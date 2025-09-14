Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

Atleta da marcha atlética ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee

O vice-campeão olímpico Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética do 20º Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio (Japão).

Na disputa, realizada na manhã do último sábado (13), o brasileiro completou o percurso em 2h28min55s e ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee (2h28min22s).

O brasileiro, de 34 anos de idade, agora tem três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada neste sábado e dois bronzes, conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e em Londres-2017.

“A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita”, declarou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV após a prova.

Caio ainda disputa a prova dos 20 km no Mundial disputado no Japão, a partir das 21h50 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19). O brasileiros Matheus Corrêa e Max Batista também estarão na prova.

Perguntas e respostas

Quem é Caio Bonfim e qual foi sua conquista recente?

Caio Bonfim é um atleta brasileiro de marcha atlética que conquistou a medalha de prata na prova de 35 km do 20º Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio, Japão.

Qual foi o desempenho de Caio Bonfim na prova de 35 km?

Na prova, realizada no último sábado (13), Caio Bonfim completou o percurso em 2h28min55s, ficando atrás apenas do canadense Evan Dunfee, que terminou com o tempo de 2h28min22s.

Quantas medalhas Caio Bonfim possui em Mundiais de Atletismo?

Caio Bonfim possui três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada recentemente e dois bronzes nos 20 km, um em Budapeste-2023 e outro em Londres-2017.

O que Caio Bonfim disse sobre sua conquista?

Em entrevista ao SporTV após a prova, Caio Bonfim comentou sobre a dificuldade de se manter entre os melhores do mundo e destacou a importância de sua medalha, afirmando: “A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita.”

Caio Bonfim tem outras competições programadas no Mundial?

Sim, Caio Bonfim ainda irá disputar a prova dos 20 km no Mundial, que acontecerá na próxima sexta-feira (19), às 21h50 (horário de Brasília). Outros brasileiros, Matheus Corrêa e Max Batista, também participarão dessa prova.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários