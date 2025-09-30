Calafate e Fluminense da Bahia disputam partida isolada na Série A

Calafate e Fluminense da Bahia fazem nesta terça, 30, a partir das 20h20, no ginásio do Sesc, um duelo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O Flu da Bahia vai em busca da segunda vitória e o Calafate quer marcar os primeiros pontos na competição.

Flu tenta Daniego

O Fluminense da Bahia disputa o Estadual da Série A e será um dos representantes do Acre na Copa Norte, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.

A diretoria do Flu da Bahia tenta a contratação da ala Daniego. O atleta estava atuando no futsal da Bolívia e a meta é fechar um acordo visando a Copa Norte e a fase decisiva do Estadual.

