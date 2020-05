Desde o dia 22 de abril que o atendimento tinha sido ampliado em várias agências do país, mas no estado a medida ainda não tinha sido adotada. Porque as agências já abriam às 8h, conforme explicou a superintendência na época, diferente dos outros estados que abriam às 10h. Com a reprogramação, o horário de atendimento no Acre foi estendido.