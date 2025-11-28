Acre
Calor e chuvas pontuais marcam o último fim de semana de novembro no Acre
O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado pelo calor abafado, sol entre nuvens e chuvas rápidas e isoladas. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, abrange os últimos dias de novembro de 2025 e o primeiro dia de dezembro, indicando condições típicas do período pré-amazonense de maior instabilidade.
Segundo o boletim, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, algumas com forte intensidade, mas de curta duração. Até o dia 1º de dezembro não há indicação de temporais mais severos, como rajadas intensas de vento ou descargas elétricas, embora esses fenômenos não estejam totalmente descartados.
As temperaturas devem permanecer elevadas. As máximas variam entre 30°C e 33°C em grande parte do estado, podendo alcançar até 34°C em localidades específicas. Já as mínimas ficarão entre 21°C e 24°C. Os ventos sopram predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste, geralmente com pouca intensidade, mas com possibilidade de rajadas moderadas.
Nível dos rios Acre e Juruá
Em Rio Branco, o nível do rio Acre estava em 5,12 metros às 13h desta sexta-feira e deve continuar subindo ao longo do fim de semana, podendo ultrapassar 6 metros. A tendência, porém, é que o nível volte a baixar no início da próxima semana.
No Vale do Juruá, o rio Juruá — que atingiu 10,04 metros nesta sexta-feira — já apresenta redução gradual. A diminuição ocorre sem risco imediato de inundação em Cruzeiro do Sul ou municípios próximos.
Acre
Xapuri emite alerta sobre aumento de casos de coqueluche e reforça importância da vacinação
Secretaria Municipal de Saúde identifica crescimento da doença contagiosa no município e orienta população sobre prevenção e sintomas
A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta à população após registrar um aumento no número de casos de coqueluche no município. A doença, considerada altamente contagiosa, representa maior risco para crianças e pessoas com o calendário vacinal desatualizado.
De acordo com a pasta municipal, a vacinação continua sendo a principal forma de prevençãocontra a infecção. Entre os imunizantes disponíveis na rede pública estão:
-
Pentavalente: para bebês
-
DTP: para reforços na infância
-
dTpa: para gestantes e profissionais de saúde
A secretaria enfatiza que manter o calendário vacinal em dia é fundamental para evitar complicações e reduzir a circulação da bactéria Bordetella pertussis, causadora da doença.
Os sintomas da coqueluche incluem tosse persistente, febre e dificuldade para respirar. A orientação é que, diante de qualquer sinal suspeito, a população procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima para avaliação e tratamento adequado.
O alerta destaca que o cuidado individual contribui para a proteção coletiva, especialmente de bebês e crianças pequenas, que são os mais vulneráveis às complicações da doença. A população deve buscar informações oficiais e seguir as recomendações dos profissionais de saúde.
Transmissão
A transmissão da coqueluche ocorre, principalmente, pelo contato com a pessoa doente, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes. Isso é pouco frequente, porque é difícil o agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano, mas não é impossível.
O período de incubação da bactéria, ou seja, o tempo que os sintomas começam a aparecer desde o momento da infecção, é de, em média, 5 a 10 dias podendo variar de 4 a 21 dias e, raramente, até 42 dias.
Acre
UFAC e MPAC lançam plataforma inédita para monitorar qualidade do ar no Acre
Ferramenta permitirá acompanhamento em tempo real de poluentes atmosféricos e fornecerá dados para políticas públicas de saúde e meio ambiente
A Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e o Ministério Público do Estado do Acre apresentam a nova versão da plataforma Acre Qualidade do Ar (https://acre.qualidadedoar.net.br/), um ambiente digital interativo que permite o acompanhamento em tempo real dos níveis de poluição atmosférica nos municípios do Acre. A iniciativa é resultado da parceria entre o Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGAMA-UFAC) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com cooperação técnico-científica de instituições locais, nacionais e internacionais. A iniciativa é liderada pelo Prof. Dr. Willian Flores.
A plataforma disponibiliza dados provenientes de uma rede de sensores de baixo custo instalados em municípios acreanos em 2019, organizados em painéis interativos que permitem à população, pesquisadores, gestores públicos e profissionais em geral e da imprensa acompanharem os níveis de material particulado e a classificação da qualidade do ar, em diferentes escalas temporais.
A Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado do Acre, operacional desde 2019, consolidou o Acre como o primeiro estado do Brasil a monitorar 100% de seus municípios por meio de sensores de baixo custo, com dados em tempo real e acesso público.
