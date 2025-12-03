Brasil
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição (PEC) que isenta do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA) os veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação. O texto, do Senado, foi aprovado em dois turnos nessa terça-feira (2) e segue para promulgação.
No primeiro turno, foram 412 votos a favor e 4 contrários. No segundo, 397 votos a favor e 3 contra.
A PEC 72/23 prevê a isenção para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com mais de 20 anos. Na prática, a mudança proíbe a cobrança do imposto nesses casos, concedendo a chamada imunidade tributária. A medida não se aplica a micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques.
Segundo o relator na comissão especial que analisou a proposta, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), a PEC harmoniza a legislação nacional com a prática de estados que já não cobram IPVA de veículos antigos.
“A proposta uniformiza a isenção do IPVA para carros antigos, que já é adotada por vários estados, evitando diferenças na cobrança do imposto”, disse Pettersen.
A medida deve impactar principalmente estados que ainda não oferecem o benefício, como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina.
Reforma tributária
As imunidades tributárias do IPVA não existiam na Constituição Federal antes da aprovação da última reforma tributária (Emenda Constitucional 132, de 2023).
Com a reforma, a cobrança do IPVA foi ampliada para alcançar veículos aéreos e aquáticos, mas alguns deles ganharam imunidade tributária.
Atualmente, a Constituição Federal isenta de IPVA:
aeronaves agrícolas e de operadores certificados para serviços aéreos a terceiros;
embarcações de empresas autorizadas para transporte aquaviário;
pessoas ou empresas que praticam pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência;
plataformas móveis em águas territoriais e zonas econômicas exclusivas com fins econômicos (petróleo e gás); e
tratores e máquinas agrícolas.
Debate em plenário
Durante o debate em plenário, o relator da proposta, deputado Euclydes Pettersen, defendeu federalizar a isenção do IPVA.
“Estamos retirando esse tributo para as pessoas que já pagaram outro carro por meio do imposto”, disse ele, ao citar o cálculo do pagamento do IPVA ao longo de duas décadas.
O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) lembrou que muitos estados já garantem a isenção. “O Maranhão mesmo beneficia vários automóveis utilizados por pequenos produtores rurais, como as caminhonetes D20 e C10”, afirmu.
Para o deputado Domingos Sávio (PL-MG), o projeto beneficia cidadãos mais humildes e sem condições de comprar carros novos. “Se não pagar o IPVA, sobra dinheiro para manter o carro em todas as condições de funcionar bem”, disse.
*Com informações da Agência Câmara de Notícias
Anvisa proíbe 3 suplementos, incluindo um de ora-pro-nóbis
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nessa terça-feira (2/12) a apreensão e o fim de produção de três suplementos que eram vendidos no país. O consumo deles, alerta o órgão fiscalizador, também deve ser interrompido.
A ação atingiu os suplementos Prosatril, Erenobis e Óliver Turbo. A agência informou que todos os itens circulavam sem registro no órgão ou cadastro que garantisse sua segurança aos consumidores.
A fiscalização também apontou uso de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) na composição do suplemento Erenobis, fabricado pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda.
O uso desta planta em produtos alimentares industrializados foi proibido pela Anvisa em abril deste ano por falta de evidências científicas sobre eficácia e segurança.
Mais suplementos proibidos pela Anvisa
A ação fiscal incluiu ainda o Prostatril, da mesma Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda, que alegava ser fonte de vitamina E e zinco, e de possuir registros na Anvisa — mas eles eram falsos.
Também foi retirado do mercado o Óliver Turbo, fabricado pelo Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda. A empresa alegava falsamente que o produto possuía certificados da Anvisa para melhorar os estudos e aumentar o foco e concentração. Alegar efeitos terapêuticos como esses é proibido para qualquer suplemento.
Homem morre ao ser atingido por barra de supino em academia
Um homem morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia de Olinda (PE), na segunda-feira (1º).
O que aconteceu
Ronald José Salvador Montenegro, 55, estava se exercitando no momento em que foi atingido pela barra. Ele foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Rio Doce, onde a morte foi confirmada. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.
Vídeo mostra o momento em que a barra de supino atingiu Ronald. Nas imagens, é possível ver que ele aparentemente não conseguiu controlar o peso do equipamento, que caiu sobre seu corpo e atingiu a região do tórax.
Com o impacto, Ronald levanta imediatamente e leva a mão para o peito. Na sequência, ele cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam próximas.
Corpo de Ronald foi levado para o IML e depois liberado para sepultamento. O enterro ocorreu nesta quarta-feira, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife.
Polícia aguarda o resultado do laudo necroscópico para determinar a causa da morte. Entretanto, a Delegacia de Polícia Civil de Rio Doce informou que o caso foi registrado como morte acidental.
RW Academia, onde Ronald se exercitava, disse que prestou “atendimento imediato”, mas que, “apesar de todos os esforços empregados, ele faleceu”. “Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Colocamo-nos à disposição para todo apoio necessário aos seus entes queridos neste momento tão difícil”.
Ronald deixou dois filhos de 26 e 18 anos. Ele também era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, que lamentou a morte. A entidade afirmou que ele era “figura indispensável para a história e a construção do Palácio dos Bonecos”, e um “grande homem que deixou um legado eterno para a cultura e para a tradição do Carnaval de Olinda”.
Perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho.
— Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes
VEJA VÍDEO:
Governo do Acre define expediente de fim de ano com regime de revezamento para servidores
Decreto publicado nesta quarta (3) estabelece regras para os dias 22 a 26 de dezembro de 2025 e 29/12 a 2/1 de 2026; escalas devem assegurar atendimento ao público e serviços essenciais
O Governo do Acre publicou, nesta quarta-feira (3), o Decreto nº 11.799/2025, que estabelece o regime de revezamento de servidores nos órgãos do Poder Executivo estadual durante o período de fim de ano.
Caberá aos gestores de cada instituição organizar as escalas de trabalho, mantendo o horário regular de funcionamento e assegurando o atendimento ao público. A norma determina que as unidades administrativas elaborem escalas internas, aprovadas pela chefia, para garantir pessoal suficiente para a continuidade dos serviços públicos, especialmente os serviços essenciais.
O revezamento vale entre os dias 22 e 26 de dezembro de 2025 e 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, conforme definição de cada secretaria ou autarquia. Caberá aos gestores de cada instituição organizar as escalas, mantendo o horário regular de funcionamento e assegurando o atendimento ao público.
- Saúde mantém expediente normal
A exceção fica por conta dos profissionais de unidades de saúde estaduais, que seguirão com expediente normal em setores como:
-
Atendimento médico especializado;
-
Apoio diagnóstico e internação;
-
Centro cirúrgico e UTIs;
-
Central de agendamento de cirurgias;
-
Hospital-dia.
O decreto determina ainda que as unidades administrativas elaborem escalas internas, aprovadas pela chefia, para garantir pessoal suficiente para a continuidade dos serviços públicos. O documento, assinado pelo governador Gladson de Lima Cameli, entrou em vigor na data de sua publicação.
