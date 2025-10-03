Calor intenso antecede chegada de nova onda polar ao Acre

Com 93% das obras concluídas, estrutura de 363 metros recebeu investimento de R$ 40 milhões, combinando recursos do senador Márcio Bittar e governo estadual; previsão é de inauguração com evento comemorativo

O governador do Acre, Gladson Cameli, reuniu-se nesta sexta-feira (3) com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para acertar os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, obra aguardada pelos 18,2 mil habitantes do município. Com 93% de execução, a ponte de 363 metros deve ser concluída até o final de outubro, segundo previsão apresentada durante o encontro.

A obra, orçada em mais de R$ 40 milhões, contou com R$ 15 milhões de emenda do ex-senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos estaduais. Atualmente, 70 trabalhadores atuam na fase final de construção. Cameli propôs uma inauguração com “grande celebração”, reforçando a parceria entre estado e município – uma das diretrizes de sua gestão.

A Ponte Sibéria representa um avanço na infraestrutura de mobilidade do Acre, facilitando o tráfego e o escoamento da produção na região de Xapuri, cidade histórica conhecida pela herança de Chico Mendes.

“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.

Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.

O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.

“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.

No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.

