Calegário propõe criação de Frente Parlamentar para combate a crimes virtuais

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Fagner Calegário destacou a importância da audiência pública realizada no dia 28 de março, que discutiu os impactos dos crimes cibernéticos na sociedade. A audiência foi proposta em parceria com a seccional acreana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e presidida pelo advogado Rodrigo Aiache.

Calegário enfatizou que a audiência foi um marco para a discussão do tema no Estado e que, a partir desse debate, foi possível avançar para a formalização de medidas concretas. “O que me traz aqui hoje é a necessidade de dar seguimento ao que foi tratado na audiência pública. Protocolamos hoje a criação da Frente Parlamentar com a assinatura de Vossa Excelência e de outros colegas parlamentares, com o objetivo de combater os crimes virtuais de forma articulada”, explicou.

O parlamentar reforçou ainda, que os crimes cibernéticos têm causado prejuízos significativos à sociedade acreana e que o Poder Legislativo tem o dever de atuar de forma proativa na construção de políticas públicas de enfrentamento. “Queremos, com essa Frente Parlamentar, reunir especialistas, instituições e a sociedade civil para discutir estratégias e criar instrumentos legais que fortaleçam o combate a esses crimes”, finalizou.

