Calegário e Bruno realizam a 3ª edição do Campeonato dos Trabalhadores Terceirizados

No próximo sábado, 23 de agosto, a partir das 14h, terá início a 3ª edição do Campeonato dos Trabalhadores Terceirizados, uma iniciativa que já se tornou tradição e símbolo de valorização da categoria. O evento é realizado pelo deputado estadual Fagner Calegário, vereador Bruno Moraes e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Acre (SEAC).

A competição acontecerá na Garagem 69, Rua Antônio Anselmo, Floresta Sul, e reunirá equipes formadas por trabalhadores de diversas empresas terceirizadas. O campeão desta edição receberá premiação em dinheiro.

No dia de início do campeonato também acontecerá a escolha da Musa Terceirizada 2025, que promete trazer ainda mais animação e representatividade ao evento. Vale lembrar que cada musa representa um time participante, reforçando a identidade e o espírito de equipe dos trabalhadores.

Para Calegário, o torneio reforça o compromisso de seu mandato com a categoria: “Esse campeonato é mais uma ação de valorização dos trabalhadores terceirizados, que são fundamentais para o funcionamento de diversos setores no Acre. O esporte aproxima, fortalece e celebra o esforço coletivo”, afirmou.

O vereador Bruno Moraes destacou o caráter especial do evento:

“A cada edição, o campeonato cresce, mostrando que os trabalhadores abraçaram essa ideia. É um momento de orgulho, confraternização e reconhecimento”, disse.

A presidente do SEAC, Aldeneide Lima, também celebrou a realização:

“É gratificante ver nossos trabalhadores em campo, representando suas empresas com dedicação e espírito esportivo. Esse evento já faz parte do calendário da categoria”.

Mais do que uma disputa esportiva, o Campeonato dos Trabalhadores Terceirizados é um marco de respeito, incentivo e valorização para quem constrói, todos os dias, a força do Acre.

