Brasil
Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país
Projeto de Lei 3420/23 avança e permite que estudantes atuem em quartéis; texto segue para CCJ
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.
De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.
PL 3420/23, que abre portas para:
- Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF
- Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional
- Validação das horas como créditos acadêmicos
Ampliação nacional
O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:
- Oferecer experiência prática em atendimentos reais
- Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros
- Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde
O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:
- Vai ao Plenário da Câmara
- Depois para votação no Senado
- Só então segue para sanção presidencial
Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.
📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.
Comentários
Brasil
Governo do Acre tenta afastar conselheira do TCE de análise da relatoria das contas estaduais
Executivo alega falta de imparcialidade de Naluh Gouveia e pede seu afastamento de processos estaduais; decisão sobre o caso será tomada em plenário
O governo do Acre entrou com dois pedidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para afastar a conselheira Naluh Gouveia da análise de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do governador Gladson Cameli (PP).
O governo justifica o pedido afirmando que a conselheira não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre por meio de decisão liminar, depois derrubada pela Justiça. Segundo a gestão estadual, há risco de reprovação antecipada das contas, sem análise técnica aprofundada.
O que está em jogo:
- Naluh Gouveia foi designada como relatora das contas do governo em 2024 por rodízio entre conselheiros
- O Palácio Rio Branco alega que ela não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre via liminar (posteriormente derrubada)
- Há temor no governo de que as contas sejam reprovadas sem análise técnica aprofundada
Argumentos do governo:
A gestão estadual afirma que a conselheira teria “pré-julgamento” contra o Executivo
Cita como justificativa a decisão sobre o rodeio, que consideram um indício de parcialidade
Próximos passos:
- O caso está sob análise da presidência do TCE e deve ser levado ao plenário
- Enquanto não há decisão, o impasse permanece e pode acabar judicializado
- Se o pedido for negado, Naluh Gouveia seguirá como relatora das contas
A relação entre o governo Cameli e o TCE tem sido tensa em diversos fronts. O possível afastamento da conselheira pode acirrar os ânimos no controle externo das contas públicas no estado. A assessoria do TCE informou que aguarda a análise do plenário antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.
Comentários
Brasil
Ex-prefeita de Tarauacá vai a julgamento por suposto superfaturamento em compra de terreno para cemitério
MPAC aponta pagamento 126% acima do valor de mercado em transação de R$ 400 mil; audiência está marcada para terça-feira (19)
A juíza Stephanie Winck Ribeiro de Moura, da Vara Cível de Tarauacá, marcou para terça-feira (19) a audiência de instrução e julgamento da ação de improbidade administrativa contra a ex-prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes. A magistrada rejeitou todas as preliminares da defesa, incluindo pedido de julgamento antecipado do mérito.
Irregularidades na compra do terreno
O caso (Processo nº 0800025-94.2024.8.01.0014) investiga a aquisição de 20 hectares para construção de cemitério municipal em 2022, com denúncias graves:
Superfaturamento de 126%: Prefeitura pagou R$ 400 mil por área avaliada em R$ 8.845/hectare(laudo técnico)
Transação suspeita: Antigo proprietário vendeu o mesmo terreno meses antes por R$ 260 mil para pessoa ligada à administração municipal
Inadequação do local: Laudo do IMAC atestou que a área é alagadiça, resultando em embargo da obra e multa de R$ 100 mil ao município
MPAC acusa dolo da ex-gestora
O Ministério Público sustenta que a ex-prefeita agiu com intenção de causar dano ao erário, caracterizando violação à Lei de Improbidade Administrativa (art. 10, V, Lei 8.429/92). A defesa tentou, sem sucesso, alegar inépcia da petição inicial.
Próximos passos:
A audiência desta terça-feira deverá ouvir testemunhas e analisar provas documentais. Se condenada, a ex-gestora pode sofrer penalidades como:
Multa civil
Suspensão de direitos políticos
Proibição de contratar com o poder público
O caso expõe os desafios da fiscalização de gastos públicos em municípios acreanos e reacende o debate sobre mecanismos de controle em licitações.
Comentários
Brasil
Caminhão baú é consumido por incêndio de grandes proporções na BR-364, em Rondônia
Fogo destruiu completamente o veículo parado às margens da rodovia perto de Jaci Paraná; causas ainda são investigadas
Um intenso incêndio destruiu por completo um caminhão baú na tarde desta sexta-feira (15) em um trecho da BR-364 próximo ao distrito de Jaci Paraná, na região metropolitana de Porto Velho. O veículo estava estacionado às margens da rodovia quando as chamas começaram, consumindo rapidamente toda a estrutura.
Detalhes da ocorrência:
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30 e conseguiu controlar as chamas após intenso trabalho
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para garantir a segurança, mas não foi necessário interditar a pista
O veículo ficou totalmente destruído, com perda integral da cabine e carroceria
Investigação em andamento:
As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Equipes especializadas farão perícia no local para:
Verificar possíveis problemas mecânicos ou elétricos
Analisar se houve manuseio incorreto de combustível
Investigar outras hipóteses, incluindo causas criminosas
Apesar da gravidade do incidente, o fluxo de veículos na BR-364 – importante corredor logístico da região Norte – não foi interrompido. A PRF orientou os motoristas a reduzirem a velocidade ao passar pelo local.
Este é o segundo caso de incêndio em caminhão registrado neste mês no trecho da BR-364 em Rondônia. Em 3 de agosto, outro veículo de carga foi destruído por chamas na região de Candeias do Jamari.
