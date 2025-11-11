Calor abafado e chuvas pontuais devem marcar a semana no AC

O meteorologista Davi Friale prevê uma semana de calor intenso, alta umidade e chuvas diárias, mas de forma pontual, em todo o estado do Acre. A previsão indica que as temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo superar esse limite em alguns municípios.

Segundo Friale, uma fraca onda polar chegou ao estado no domingo (9), provocando chuvas intensas em várias regiões e deixando o tempo mais ameno no vale do Rio Acre. Em Assis Brasil, na estação de Aldeia dos Patos, o acumulado chegou a 80,8 milímetros, enquanto em Jordão foram 78,6 mm. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as precipitações somaram 28,2 mm e 25,8 mm, respectivamente.

Em Rio Branco, a temperatura máxima no domingo foi de apenas 26,7°C, registrada no aeroporto da capital. A previsão é de que, até quarta-feira (12), o estado siga com calor abafado e pancadas isoladas de chuva.

Entre quinta-feira (13) e sábado (15), o cenário muda: chuvas mais fortes e volumosas devem atingir diversas regiões, com possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis. O acumulado semanal pode variar entre 50 e 100 mm, podendo chegar a 130 mm em alguns municípios.

Friale alerta ainda que, apesar das temperaturas não tão elevadas, a sensação térmica pode ultrapassar 37°C, devido à alta umidade e baixa circulação de ventos, o que aumenta o desconforto térmico e o suor excessivo.

O meteorologista também destaca que o nível do Rio Acre tende a subir rapidamente nos próximos dias, podendo atingir 4 metros até o próximo domingo (16). Na tarde desta segunda-feira (10), o nível marcava 1,92 m em Rio Branco.

Os rios Tarauacá e Iaco, em Sena Madureira, também devem registrar aumento repentino, enquanto o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continuará subindo de forma mais lenta.