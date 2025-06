Câmara aprova PL de Felipe Tchê sobre adesivos para veículos que transportam pessoas com TEA

Nove detentos escaparam do Francisco de Oliveira Conde; Iapen mantém silêncio sobre como ocorreu a evasão

A fuga de nove presos do Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, completou uma semana nesta quinta-feira (26), sem que nenhum dos foragidos tenha sido recapturado até o momento. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), que afirma que as buscas seguem em andamento com o apoio de todas as forças de segurança do estado.

Os detentos são considerados de alta periculosidade e possuem extensas fichas criminais, que incluem crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas e participação em organizações criminosas.

Em nota encaminhada à imprensa, o Iapen declarou: “As buscas continuam, mas até o momento não houve recapturados. Todo o sistema de segurança do estado está envolvido na operação.”

A reportagem procurou o órgão para obter detalhes sobre como ocorreu a fuga, mas, segundo a assessoria do Iapen, informações sobre o modo como os presos escaparam não serão divulgadas por questões de segurança. “Neste momento, por uma questão de segurança, não vamos informar detalhes da fuga, mas todas as providências necessárias estão sendo tomadas”, afirmou.

A fuga gerou apreensão e cobranças por maior transparência. Especialistas em segurança pública têm criticado a falta de esclarecimentos e alertam para os riscos à sociedade com a presença de foragidos com alto grau de periculosidade nas ruas.

Os detentos foragidos são:

Arthur Carvalho Gomes

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Johnatan Silva Magalhães

Isaquiel Martins de Souza

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Natanael do Nascimento Salgueiro

Ozeias Paulo Germana Ferreira

A população pode colaborar com as autoridades repassando informações sigilosas que levem à localização dos foragidos por meio do Disque-Denúncia 181.

