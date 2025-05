Calendário esportivo dos 109 anos da PMAC tem início com Torneio de Futebol Masculino

O volante Luiz Henrique, uma das crias do Santa Cruz, acertou com Athletico Paranaense para a sequência da temporada de 2025. O atleta chega em Curitiba para atuar em um dos melhores clubes formadores do Brasil.

No futebol de Goiás

A diretoria do Santa Cruz acertou o empréstimo do volante no início da temporada com o Estrela, de Goiás, e o objetivo foi garantir uma maior visibilidade. As boas atuações de Luiz Henrique no Goiano Sub-15 despertaram o interesse do Corinthians, Barra, de Santa Catarina, e Athlético Paranaense. A melhor proposta do Furacão determinou o acordo.

Fica com percentagem

A diretoria do Santa Cruz tem um modelo de negociação definida e fica com uma porcentagem dos direitos federativos do atleta em uma negociação futura.