Em razão desse pioneirismo regional, a experiência acreana passou a servir como referência para a formulação de iniciativas semelhantes de monitoramento da qualidade do ar, conduzidas por instituições do poder público e organizações do terceiro setor na Amazônia Legal.
Desenvolvida com tecnologia moderna, a plataforma integra banco de dados em PostgreSQL, processamento automatizado com linguagem Python e visualização web dinâmica baseada em frameworks de última geração. O sistema realiza também a correção e validação dos dados, assegurando maior confiabilidade às informações disponibilizadas à população.
A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da pesquisa científica, para a formulação de políticas públicas ambientais e de saúde e para o aumento da conscientização da sociedade sobre os impactos da poluição do ar, especialmente relacionados às queimadas e ao desmatamento na região amazônica.
O Prof. Willian Flores ressalta a importância do monitoramento contínuo da qualidade do ar na Amazônia, uma vez que, todos os anos, durante a estação seca, ocorre uma acentuada deterioração dos níveis de poluição atmosférica associada às queimadas. Apesar dessa recorrência, ainda são limitadas as informações sobre a real magnitude desse agravamento e sobre as consequências da exposição prolongada da população aos poluentes atmosféricos.
O sucesso da iniciativa é creditado à parceria sólida entre a academia e o poder público. O Promotor de Justiça Luis Rolim, atual responsável pelo projeto no MPAC, destaca o caráter colaborativo da construção, uma vez que trata de uma construção de sucesso que nasceu da atuação da Procuradora de Justiça Rita de Cássia com professores da UFAC, resultando em um marco no Brasil para o monitoramento da qualidade do ar.
Destaques da plataforma
Rede de sensores distribuída nos municípios do Acre
Dados abertos e atualizados em tempo real
Painéis interativos e mapas dinâmicos
Ferramenta de apoio a pesquisas, gestão ambiental e políticas públicas
Participaram da reunião a procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo – CAOP-MAPHU, Rita de Cássia Nogueira Lima, o cientista senior associado ao Centro de Pesquisa em Clima Woodwell e da UFAC Irving, Foster Brown, o professor da UFAC, Alejandro Antônio Fonseca Duarte, o professor da UFAC, Antônio Willian Flores de Melo, a Engenheira Florestal, Assessora do CAOMA/MPPA, a assessora técnica para os promotores com atuação da área de saúde/MPPA, Kátia Carvalheiro, Ana Helfer, o Engenheiro Químico do Grupo de Apoio Técnico (GAT)/MPPA, Orlando José Sena do Rosário, a Geógrafa do GAT/MPPA, Patrícia Guedes, a Bióloga do GAT/MPPA, Soraia Knez, o Engenheiro Sanitarista Ambiental do GAT/MPPA, Thiago Rodrigues de Matos.
Acesso
A plataforma está disponível gratuitamente em:
👉 https://acre.qualidadedoar.net.br/
Acre
Mailza promove Corrida Solidária para arrecadar brinquedos
A vice-governadora Mailza Assis vai transformar a comemoração do próprio aniversário em um gesto de solidariedade. Para marcar a data celebrada no dia 10 de dezembro, ela realiza, no próximo dia 13, a partir das 16h, a “Corrida Solidária com Mailza”, iniciativa que une esporte, ação social e o espírito natalino.
Com largada marcada no estacionamento da Arena da Floresta, em frente ao Quadrilhódromo, a corrida terá percurso de 5 km. A atividade, organizada pela Acre Running, é aberta ao público e convida atletas, famílias e entusiastas da corrida a participarem de uma tarde de integração e solidariedade.
Para garantir o kit do participante, que inclui camisa, numeração e medalha, os inscritos deverão doar um brinquedo. Toda a arrecadação será destinada a crianças em situação de vulnerabilidade no período de Natal. A meta da ação é alcançar 2 mil brinquedos.
Os kits serão entregues nos dias 11 e 12 de dezembro, das 8h às 18h. O ponto oficial de troca dos brinquedos pela retirada do material será divulgado em breve.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponibilizado pela organização. https://forms.gle/YpHt41HNpCabfHtU7
A vice-governadora, que também comanda a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, destaca que a ideia é celebrar a vida ajudando quem mais precisa. Em mensagem nas redes sociais, ela reforçou o convite. “Esse ano, eu convido todo mundo a comemorar o meu aniversário fazendo a alegria de muito mais gente! É a nossa Corrida Solidária! Vamos juntar esporte, união e solidariedade para fazer o Natal das crianças muito mais feliz”, convidou.
