. É a realização de um sonho”, relata.

O economista Jorge Luiz Massari também decidiu dar o primeiro passo em direção ao sonho americano. Ele conheceu a D4U por indicação da filha, que iniciou o processo de mudança antes dele.

Após algumas visitas aos Estados Unidos, Jorge se encantou com o país e resolveu começar a jornada internacional.

“A D4U é uma empresa que eu indicaria sem sombras de dúvidas para qualquer pessoa que queira emigrar para os Estados Unidos”, afirma.

Segundo ele, ter a documentação organizada e controlar a ansiedade são pontos essenciais para quem deseja iniciar esse caminho.

O advogado Ivan Bonazzi, que planeja viver na Carolina do Norte com a família, já vislumbra oportunidades no setor jurídico: “Sou advogado há mais de 20 anos e pretendo validar meu curso de Direito nos Estados Unidos e eventualmente estar trabalhando num escritório para, então, fundar o meu próprio escritório por lá”.

O papel da D4U Immigration

Com quase 10 anos de atuação, a D4U Immigration se consolidou como referência em planejamento internacional. A empresa já apoiou mais de 15 mil brasileiros a conquistar novas oportunidades nos Estados Unidos, Europa e Dubai.

O diferencial da empresa está no suporte administrativo e organizacional, que simplifica as etapas de documentação e conecta clientes ao país de destino com segurança.

A credibilidade da marca é reforçada pelo time de profissionais experientes, que inclui Warren Janssen, ex-diretor da imigração americana (USCIS), além da maior taxa de sucesso do mercado nos processos iniciados com o suporte da empresa.

Com a D4U, a busca por oportunidades no exterior deixa de ser um sonho distante e se torna o momento de transformar planos em realidade.

D4U Immigration

