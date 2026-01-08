Calor e chuvas pontuais marcam a previsão do tempo no Acre nesta quinta-feira

O tempo quente e abafado deve predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (8), com presença de sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuvas passageiras e pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. As condições climáticas observadas no estado também se estendem ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

De acordo com a previsão meteorológica, há média probabilidade de chuvas fortes em várias áreas, especialmente no Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, onde os volumes podem ser mais elevados ao longo do dia.

No leste e sul do Acre, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o cenário permanece de calor intenso e sensação de abafamento, com sol entre nuvens e chuvas Harmônicas, rápidas e isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% durante a tarde, podendo alcançar entre 85% e 95% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas moderadas, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também segue quente e abafado, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ganhar intensidade em alguns pontos. A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, enquanto a máxima pode chegar a 90% ou 100% ao amanhecer. Os ventos permanecem fracos a calmos, com direção predominante do norte.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C em todo o estado. As máximas variam entre 31°C e 33°C em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, podendo alcançar entre 32°C e 34°C em Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil.