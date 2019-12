Em menos de 500 metros, três problemas surgem sem que setores do Estado e Federal façam alguma coisa.

Uma avenida que cruza a cidade de Epitaciolândia pela BR 317 chamada de ‘Amazonas’, poderá ser fechada a qualquer momento. Desde o início do ano, apenas um paliativo foi realizado em uma parte que já teve asfalto, hoje tem buracos que oferecem perigo para quem passa de moto ou carro.

O município por sua vez, não tem verbas para poder dar manutenção na parte que é da ossada federal. O fluxo de caminhões pesados que vem da Bolívia e do Peru, se pode dizer que é um dos principais motivos para a deterioração do local.

Mais abaixo na ladeira, um declive vem se formando mostrando que aproximadamente 30 metros da avenida poderão se romper. Com o período das chuvas se intensificando, caso nada seja feito, poderá até causar uma tragédia caso um veículo ou pessoas estejam passando no local.

Mas abaixo, outro problema também vem aparecendo e levando perigo. A ponte José Augusto que recebeu um paliativo no início do ano, também está com sua camada asfáltica se deteriorando. O mesmo problema dar-se-á, ao alto fluxo de veículos pesados.

As grades de ferro estão ficando expostas oferecendo perigo, principalmente aos motociclistas. As reclamações vêm surgindo a cada dia que passa e os setores responsáveis, ainda não se manifestaram até o momento.

Em contato com assessores da Secretaria de Infraestrura do Estado do Acre, disseram que a responsabilidade do trecho seria do Dnit, mas, que se reuniria com os demais órgãos para dar uma resposta sobre o problema.

