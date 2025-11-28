Calor e chuvas pontuais marcam o último fim de semana de novembro no Acre

O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado pelo calor abafado, sol entre nuvens e chuvas rápidas e isoladas. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, abrange os últimos dias de novembro de 2025 e o primeiro dia de dezembro, indicando condições típicas do período pré-amazonense de maior instabilidade.

Segundo o boletim, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, algumas com forte intensidade, mas de curta duração. Até o dia 1º de dezembro não há indicação de temporais mais severos, como rajadas intensas de vento ou descargas elétricas, embora esses fenômenos não estejam totalmente descartados.

As temperaturas devem permanecer elevadas. As máximas variam entre 30°C e 33°C em grande parte do estado, podendo alcançar até 34°C em localidades específicas. Já as mínimas ficarão entre 21°C e 24°C. Os ventos sopram predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste, geralmente com pouca intensidade, mas com possibilidade de rajadas moderadas.

Nível dos rios Acre e Juruá

Em Rio Branco, o nível do rio Acre estava em 5,12 metros às 13h desta sexta-feira e deve continuar subindo ao longo do fim de semana, podendo ultrapassar 6 metros. A tendência, porém, é que o nível volte a baixar no início da próxima semana.

No Vale do Juruá, o rio Juruá — que atingiu 10,04 metros nesta sexta-feira — já apresenta redução gradual. A diminuição ocorre sem risco imediato de inundação em Cruzeiro do Sul ou municípios próximos.

Relacionado

Comentários