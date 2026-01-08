Acre
Calor e chuvas pontuais marcam a previsão do tempo no Acre nesta quinta-feira
Clima segue quente e abafado em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas intensas em áreas isoladas
Acre registra mais de 23,6 mil nascimentos em 2025, com concentração nos maiores municípios
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá respondem por cerca de dois terços dos registros de nascimento no estado, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.
Defesa Civil estima prejuízo de R$ 3 milhões a ribeirinhos após enchente na zona rural
O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, abordou a situação envolvendo os prejuízos causados às comunidades ribeirinhas da zona rural atingidas pela enchente do Rio Acre, ocorrida ainda em dezembro de 2025, são estimados preliminarmente em cerca de R$ 3 milhões. A informação ainda depende da conclusão da Avaliação de Danos (Avadan), que está em fase de elaboração.
Segundo Falcão, mesmo com o nível do rio abaixo da cota de alerta e com as famílias que estavam em abrigos públicos já tendo retornado às suas casas, o valor divulgado é apenas uma estimativa, baseada em levantamentos iniciais e em experiências anteriores de situações semelhantes. Ao todo, 16 comunidades rurais foram atingidas, sendo que cinco delas ficaram isoladas. O impacto recai principalmente sobre pequenos produtores, com perdas em hortas, plantações de mandioca e outras culturas que garantem a subsistência e a renda das famílias.
“Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo da conclusão do relatório final. Por enquanto, trabalhamos com a estimativa de R$ 3 milhões em prejuízos”, explicou o coordenador. De acordo com ele, o prazo para a finalização da Avadan é de até 30 dias após a ocorrência do desastre, período em que a Defesa Civil realiza um levantamento mais detalhado dos danos.
Além das perdas econômicas, o desastre afetou diretamente cerca de 968 famílias, o que corresponde a aproximadamente 4 mil pessoas na zona rural. Desse total, cerca de 250 famílias, aproximadamente mil pessoas, ficaram em situação de isolamento nas cinco comunidades mais impactadas.
Enquanto o levantamento técnico é concluído, a Defesa Civil tem atuado com ações de ajuda humanitária. “Após as perdas, levamos o mínimo necessário, como cestas básicas e kits de assistência, para minimizar os impactos imediatos. Toda essa produção perdida é a principal fonte de renda dessas famílias”, destacou Falcão.
Rio Acre volta a baixar e atinge 9,89 metros em Rio Branco nesta quinta-feira
Sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, manancial segue em vazante e permanece longe das cotas de alerta e transbordo
O nível do Rio Acre registrou nova queda na manhã desta quinta-feira (8), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Às 5h22, o manancial marcou 9,89 metros, confirmando a tendência de vazante observada ao longo dos últimos dias na capital acreana.
De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade do cenário hidrológico atual.
Mesmo com o monitoramento contínuo, o nível do rio permanece bem abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, o que afasta, neste momento, riscos de alagamentos e transtornos à população.
