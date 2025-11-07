Caixa vai ter bet? Proposta incomoda Lula, que deve discutir com presidente do banco

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve conversar na semana que vem, após retornar de Belém (PA), com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, sobre o projeto de lançar uma bet do banco.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o petista ficou irritado com a forma como o assunto vinha sendo tratado por Vieira, e os dois já tiveram uma primeira conversa na semana passada. No entanto, o martelo sobre o futuro do projeto ainda não foi batido.

No banco público, já é considerado certo que o lançamento da bet vai acabar sendo atrasado. O plano da Caixa era anunciar a plataforma de apostas ainda em 2025, para que o sistema entrasse em operação no ano que vem.

Lula se mostrou incomodado com a forma como Vieira vinha tratando do lançamento da bet da Caixa

Foto: Wilton Junior/Estadão / Estadão

Pessoas ouvidas sob a condição de anonimato dizem que ainda é cedo para fazer previsões sobre uma data de lançamento da plataforma de apostas, sem confirmar ou negar a possibilidade de manter o cronograma para 2026.

Ainda durante viagem à Malásia, em outubro, Lula ficou incomodado com a forma como Vieira vinha tratando do lançamento da bet da Caixa.

O banco público vem mencionando ao menos desde o ano passado a criação de uma plataforma de apostas própria, enquanto o crescimento do mercado de bets vem tomando o espaço antes ocupado pelas loterias. A Caixa Loterias, inclusive, é uma das empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar apostas.

O governo e o PT vem defendendo ampliar a taxação de “bilionários, bancos e bets” – a “Taxação BBB” – para aumentar a justiça fiscal. Um aumento na tributação das empresas de aposta chegou a ser incluído na Medida Provisória (MP) 1.303, com a qual a equipe econômica buscava uma arrecadação que compensasse o recuo parcial no aumento do IOF, mas o texto acabou sendo derrubado pelo Congresso no início de outubro.

Um Projeto de Lei (PL) apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) voltou a propor elevar a tributação das bets, dos atuais 12% para 24%. O texto, relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). Inicialmente previsto para ser analisado nesta semana, foi adiado para a próxima

Como revelou o Estadão, um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que integrantes de famílias com algum beneficiário do Bolsa Família transferiram R$ 3,7 bilhões para casas de apostas em janeiro de 2025. O montante corresponde a 27% dos R$ 13,7 bilhões distribuídos pelo programa no primeiro mês deste ano.

https://www.terra.com.br/economia/caixa-vai-ter-bet-proposta-incomoda-lula-que-deve-discutir-com-presidente-do-banco-semana-que-vem,3860c4b0e18cac1cb3ee6590898b6309eh9qq5h7.html?utm_source=clipboard

Fonte: UOL

