Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.

De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.

PL 3420/23, que abre portas para:

Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF

Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional

Validação das horas como créditos acadêmicos

Ampliação nacional

O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:

Oferecer experiência prática em atendimentos reais

Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros

Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde

O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:

Vai ao Plenário da Câmara

Depois para votação no Senado

Só então segue para sanção presidencial

Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.

📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.

