Califórnia contesta em tribunal política protecionista de Trump

Para o chefe do Executivo municipal, a entrega do centro reforça o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços públicos A Prefeitura de Xapuri realizou, nesta segunda-feira, 14, a reinauguração do Centro de Endemias do município. Com a estrutura completamente revitalizada, o espaço passa a oferecer melhores condições de trabalho aos Agentes de Combate a Endemias (ECEs), contribuindo para a ampliação e qualificação das ações de vigilância em saúde no município.

A entrega da nova unidade contou com a presença do prefeito Maxsuel Maia, do vice-prefeito Vânio Miranda, do secretário municipal de Saúde, Daniel Lima, do presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Paraná, do promotor de justiça Renan Batista, do comandante da Polícia Militar em Xapuri, tenente Roberto Farias, e do coordenador do Centro de Endemias, Jailson Ferreira.

A nova estrutura contempla salas climatizadas, aquisição de mobiliário e equipamentos novos, além da entrega do fardamento completo aos agentes – um investimento que representa um marco na valorização desses profissionais, cuja atuação é essencial no combate a doenças como dengue, zika e chikungunya.

Para o chefe do Executivo municipal, a entrega do centro reforça o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços públicos: “Mais um dia de entrega, mais um dia de realizações. Estamos felizes em entregar um espaço moderno, com equipamentos e mobiliário novos, além do fardamento completo dos agentes. Seguimos com novas ações, inclusive na área da saúde, como a entrega da nova farmácia central nas próximas semanas, sempre com dedicação à população de Xapuri”, afirmou o prefeito Maxsuel Maia.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Lima, ressaltou que a revitalização do centro representa a superação de dificuldades enfrentadas pela equipe. “É um momento muito importante para a nossa gestão. Acompanhamos de perto as dificuldades dos agentes, que não dispunham do mínimo necessário para desenvolver suas atividades. Com o apoio da gestão, foi possível entregar um espaço digno, desde o mobiliário até os equipamentos. Agradecemos aos agentes pela paciência e pela confiança”, destacou.

A agente de endemias Vânia Nogueira também compartilhou sua emoção com a conquista: “Trabalhar como agente de endemias me fez crescer como ser humano. Estamos diariamente nas casas das pessoas, levando informação e cuidado. Receber esse prédio foi muito gratificante. Se já tínhamos compromisso, agora temos ainda mais vontade de levar o melhor à população”, afirmou.

A reinauguração do Centro de Endemias representa um avanço significativo para a saúde pública em Xapuri, reafirmando a importância de valorizar os profissionais da linha de frente e garantir estruturas adequadas para o bom funcionamento dos serviços.

