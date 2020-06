Ouça áudio:

Em apenas dois dias após o lançamento, o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) fechou mais de três mil contratos em todo o país, segundo a Caixa Econômica Federal. Lançado na última semana, o Pronampe é uma linha de crédito que tem como objetivo garantir recursos a pequenos negócios e a manutenção dos empregos.

De acordo com a Caixa, até o momento o banco fez aportes no programa que somam R$ 160 milhões. O Pronampe tem como público-alvo microempresas, microempreendedores e empresas de pequeno porte. Os interessados em adquirir o empréstimos devem solicitá-lo no site do banco.

Entre outras vantagens, a linha de crédito oferece carência de até 8 meses para o início do pagamento e taxa de juros anual de 1,25% mais taxa Selic, que varia mensalmente e hoje está em 2,25%. O parcelamento pode chegar a 28 parcelas.

